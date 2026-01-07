Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения. - страница 13

fxsaber:

Более того, если сейчас 00:00:01, то не получится через CustomTicksAdd досформировать бар, который был всего две секунды назад.

Конечно не получится. Потому что тик, пришедший в 00:00:01, должен формировать уже следующий бар. В обычной ситуации.

 
Slava:

Для тестера позавчерашний тик на позавчерашний же момент времент является свежим, сегодняшним.

Я понял, что Вы хотите сказать. Ваши упражнения с кастомными тиками полугодовой давности имеют ярко выраженный тестерный характер. Ваша ситуация не является нормальной (в смысле обычной практикой)

По поводу нестандартного использования кастомных. На то и обсуждение, чтобы выявить особенности в различных ситуациях и попробовать их решить.

 
Slava:

Конечно не получится. Потому что тик, пришедший в 00:00:01, должен формировать уже следующий бар. В обычной ситуации.

Представим Сервис, который с таймером в секунду (может быть и меньше, как Вы обычно делаете на формульных - 100 мс) пробрасывает тики. Тогда в полночь бары будут часто терять последние тики суток.

 

Баг 16.

M1-бары есть, но другие таймфреймы не отображаются.


Как железно воспроизвести - не знаю.
 
fxsaber:

Баг 16.

M1-бары есть, но другие таймфреймы не отображаются.


Как железно воспроизвести - не знаю.
А это не те бары, у которых время с ненулевыми секундами?
 
Slava:
А это не те бары, у которых время с ненулевыми секундами?

Там реальные тики с EURUSD и бары нормальные (кратны минуте).

Проблема была стабильная на любом отличном от M1 периоде. Поэтому и видео записал без проблем.


Но через некоторое время проблема перестала воспроизводиться. Символ был создан советником из этой ветки.

 

Баг 17.

Тиковая история полностью исчезает.

#define PRINT(A) Print(#A + " = " + (string)(A))

#define SIZE 100

void OnStart()
{
  MathSrand((uint)TimeLocal());
  const string Name = _Symbol + (string)MathRand();
  
  MqlTick Ticks[];
  PRINT(CustomSymbolCreate(Name, NULL, _Symbol)); // Создали символ.
  PRINT(SymbolSelect(Name, true)); // Поместили в Обзор рынка
  PRINT(CopyTicksRange(_Symbol, Ticks, COPY_TICKS_INFO, D'2019.06.01' * 1000)); // Взяли тики
  
  PRINT(ArrayResize(Ticks, SIZE));    // Оставили только SIZE-тиков
  PRINT(CustomTicksAdd(Name, Ticks)); // Пробросили их все

  MqlTick NewTicks[];
  PRINT(CopyTicksRange(Name, NewTicks)); // Взяли тики, что в истории
   
//  PRINT(CustomTicksReplace(Name, 0, LONG_MAX, NewTicks)); // И перезаписали их.

  PRINT(CopyTicksRange(Name, Ticks)); // Убедились, что тиков в истории ровно SIZE
  PRINT(CustomTicksDelete(Name, Ticks[SIZE - 1].time_msc - 60 * 1000, LONG_MAX)); // Удалили последнюю минуту
  PRINT(CopyTicksRange(Name, Ticks)); // Убедились, что тиков стало меньше на удаленное количество
}


Результат

CustomSymbolCreate(Name,NULL,_Symbol) = true
SymbolSelect(Name,true) = true
CopyTicksRange(_Symbol,Ticks,COPY_TICKS_INFO,D'2019.06.01'*1000) = 533797
ArrayResize(Ticks,100) = 100
CustomTicksAdd(Name,Ticks) = 100
CopyTicksRange(Name,Ticks) = 100
CustomTicksDelete(Name,Ticks[100-1].time_msc-60*1000,LONG_MAX) = 1
CopyTicksRange(Name,Ticks) = 0


Если снять комментарий с подчеркнутой строки, то скрипт будет работать правильно. Видимо, старые Add-тики не попадают туда, куда идут Replace-тики.

 

Баг 18.

При удалении тиков теряется последний бар.

#define PRINT(A) Print(#A + " = " + (string)(A))

void OnStart()
{
  MathSrand((uint)TimeLocal());
  const string Name = _Symbol + (string)MathRand();
  
  MqlTick Ticks[];
  PRINT(CustomSymbolCreate(Name, NULL, _Symbol)); // Создали символ.
  PRINT(SymbolSelect(Name, true)); // Поместили в Обзор рынка
  PRINT(CopyTicks(_Symbol, Ticks)); // Взяли тики
  
  PRINT(CustomTicksReplace(Name, 0, LONG_MAX, Ticks)); // Записали их.
  PRINT(CustomTicksDelete(Name, Ticks[ArraySize(Ticks) - 1].time_msc - 60 * 1000, LONG_MAX)); // Удалили последнюю минуту

  MqlTick LastTick[1];
  PRINT(CopyTicks(Name, LastTick, COPY_TICKS_ALL, 0, 1)); // Распечатали последний тик
  ArrayPrint(LastTick);

  MqlRates LastBar[1];
  PRINT(CopyRates(Name, PERIOD_M1, 0, 1, LastBar)); // Распечатали последний бар
  ArrayPrint(LastBar);
}


Результат

CustomSymbolCreate(Name,NULL,_Symbol) = true
SymbolSelect(Name,true) = true
CopyTicks(_Symbol,Ticks) = 2000
CustomTicksReplace(Name,0,LONG_MAX,Ticks) = 2000
CustomTicksDelete(Name,Ticks[ArraySize(Ticks)-1].time_msc-60*1000,LONG_MAX) = 25
CopyTicks(Name,LastTick,COPY_TICKS_ALL,0,1) = 1
                 [time]   [bid]   [ask] [last] [volume]    [time_msc] [flags] [volume_real]
[0] 2019.06.11 22:37:42 1.13284 1.13288 0.0000        0 1560292662809       6       0.00000
CopyRates(Name,PERIOD_M1,0,1,LastBar) = 1
                 [time]  [open]  [high]   [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]
[0] 2019.06.11 22:36:00 1.13278 1.13284 1.13278 1.13279            13        3             0
 

Баг 19.

Неправильный расчет спреда.

#define PRINT(A) Print(#A + " = " + (string)(A))

void OnStart()
{
  MathSrand((uint)TimeLocal());
  const string Name = _Symbol + (string)MathRand();
  
  PRINT(CustomSymbolCreate(Name, NULL, _Symbol)); // Создали символ.
  PRINT(SymbolSelect(Name, true)); // Поместили в Обзор рынка
  
  MqlTick Tick[1];
  
  if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick[0])) 
  {
    // Специально задаем отрицательный спред.
    Tick[0].bid = 1.11643;
    Tick[0].ask = 1.11632;        
    
    PRINT(CustomTicksAdd(Name, Tick)); // Пробросили тик.
    PRINT(SymbolInfoInteger(Name, SYMBOL_SPREAD)); // Смотрим его спред.
    
    ArrayPrint(Tick); // Смотрим сам тик.
  }
}


Результат

CustomSymbolCreate(Name,NULL,_Symbol) = true
SymbolSelect(Name,true) = true
CustomTicksAdd(Name,Tick) = 1
SymbolInfoInteger(Name,SYMBOL_SPREAD) = -10
                 [time]   [bid]   [ask] [last] [volume]    [time_msc] [flags] [volume_real]
[0] 2019.06.03 00:32:11 1.11643 1.11632 0.0000        0 1559521931040       6       0.00000
 

Баг 20. исключен из багов. Решение найдено в ветке далее.

2085
Не корректная установка свойств кастомного символа.
Наблюдается смещение в результате.
Свойства устанавливались по одному из вариантов

CustomSymbolSetInteger(SName, SYMBOL_FILLING_MODE, ORDER_FILLING_FOK);     Результат: Filling == None
или
CustomSymbolSetInteger(SName, SYMBOL_FILLING_MODE, ORDER_FILLING_IOC);     Результат: Filling == Fill or Kill
или
CustomSymbolSetInteger(SName, SYMBOL_FILLING_MODE, ORDER_FILLING_RETURN);  Результат: Filling == Immediate or Cancel


