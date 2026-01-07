Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения. - страница 50
ОС: Линукс Минт (на базу Убунту)
Замечено, что под Линуксом MT5 (или, по крайней мере, MQL5) очень сильно тормозит на дисковых операциях, в частности, на поиске и открытии файла, даже на SSD.
Не знаю, в самом ли MT5 проблема, в Wine, или в их связке.
Почему функция SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID) показывает не то, что в колонке Bid окна Market Watch?Пробовал использовать CustomTicksReplace() вместо CustomTicksAdd() - еще хуже: и в Market Watch и программе перестает меняться. Как программно можно вытащить данные из Market Watch? Или принудительно записать тик из Market Watch в базу (или еще куда), чтобы функция SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID) возвращала такое же значение, как в Market Watch? Сейчас проходит до 30 секунд и до 7 тиков, прежде чем значение функции SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID) изменится, причем не на последнее, а на старое.
Не пользуюсь реал-тайм кастомных символов. Но предполагаю, что могут быть проблемы, когда время последнего проброшенного тика превышает время торгового сервера.
Раньше не замечал такого, а сейчас проверил и да, есть такая проблема.
Опять разрабы, что то сломали. Беда с ними.
На гифке хорошо видно как задерживаются значения бидов и асков по сравнению с обычным символом.
Раньше такой задержки не замечалось.
ЗЫ ещё и гифка перестала отображаться.
Кастомные символы для Тестера так готовлю.
Здравствуйте! А у Вас нет такого бага, что когда импортируешь минутные свечи из CSV файла функцией CustomRatesReplace, в терминале все таймфреймы пустые? Нет ни одной свечи, до тех пор пока в папке \bases\Custom\history\* не удалишь файл истории 1970.hcc, не перезапустишь терминал, и после этого все свечи на всех таймфреймах отображаются. Проблема подробнее описана в теме https://www.mql5.com/en/forum/435234 и решения, кроме как ручного удаления файла 1970.hcc я не нашел. Нет ли у кого-то другого решения?
у Вас нет такого бага, что когда импортируешь минутные свечи из CSV файла функцией CustomRatesReplace, в терминале все таймфреймы пустые?
fxsaber, 2024.02.01 18:18
Другие варианты не пробовал.
Принудительно обновить данные Тестера можно, удалив соответствующие файлы в Tester\bases\.
Подтверждаю. Есть такой баг даже сейчас. Импортировал бары EURUSD H1, в диалоге бары показывает, в папке истории hcc-файлы создаются, но график черный - ждет какого-то пинка.
Решение работает, но стороны MQ это безобразие.
Не могу придумать, как добавить комиссии при "торговле" в тестере на кастомном символе. В голову приходит только сложный путь - пересчёт постфактум всех операций в OnTester. Но хотелось бы проще. Кто-нибудь добился этого? Хотелось бы, чтобы это работало и с режимом "расчёт в пипсах".
Комиссия [на бирже] рассчитывается от объёма операции в валюте прибыли (vol*price). В крайнем случае подойдёт даже фиксированное значение.
В тестере есть вкладка для настройки комиссий, но у меня ничего не получилось