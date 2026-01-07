Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения. - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Более того, если сейчас 00:00:01, то не получится через CustomTicksAdd досформировать бар, который был всего две секунды назад.
Конечно не получится. Потому что тик, пришедший в 00:00:01, должен формировать уже следующий бар. В обычной ситуации.
Для тестера позавчерашний тик на позавчерашний же момент времент является свежим, сегодняшним.
Я понял, что Вы хотите сказать. Ваши упражнения с кастомными тиками полугодовой давности имеют ярко выраженный тестерный характер. Ваша ситуация не является нормальной (в смысле обычной практикой)
По поводу нестандартного использования кастомных. На то и обсуждение, чтобы выявить особенности в различных ситуациях и попробовать их решить.
Конечно не получится. Потому что тик, пришедший в 00:00:01, должен формировать уже следующий бар. В обычной ситуации.
Представим Сервис, который с таймером в секунду (может быть и меньше, как Вы обычно делаете на формульных - 100 мс) пробрасывает тики. Тогда в полночь бары будут часто терять последние тики суток.
Баг 16.
M1-бары есть, но другие таймфреймы не отображаются.
Как железно воспроизвести - не знаю.
Баг 16.
M1-бары есть, но другие таймфреймы не отображаются.
Как железно воспроизвести - не знаю.
А это не те бары, у которых время с ненулевыми секундами?
Там реальные тики с EURUSD и бары нормальные (кратны минуте).
Проблема была стабильная на любом отличном от M1 периоде. Поэтому и видео записал без проблем.
Но через некоторое время проблема перестала воспроизводиться. Символ был создан советником из этой ветки.
Баг 17.
Тиковая история полностью исчезает.
Результат
Если снять комментарий с подчеркнутой строки, то скрипт будет работать правильно. Видимо, старые Add-тики не попадают туда, куда идут Replace-тики.
Баг 18.
При удалении тиков теряется последний бар.
Результат
Баг 19.
Неправильный расчет спреда.
Результат
Баг 20. исключен из багов. Решение найдено в ветке далее.
2085
Не корректная установка свойств кастомного символа.
Наблюдается смещение в результате.
Свойства устанавливались по одному из вариантов