Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения. - страница 44
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Значит, сломали.
Ну пока починят можно использовать префикс USDUSD и не будет проблем автоматического изменения валют кастомного символа после перезагрузки Терминала.
Тестер не работает с кастомным символом, у которого отрицательные значения.
Шаги воспроизведения:
Через графический интерфейс, создать любой кастомный символ, чтоб получились отрицательные значения на шкале цен. Например EURUSD-GBPUSD.
В настройках разрешить отрицательные цены.
Запустить тест любого эксперта или индикатора, только по ценам открытия.
Журнал тестера.
В истории
@Renat Fatkhullin
Вопрос по скорости создания кастомных символов.
Пытаюсь создать в цикле около 150к символов.
Просто CustomSymbolCreate() для теста, пока без заполнений свойств символа.
Первые 5к-10к символов создаются относительно не долго.
Но потом с увеличением созданных символов начинается жуткий тормоз.
Причем, чем больше символов создаётся, тем медленнее создаются следующие.
Время идёт на десятки минут!
Потом, удаляя пользовательскую группу созданных символов
занимаемое время удаления практически такое-же.
Это нормально? Как то можно ускорить процесс создания кастомных символов в большом объёме?
Добавлено.
Записал видео.
https://drive.google.com/file/d/1HF9mP5iN7EVlgGZNeHP-8UGNVW1xzcCD/view?usp=drive_link
@Renat Fatkhullin
Вопрос по скорости создания кастомных символов.
Пытаюсь создать в цикле около 150к символов.
Просто CustomSymbolCreate() для теста, пока без заполнений свойств символа.
Первые 5к-10к символов создаются относительно не долго.
Но потом с увеличением созданных символов начинается жуткий тормоз.
Причем, чем больше символов создаётся, тем медленнее создаются следующие.
Время идёт на десятки минут!
Потом, удаляя пользовательскую группу созданных символов
занимаемое время удаления практически такое-же.
Это нормально? Как то можно ускорить процесс создания кастомных символов в большом объёме?
Как я понимаю, это процесс чтения, разжатия, преобразования, сжатия данных.
По идее процесс разжатия можно было бы кэшировать. Всё остальное - видимо зависит от скорости процессора и накопителя, ну чутка памяти.
Пожалуйста, помогите мне с этой темой: https://www.mql5.com/ru/forum/456519
Я столкнулся с пользовательским символом и получаю тики с помощью функции CopyTicks(). Когда я перезапускаю МТ5, все работает нормально. В противном случае я получаю цены, разделенные на 100.
Пожалуйста, помогите.
Результат.
Строка для поиска: Oshibka 078.
Подскажите, как после закрытия чарта символа убрать его из обзора рынка (без Sleep)?
Полагаю, что эта вещь работает асинхронно, поэтому либо повторять SymbolSelect(false) в цикле, пока не сработает (это аналог Sleep, но с большей гарантией, потому что задержка в Sleep взята с потолка), либо вызвать что-то вроде ChartRedraw(id), что предположительно прокачает очередь команд, но я не уверен, какой id передавать - текущего графика или закрытого.
Полагаю, что эта вещь работает асинхронно, поэтому либо повторять SymbolSelect(false) в цикле, пока не сработает (это аналог Sleep, но с большей гарантией, потому что задержка в Sleep взята с потолка), либо вызвать что-то вроде ChartRedraw(id), что предположительно прокачает очередь команд, но я не уверен, какой id передавать - текущего графика или закрытого.
Костыль с задержкой понятен. Ищу подтягивание очереди.