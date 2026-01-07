Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения. - страница 2
Кастомные символы на реале являются только информационными, не торговыми. Торговать по ним можно только в Тестере.
Кастомные символы на реале можно использовать как индикатор для открытия или закрытия на реальных инструментах.
Вам и fxsaber: спасибо, и ведь ни слова об этом в документации. Предполагается, как всегда, что инфу надо черпать на форуме и сарафанном радио. Я-то думал, реализовали что-то вроде парного или n-инструментного трейдинга средствами терминала и еще думал, как они там кратность лота разруливают. Теперь ясно, для меня фишка наверное бесполезная.
Баг 05.
Баг CustomTicksAdd
Результат
Идет добавка бОльшего количества тиков, чем указано.
Что-то синтетики сильно жрут память и замедляют запуск терминала. Я вчера сделал два синтетика, открыл с ними по чарту на каждый. Сегодня терминал запускался три минуты(!!), потребление ОЗУ по Диспетчеру задач было 1.88 Гб. Удалил эти чарты, скрыл синтетики, запуск 20 сек., как раньше, ОЗУ 490 Мб. Билд 2006, Макс.баров в окне - Unlimited
На первом синтетике была формула из Хелпа:
На втором простая формула:
0.5 * (ask(EURUSD) + ask(USDCAD))
Синтетики при запуске терминала съедает очень много ресурсов SSD диска. Если SSD диск медленный, то старт терминала, если запущенно несколько синтетиков может быть и 10 минут.
Про использование HDD для запуска терминала с синтетиками я и не говорю.
Когда поставил быстрый диск (Samsung 970 Pro) все проблемы с запуском терминала и синтетиками закончились.
Оперативной памяти при старте терминала при этом используется около 12 Gb. Процессор i7-6700K.
2007 - стало еще хуже. CustomTicksAdd вместо одного добавляет 63969 тиков.
ЗЫ 2007 - все баги актуальны.
Баг 02.
визуального эффекта даже ChartRedraw не дает.
Только если мышкой поскроллить чарт, он приходит в норму. Могли бы поправить визуализацию по ChartRedraw?
Порекомендуйте способ обновления чарта после CustomRatesUpdate, чтобы он принудитльно нарисовал обновленные бары, а не только тогда, когда сам решит это сделать.
