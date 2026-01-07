Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения. - страница 6
Вы что, адвокат fxsaber-а? По моему он не нуждается в адвокатах и может сам за себя ответить.
Ну Вы же о нëм говорите в третьем лице. Значит, не предлагаете самому за себя ответить.
Вот и я говорю, жизни не хватит в чужих библиотеках разбираться.
Читаю справку и делаю что мне нужно.
fxsaber удивительный человек, я поражаюсь его работоспособности.
Было бы неплохо если он подключился к проблеме кастомных символов, но не маскировал бы проблемы MQL своими библиотеками.
ну если у Вас времени меньше занимает чтение справки, ну читайте, не хотел, ибо не владею в должной мере МТ5, но вот под МТ5 попробовал Вам пример использования библиотеки @fxsaber сделать, вот скрипт, пишет тики на кастомный символ, проблем не вижу, работает как часы, пишет 1 раз в секунду тики
Вы считаете это нормальным?
А без этой строчки работает?
Из описания вашего примера https://www.mql5.com/ru/code/20225 ;
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Я тоже так могу, даже лучше.
Непонятно только для чего нужен MQL и его кастомные символы. Хочется чтобы заявленные функции работали без костылей.
Я тоже так могу, даже лучше.
не смею Вам мешать, я думал Вам нужно проблему решить, но оказывается, тут очередной митинг, это без меня, разработчики на связи
Вы считаете это нормальным?
А без этой строчки работает?
проверил - работает, но не работает после перезагрузки терминала если не удалять кастомную историю, будет черный экран - тут баг с кастомными символами, где то терминал не хочет рассчитывать все ТФ, было уже в каком то билде - сейчас опять вернулось
но если удалить историю и запустить "с чистого листа" - все ОК
но если удалить историю и запустить "с чистого листа" - все ОК
Проблема есть, но все ОК )
Вы ужасный оптимист ))
спасибо!
на работе меня все называют наоборот пессимистом )) - у меня кастомный символ создается при запуске эксперта, перед запуском удаляет старую историю, время формирования одного графика от 3 до 5 сек (10 лет истории) , для моих текущих задач вообще ни о чем
2019.03.21 22:17:10.263 Symbol_1.00 (EURUSD,H1) EURUSD, PERIOD_M1: history synchronized within 0.2 sec
2019.03.21 22:17:14.196 Symbol_1.00 (EURUSD,H1) MEURUSD, PERIOD_MN1: create within 3.9 sec
2019.03.21 22:17:17.829 Symbol_1.00 (EURUSD,H1) WEURUSD, PERIOD_W1: create within 3.6 sec
2019.03.21 22:17:22.951 Symbol_1.00 (EURUSD,H1) DEURUSD, PERIOD_D1: create within 5.0 sec
2019.03.21 22:17:29.892 Symbol_1.00 (EURUSD,H1) HEURUSD, PERIOD_H1: create within 6.9 sec
если есть конкретные наблюдения в некорректной работе МТ5, пишите, разработчики вроде присоединялись к обсуждению
спасибо!
если есть конкретные наблюдения в некорректной работе МТ5, пишите, разработчики вроде присоединялись к обсуждению
Вам легче, всего один иструмент и видимо есть где скачать историю.
Мне надо 1000 инструментов и истории нет, только текущие bid, ask, last.
Несколько топиков есть по кастомным символам, все прочитал, и везде одни проблемы которые не решаются. Поэтому написал здесь.
Мне надо 1000 инструментов и истории нет, только текущие bid, ask, last.
Если для одного инструмента работает, будет и для другого количества работать.
Кастомные символы не без багов, у меня работают хорошо.
Если для одного инструмента работает, будет и для другого количества работать.
1 - 2 символа работает
при большем количества не работает, начинаются непонятные глюки
тики записываются но пустые Bid,
Ask, нету:
добавил символ в обзор рынка тики пошли нормальные:
но бары всё равно не появляются: