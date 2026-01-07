Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения. - страница 3
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов и API для языка R
fxsaber, 2019.02.22 12:24
Невозможно дождаться
хоть и нажал на "Остановить."
Просьба не показывать на чарте текущими нулевые цены кастомного символа, если в Обзор рынка не были проброшены тики
Баг 06.
Тестер на некоторых кастомных символах ведет себя полностью неадекватно в режиме по реальным тикам.
В прицепе файл с json и тиковой/баровой историей. Создайте символ на основе этих файлов и запустите тест по реальным тикам. На выходе будет такое безобразие
Но что еще круче, тики будут подаваться не из импортированной истории, а с потолка.
Интересно, что если эти исторические данные импортировать в другой json, то Тестер отработает по ним правильно.
Просьба поправить, а то оказывается, что Тестер пробрасывает абсолютно левые тики. А потом гадаешь, почему результаты отличаются.
В прицепе также советник, с помощью которого теперь проверяю корректность тиков Тестера, сравнивая с тиками из Терминала. Никак не думал, что до такого дойдет.
Кастомные символы на реале являются только информационными, не торговыми. Торговать по ним можно только в Тестере.
например синтетик EURUSD-GBPUSD
Если я буду покупать этот синтетик,
то EURUSD купится по цене аск EURUSD, а GBPUSD продастся по цене бид GBPUSD ?
а в тестере как они работают?
По заданной формуле синтетика только вычисляются его цены.
Торговля в Тестере идет по этим вычисленным ценам и никакого отношения не имеет к тому, как они были вычислены.
то есть спреды при тестировании не будут учитываться?
Будет полноценное тестирование по символу со своими ранее вычисленным ценами.
то есть,
если я использую синтетик EURUSD-GBPUSD,
то цены аск и бид ему так посчитает:
Bid — bid(EURUSD)-bid(GBPUSD)
Ask — ask(EURUSD)-ask(GBPUSD)
И тогда, когда я буду осуществлять операцию прокупки синтетика, то я буду открываться по цене ask(EURUSD)-ask(GBPUSD).
Но это же неправильно!
ведь, если я хочу купить этот синтетик, то EURUSD должно купиться по цене аск , а GBPUSD должно продастся по цене бид.
"Торговля" в Тестере синтетиком - это не то, что вы себе придумали.
иначе тогда, на фиг оно нужно, если оно спреды не учитывает.