Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения. - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
добавил символ в обзор рынка тики пошли нормальные:
Выходит, решение есть.
но бары всё равно не появляются:
Так пишите бары.
Выходит, решение есть.
Так пишите бары.
Нету никакого решения в рамках МТ5, уже всё перепробовал.
Бары пишу, ошибок никаких не выдает, но и бары не пишутся.
Хотя бары должны сами формироваться.
Вот по такому символу тики пишутся, бары формируются, хотя даже в обзор рынка не добавлен
а по такому баров нет и тики кривые,
скрипт один, алгоритм один, только названия символов разные,
видимо какая то буква не нравится в названии символа.
как узнать какая буква "неправильная"?
как узнать какая буква "неправильная"?
Перебрать. Если бы хотел разобраться, предоставил бы исходники. Тут, похоже, иной случай.
Баг 07.
Тестер формируют бары по Last для биржевых кастомных символов с ценой построения баров по Bid.
Соответственно, баровая история в Терминале и Тестере полностью расходится. И если кто-то в ТС использует бары (индикаторы, например), то результат бэктеста для него случайный.
Продолжение по теме странных баров в Тестере.
Баг 08.
Запускаем на MQ-Beta EURUSD этот скрипт
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: Symbol
fxsaber, 2018.07.09 14:20
Затем в Тестере в режиме OHLC M1 гоним Визуализацию по созданному кастомному символу. Отлично видно, что бары сильно отличаются от тех, что в Терминале.
Terminal
Tester
Продолжение по теме странных баров в Тестере.
Баг 08.
Запускаем на MQ-Beta EURUSD этот скрипт
Затем в Тестере в режиме OHLC M1 гоним Визуализацию по созданному кастомному символу. Отлично видно, что бары сильно отличаются от тех, что в Терминале.
Terminal
Tester
Попробуйте убрать символ "-" из названия кастомного символа.
В справке про "-" ничего не сказано,
(допускаются ".", "_", "&" и "#"),
но минуса и точки сервер котировок не любит.
Короче. создал свой символ в МТ5 к примеру EURUSD, CSV файл (базовую историю) с тиковыми данными я взял с программы Tick Data Suite. После того как добавил символ в МТ5 и запустил тест, на графике не корректно отображаются бары, сами тики стали нормально. Разобравшись что не так понял что проблема в самом файле CSV, там нет данных для баров. Так вот похоже что нужно какой то скрипт чтобы поправить эту проблему!