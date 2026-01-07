Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения. - страница 6

Sergey Chalyshev:

Вы что, адвокат fxsaber-а? По моему он не нуждается в адвокатах и может сам за себя ответить.

Ну Вы же о нëм говорите в третьем лице. Значит, не предлагаете самому за себя ответить.

 
Sergey Chalyshev:

Вот и я говорю, жизни не хватит в чужих библиотеках разбираться. 

Читаю справку и делаю что мне нужно.

fxsaber удивительный человек, я поражаюсь его работоспособности.

Было бы неплохо если он подключился к проблеме кастомных символов, но не маскировал бы проблемы MQL своими библиотеками.

ну если у Вас времени меньше занимает чтение справки, ну читайте, не хотел, ибо не владею в должной мере МТ5, но вот под МТ5 попробовал Вам пример использования библиотеки @fxsaber сделать, вот скрипт, пишет тики на кастомный символ, проблем не вижу, работает как часы, пишет 1 раз в секунду тики 

#property strict
#property script_show_inputs

input string name="TestCastom";

#include <fxsaber\ThirdPartyTicks\CustomSymbol.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/20225

CUSTOMSYMBOL CustomSymb(name); 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   MqlTick Tick[1];
   if(CustomSymb.IsCustom() && CustomSymb.On())
      ChartOpen(CustomSymb.Name,PERIOD_M1); // Открыли график
      while(!IsStopped())
      {
         SymbolInfoTick(_Symbol,Tick[0]);
         Tick[0].time = TimeCurrent();
         CustomTicksAdd(CustomSymb.Name,Tick);
         Sleep(1000);
      }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
Igor Makanu:

Вы считаете это нормальным?

ужас

А без этой строчки работает?

  ChartOpen(CustomSymb.Name,PERIOD_CURRENT); // Открыли график
 

Из описания вашего примера https://www.mql5.com/ru/code/20225 ;

//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности

  • Используются только штатные возможности MQL5: нет DLL, подходит для Маркета;
  • Архив котировок сохраняется на локальной машине в виде ZIP-архивов с CSV-файлами;

//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Я тоже так могу, даже лучше.

Непонятно только для чего нужен MQL и его кастомные символы. Хочется чтобы заявленные функции работали без костылей.

Sergey Chalyshev:

Я тоже так могу, даже лучше.

Непонятно только для чего нужен MQL и его кастомные символы. Хочется чтобы заявленные функции работали без костылей.

не смею Вам мешать, я думал Вам нужно проблему решить, но оказывается, тут очередной митинг, это без меня, разработчики на связи


Sergey Chalyshev:

Вы считаете это нормальным?

А без этой строчки работает?

проверил - работает, но не работает после перезагрузки терминала если не удалять кастомную историю, будет черный экран - тут баг с кастомными символами, где то терминал не хочет рассчитывать все ТФ, было уже в каком то билде - сейчас опять вернулось

но если удалить историю и запустить "с чистого листа" - все ОК

 
Igor Makanu:

но если удалить историю и запустить "с чистого листа" - все ОК

Вы ужасный оптимист ))

Проблема есть, но  все ОК )

 
Sergey Chalyshev:

Вы ужасный оптимист ))

Проблема есть, но  все ОК )

спасибо!

на работе меня все называют наоборот пессимистом ))  - у меня кастомный символ создается при запуске эксперта, перед запуском удаляет старую историю, время формирования одного графика от 3 до 5 сек (10 лет истории) , для моих текущих задач вообще ни о чем

2019.03.21 22:17:10.263 Symbol_1.00 (EURUSD,H1) EURUSD, PERIOD_M1: history synchronized within 0.2 sec

2019.03.21 22:17:14.196 Symbol_1.00 (EURUSD,H1) MEURUSD, PERIOD_MN1: create within 3.9 sec

2019.03.21 22:17:17.829 Symbol_1.00 (EURUSD,H1) WEURUSD, PERIOD_W1: create within 3.6 sec

2019.03.21 22:17:22.951 Symbol_1.00 (EURUSD,H1) DEURUSD, PERIOD_D1: create within 5.0 sec

2019.03.21 22:17:29.892 Symbol_1.00 (EURUSD,H1) HEURUSD, PERIOD_H1: create within 6.9 sec

если есть конкретные наблюдения в некорректной работе МТ5, пишите, разработчики вроде присоединялись к обсуждению

 
Igor Makanu:

спасибо!

на работе меня все называют наоборот пессимистом ))  - у меня кастомный символ создается при запуске эксперта, перед запуском удаляет старую историю, время формирования одного графика от 3 до 5 сек, для моих текущих задач вообще ни о чем

если есть конкретные наблюдения в некорректной работе МТ5, пишите, разработчики вроде присоединялись к обсуждению

Вам легче, всего один иструмент и видимо есть где скачать историю.

Мне надо 1000 инструментов и истории нет, только текущие bid, ask, last.

Несколько топиков есть по кастомным символам, все прочитал, и везде одни проблемы которые не решаются. Поэтому написал здесь.

 
Sergey Chalyshev:

Мне надо 1000 инструментов и истории нет, только текущие bid, ask, last.

Если для одного инструмента работает, будет и для другого количества работать.

Кастомные символы не без багов, у меня работают хорошо.

 
fxsaber:

Если для одного инструмента работает, будет и для другого количества работать.

Кастомные символы не без багов, у меня работают хорошо.

1 - 2 символа работает

при большем количества не работает, начинаются непонятные глюки

тики записываются но пустые Bid,

Ask, нету:

добавил символ в обзор рынка тики пошли нормальные:

но бары всё равно не появляются:


