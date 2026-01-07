Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения. - страница 11
2033:
2063:
Баг 07.
Тестер формируют бары по Last для биржевых кастомных символов с ценой построения баров по Bid.
Соответственно, баровая история в Терминале и Тестере полностью расходится. И если кто-то в ТС использует бары (индикаторы, например), то результат бэктеста для него случайный.
Если под биржевым инструментом подразумевается инструмент с ненулевой глубиной стакана, то построение баров в этом случае исправлено.
Баг 01.
Открыт чарт кастомного символа. Если, например, руками удалить всю баровую и тиковую историю, то окно чарта просто подвиснет - не обновляясь.
Ожидалось поведение, как с пустым кастомным символом.
Более подробно поясните, что Вы имеете в виду
Баг 13.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2055: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий
fxsaber, 2019.05.25 10:33
Воспроизведение визуального бага (график дергается) применения ChartSetSymbolPeriod
На анимации видно дерганье графика. Если убрать ChartSetSymbolPeriod, то дерганье прекращается.
Запустите этот советник. Через несколько баров отключите, не закрывая чарт. Через CTRL+U удалите все бары.
Баг 13.
Тот же советник еще такой баг воспроизводит
Слева - чарт, справа - окно его свойств (F8).
Баг 14.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2055: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий
fxsaber, 2019.05.27 09:10
Каким-то образом получился кастомный символ, который может удаляться из Обзора рынка при открытом графике.
Запускал этот советник.
Баг 15.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2055: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий
fxsaber, 2019.05.25 10:54
После каждого применения CustomRatesUpdate происходит обнуление prev_calculated у индикаторов, что запущены на соответствующем кастомном символе.
Это ошибка. prev_calculated должен переводиться на первый бар, что был подан в CustomRatesUpdate.
ЗЫ Та же ошибка у CustomRatesReplace.
На символе этого советника (с удаленной ChartSetSymbolPeriod-строкой) запускаем такой индикатор
Выдает только нули.
Теперь (2067) у меня с этим все корректно, Спасибо.
2063:
2069: