Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения. - страница 32
CustomTicksReplace и CustomTicksAdd не сохраняют флаги TICK_FLAG_BUY и TICK_FLAG_SELL. Соответственно на пользовательском символе не будут работать индикаторы типа Дельты. Почему разработчики решили не сохранять эти флаги?
MT5 3041. Сервис создает и обновляет котировки пользовательского инструмента (и тики, и бары).
Наткнулся на то, что SymbolInfoDouble и SymbolInfoTick, вызываемые в советнике, работающем на этом чарте, в какой-то момент "зависают": в обзоре рынка котировки меняются, график обновляется, iClose и CopyTicksRange получают актуальные данные, а SymbolInfoXXX дает устаревшую информацию.
В процессе разбора дошел до простейшего кода, который был призван обнаружить эти "зависания", но намного раньше продемонстрировал проблему с другой стороны: SymbolInfoXXX просто безбожно тормозит по сравнению с iClose! Это видно просто невооруженным глазом:
Запустите у себя на кастумном графике такого советника, пожалуйста:
(OnTimer можно заменить на OnTick, сути не меняет)
Есть ли у вас подобные тормоза?
Не могу проверить, т.к. не имею обновляемых кастомных символов.
Уже обсуждали.
Установите сначала SYMBOL_VOLUME_MAX
Сообщите, пожалуйста, какой сервис вы используете для обновления тиков? Я надеюсь, что смогу чем-то помочь и могу помочь вам.
Слава, SymbolInfoDouble и SymbolInfoTick должны тормозить/зависать?
У вас воспроизводится?
Написать код с замером тормозов, визуального эффекта не достаточно?
SymbolInfoXXX просто безбожно тормозит по сравнению с iClose! Это видно просто невооруженным глазом
Видимо, сказал какую-то глупость, раз никто не отвечает.
Временами все работает отлично, информация на чарте обновляется почти синхронно. А иногда SymbolInfoXXX подвисает на десятки секунд, это видно без всяких замеров.
Что-то в механизме получения данных кастумного инструмента не так.. При чем, проблема только в SymbolInfoXXX функциях, iClose и CopyTicksRange работают нормально.
А иногда SymbolInfoXXX подвисает на десятки секунд, это видно без всяких замеров.
Что-то в механизме получения данных кастумного инструмента не так.. При чем, проблема только в SymbolInfoXXX функциях, iClose и CopyTicksRange работают нормально.
видимо SymbolInfoXXX что то тянет с сервера, раз плавающая скорость выполнения. Вообще конечно путаницу такое поведение функции вносит. Получается, что какие то способы напрямую лезут, а какие то через назад. У меня iTime то работает то нет на Custom. Не могу пока понять, по какому принципу
При чем, проблема только в SymbolInfoXXX функциях, iClose и CopyTicksRange работают нормально.
я попробовал ваш тест, все точно также - отстает на пару секунд. причем не на custom, а на фьюче на серебро
Инструмент Silv-12.21. ММВБ, брокер БКС. Но думаю, это не важно
видимо SymbolInfoXXX что то тянет с сервера, раз плавающая скорость выполнения. Вообще конечно путаницу такое поведение функции вносит. Получается, что какие то способы напрямую лезут, а какие то через назад. У меня iTime то работает то нет на Custom. Не могу пока понять, по какому принципу
Про обычные инструменты речь не шла, про кастум. По ним вся информация доступна в терминале по определению, на сервер лезть ничего не должно.