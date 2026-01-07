Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения. - страница 42
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
При добавлении функцией CustomTicksReplace тика сделки с флагами TICK_FLAG_LAST | TICK_FLAG_VOLUME | TICK_FLAG_BUY(TICK_FLAG_SELL) почему-то отбрасывает флаг TICK_FLAG_LAST.
CustomTicksReplace сохраняет любые флаги.Как видите в распечатке тиков пользовательского символа, сохраняются все флаги.
CustomTicksReplace сохраняет любые флаги.Как видите в распечатке тиков пользовательского символа, сохраняются все флаги.
Если запросить историю тиков по символу - там тоже все данные есть? У меня так:
Если запросить историю тиков по символу - там тоже все данные есть? У меня так:
Там где использовали функцию CustomTicksReplace, всё есть и всё правильно.
Там где использую функцию CustomTicksAdd, запись тиков онлайн, все флаги равны 30.
Я флаги указываю сам, как выше рекомендовал fxsaber
Там где использовали функцию CustomTicksReplace, всё есть и всё правильно.
Можете прислать скриншот спецификации пользовательского символа?
Можете прислать скриншот спецификации пользовательского символа?
Вот.
Вот.
В такой символ у меня тоже загрузилось, спасибо!
В такой символ у меня тоже загрузилось, спасибо!
Хм. При создании пользовательского символа, я скопировал все настройки спецификации из обычного символа.
Затем изменил время торговых и котировочных сессий.
Разница спецификации этого пользовательского символа и обычного, только в торговых и котировочных сессиях.
В такой символ у меня тоже загрузилось, спасибо!
Рано радовался. При вызове CustomTicksReplace с массивом с 1.5 млн тиков возникает ошибка 4000. Массив упорядочен физически по убыванию, но определен как AsSeries.
Рано радовался. При вызове CustomTicksReplace с массивом с 1.5 млн тиков возникает ошибка 4000. Массив упорядочен физически по убыванию, но определен как AsSeries.
Попробуйте локализовать проблему в виде воспроизводящего ее скрипта. Иного способа ее решить нет.