Не нужна ли проверка и ожидание того, чтобы терминал законнектился к серверу? Помню, бывали случаи, что без коннекта валюта депозита неизвестна.
Это только в случае, когда нет торговых счетов. Раздувать код из-за этого не стал.
Зачем делать возврат (return) в конце, где он сам по себе происходит? Бессмысленно и не комильфо.
Моя блажь.
Вы проверяли на билде 2145?
Я проверил новую сборку. Это та же проблема. Я не знаю, были ли какие-либо изменения или нет.
У меня есть проблемы в StrategyTester, когда я не могу увидеть созданные мной пользовательские символы.
Посмотрите на изображения, которые я приложил.
Пожалуйста, удалите эту ошибку.
Кто-нибудь может что-то сказать по этому вопросу, я имел?
В текущей сборке проблема такая же.
Даже никто ничего не сказал о моей проблеме: https://www.mql5.com/ru/forum/322133
Вот здесь решали аналогичную проблему https://www.mql5.com/ru/forum/321656#comment_13127962
Как можно воспроизвести Вашу проблему?
Новый баг, который я обнаружил при работе с тестером стратегий. Смотрите изображения:
У меня есть доступная история, но тестер не работает.
сборка 2145 версия 5.00 MT5
Почему галочки не добавляются в мой пользовательский персонаж?
@ Артём Тришкин @ Слава
Не могли бы вы помочь мне с моей проблемой?
Я использовал инструмент перевода из редактора.
Я не знаю, почему это случилось.
Я использовал инструмент перевода из редактора.
