Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения. - страница 54
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня одного перестало работать или у других пользователей тоже?
У меня (b5370) идет нормально оптимизация на кастомных (даже на бажно-безбаровых).
Проверил на другом компе с Win10 - с b5370 всё оптимизируется.
b5488, CustomTicksReplace меняет тики с нулевым флагом (цены не поменялись) на ненулевой.
Должен быть нулевой флаг - поменялось только время. Просьба для таких тиков сохранять нулевой флаг (конечно, такие тики выкидывать нельзя, если кто-то видит в них бессмысленность).Строка для поиска: Uluchshenie 148.
b5488, CustomTicksReplace меняет тики с нулевым флагом (цены не поменялись) на ненулевой.
Должен быть нулевой флаг - поменялось только время. Просьба для таких тиков сохранять нулевой флаг (конечно, такие тики выкидывать нельзя, если кто-то видит в них бессмысленность).Строка для поиска: Uluchshenie 148.
Документация:
https://www.mql5.com/ru/docs/customsymbols/customticksadd
Если значение полей ticks[k].bid, ticks[k].ask, ticks[k].last или ticks[k].volume больше нуля, то в поле ticks[k].flags пишется комбинация соответствующих флагов:
b5488, CustomTicksReplace меняет тики с нулевым флагом (цены не поменялись) на ненулевой.
Должен быть нулевой флаг - поменялось только время. Просьба для таких тиков сохранять нулевой флаг (конечно, такие тики выкидывать нельзя, если кто-то видит в них бессмысленность).Строка для поиска : Uluchshenie 148.
Как может появиться клещевой тик, если ничего не изменилось (кроме времени)?
По определению, тик — это событие, когда что-то изменилось (цена/объем).
По определению, тик — это событие, когда что-то изменилось (цена/объем).
С появлением пользовательских символов тики стали технической сущностью - вызов OnTick.
Например, когда тиковая история разных символов синхронизируется: всегда в одно и то же время есть тик у всех символов.
Есть много сценариев использования пользовательских символов.
С появлением пользовательских символов тики стали технической сущностью - вызов OnTick.
Например, когда тиковая история разных символов синхронизируется: всегда в одно и то же время есть тик у всех символов.
Есть много сценариев использования пользовательских символов.
Извините, но я не понимаю. Перевод невнятный.
Можете объяснить, пожалуйста?
Извините, но я не понимаю. Перевод невнятный.
Можете объяснить, пожалуйста?
Есть мультивалютный советник, который запускается на EURUSD, но торгует еще и GBPUSD. Есть простой принцип индикатора-шпиона.
А можно создать кастомный символ OnTickActivate, который последовательно содержит хронологию приходов тиков EURUSD и GBPUSD, при этом в MqlTick.bid содержит номер символа (0 - EURUSD, 1 - GBPUSD).
Тогда мультивалютный советник запускается на символе OnTickActivate. И получает вызов OnTick на каждом тике EURUSD и GBPUSD (почти).
Очевидно, что OnTickActivate будет содержать подпоследовательности тиков с одинаковыми "ценами".
Это только один из сценариев использования пользовательских символов. Могут быть и другие, когда нужен тик с ценами предыдущего.
Извините, но я не понимаю. Перевод невнятный.
Можете объяснить, пожалуйста?
Требуются штатные функции обработчики
Обработчики должны вызываться, по приходу тика из указанных инструментов в параметрах,
и возвращать метку по какому символу пришёл тик.
string & TickFromSymbolName
Реализовав штатный много-символьный обработчик
так-же разрешить его использование в программе сервис.