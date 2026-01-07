Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения. - страница 42

Ivan Titov #:

При добавлении функцией CustomTicksReplace тика сделки с флагами TICK_FLAG_LAST | TICK_FLAG_VOLUME | TICK_FLAG_BUY(TICK_FLAG_SELL) почему-то отбрасывает флаг TICK_FLAG_LAST. 

CustomTicksReplace сохраняет любые флаги.

PrintTicks (10 sec Si-3.23,M1)  time = 1995.02.13 09:01:10; 149; bid = 72960.0; ask = 72966.0; last = 72961.0; volume = 1;  94 TICK_FLAG_BID TICK_FLAG_ASK TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
PrintTicks (10 sec Si-3.23,M1)  time = 1995.02.13 09:01:10; 240; bid = 72960.0; ask = 72966.0; last = 72966.0; volume = 1;  56 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
PrintTicks (10 sec Si-3.23,M1)  time = 1995.02.13 09:01:10; 240; bid = 72960.0; ask = 72966.0; last = 72967.0; volume = 1;  56 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
PrintTicks (10 sec Si-3.23,M1)  time = 1995.02.13 09:01:10; 293; bid = 72963.0; ask = 72968.0; last = 72968.0; volume = 1;  62 TICK_FLAG_BID TICK_FLAG_ASK TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
PrintTicks (10 sec Si-3.23,M1)  time = 1995.02.13 09:01:10; 355; bid = 72963.0; ask = 72968.0; last = 72968.0; volume = 1;  48 TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
PrintTicks (10 sec Si-3.23,M1)  time = 1995.02.13 09:01:10; 408; bid = 72963.0; ask = 72967.0; last = 72967.0; volume = 3;  60 TICK_FLAG_ASK TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
PrintTicks (10 sec Si-3.23,M1)  time = 1995.02.13 09:01:10; 417; bid = 72963.0; ask = 72967.0; last = 72967.0; volume = 1;  48 TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
PrintTicks (10 sec Si-3.23,M1)  time = 1995.02.13 09:01:10; 468; bid = 72963.0; ask = 72967.0; last = 72967.0; volume = 1;  48 TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
Как видите в распечатке тиков пользовательского символа, сохраняются все флаги.
 
Aleksandr Slavskii #:

CustomTicksReplace сохраняет любые флаги.

Как видите в распечатке тиков пользовательского символа, сохраняются все флаги.

Если запросить историю тиков по символу - там тоже все данные есть? У меня так:

 
Ivan Titov #:

Если запросить историю тиков по символу - там тоже все данные есть? У меня так:

Там где использовали функцию  CustomTicksReplace, всё есть и всё правильно.

Там где использую функцию  CustomTicksAdd, запись тиков онлайн, все флаги равны 30.

Я флаги указываю сам, как выше рекомендовал  fxsaber

 
Каким образом можно увеличить точность расчета профита и прочего на кастом символе? Кастом валюта с повышенной точностью не помогает. Все равно идет округление до 2 знака после запятой.
 
Aleksandr Slavskii #:

Там где использовали функцию  CustomTicksReplace, всё есть и всё правильно.

Можете прислать скриншот спецификации пользовательского символа?

 
Ivan Titov #:

Можете прислать скриншот спецификации пользовательского символа?

Вот.


 
Aleksandr Slavskii #:

Вот.


В такой символ у меня тоже загрузилось, спасибо!

 
Ivan Titov #:

В такой символ у меня тоже загрузилось, спасибо!

Хм. При создании пользовательского символа, я  скопировал все настройки спецификации из обычного символа.

if(CustomSymbolCreate(c_Name, "C", _Symbol))

Затем изменил время торговых и котировочных сессий.

Разница спецификации этого пользовательского символа и обычного, только в торговых и котировочных сессиях. 

 
Ivan Titov #:

В такой символ у меня тоже загрузилось, спасибо!

Рано радовался. При вызове CustomTicksReplace с массивом с 1.5 млн тиков возникает ошибка 4000. Массив упорядочен физически по убыванию, но определен как AsSeries.

 
Ivan Titov #:

Рано радовался. При вызове CustomTicksReplace с массивом с 1.5 млн тиков возникает ошибка 4000. Массив упорядочен физически по убыванию, но определен как AsSeries.

Попробуйте локализовать проблему в виде воспроизводящего ее скрипта. Иного способа ее решить нет.

