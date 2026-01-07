Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения. - страница 31
Есть какой-то механизм, чтобы можно было поделиться с кем-то сотней кастомных символов?
Историю перенести легко - просто копирование Custom-папки. А вот спецификации символов - непонятно.
Напрашивается самописный скрипт для выгрузки/загрузки. Ждать штатного экспорта/импорта я бы не стал.
Велосипед изрядных сил требует, хоть и прост на первый взгляд. Надо знать корректную последовательность задания свойств символа. Плюс заморочки с котировочными/торговыми сессиями.
Т.е. нужно муторно отлаживать и отлаживать.
У меня возникли проблемы с заполнением пользовательских отметок на новом графике. Я пытаюсь создать новую диаграмму символов с другим временем.
Но у меня всегда возникают проблемы с заполнением отметок в символе валюты.
Вот код:
Я прикрепил файл зависимостей.
Я получаю эту ошибку:
Пожалуйста, помогите мне найти проблему и что именно мне нужно сделать, чтобы она работала правильно.
Ошибка означает, что я не заполняю галочки по структуре. Но если это так, то как предыдущие свечи выглядели идеально?
Пожалуйста, помогите мне с моим пользовательским кодом символа. Я застрял в этом, и мой клиент злится.
Открыл сегодня терминал, скачалось обновление 2994, MT5 перезагрузился. Смотрю пропали все символы, в том числе множество пользовательских символов.
В папке bases\Custom остались папки history и ticks с файлами данных .hc, .hcc, .tkc по пользовательским символам, как их теперь использовать?
Караул! Неужели нужно заново создавать пользовательские символы, импортировать историю и т.д.???
Вы можете попробовать Custom-папку перенести в другое место и создать заново символы - спецификации, без истории. Затем выйти из Терминала, скопировать обратно Custom-папку и запустить Терминал. История должна будет подхватиться.
ЗЫ Напрашивается бэкап json-настроек символов со стороны Терминала. Случайно удалил или другая гадость - восстановил по бэкапу.
Сработало. Спасибо за сэкономленное время!
Пользовательский Sybmol: ERROR 5308
Темный Райд3r , 2021.06.24 09:55
Я пытаюсь установить SYMBOL_VOLUME_MIN для пользовательского символа, но он возвращает ОШИБКУ 5308
Я полностью проверил, что другие параметры работают нормально, но только SYMBOL_VOLUME_MIN, для которого я устанавливаю значение как двойное, возвращая
ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_ERROR 5308
поэтому я думаю, что это ошибка в системе, и о ней нужно сообщить, чтобы ее можно было исправить
Этот метод я использую для создания символа и установки свойства: SYMBOL_VOLUME_MIN для пользовательского символа.