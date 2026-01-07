Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения. - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Теперь в обычном режиме отладки всё работает. Но не в Тестере.
Для тестера все символы "живые".
Артём, спасибо! Моя оплошность.
Обновленная версия:
Теперь в обычном режиме отладки всё работает. Но не в Тестере. Там продолжает писать:
Тестер ничего не знает про кастомные символы.
к сожалению знает, вчера писал https://www.mql5.com/ru/forum/315556/page51#comment_13155715
по непонятным мотивам тестер то видит кастомные символы то нет, то потом видит только один кастомный символ на котором последний раз оптил, все кастомные чарты сгенерированы по одному принципу, ошибка - примерно как: " это правильный чарт и тестер видит, а остальные не корректные" - исключена
Тестер ничего не знает про кастомные символы.
А в дальнейшем будет реализовано тестирование на кастомных символах?
Хотелось бы тестировать кастомные символы тоже.
А в дальнейшем будет реализовано тестирование на кастомных символах?
Хотелось бы тестировать кастомные символы тоже.
все давно работает
все давно работает
Ну судя по ответу Славы, тест на кастомных символах работать не должен.
И судя по вашему предыдущему посту, понятно что он каким то образом работает )) но не корректно.
Ну судя по ответу Славы, тест на кастомных символах работать не должен.
И судя по вашему предыдущему посту, понятно что он каким то образом работает )) но не корректно.
не каким то образом, а работает много лет, судя по моему сообщению - баги в бета версии
Ну судя по ответу Славы, тест на кастомных символах работать не должен.
И судя по вашему предыдущему посту, понятно что он каким то образом работает )) но не корректно.
Перефразирую. Тестер не знает, кастомный символ тестируется или нет. Для тестера все символы одинаковы. Однако есть нюанс - мы не пускаем кастомные символы в клауд.
У меня есть проблемы в StrategyTester, когда я не могу увидеть созданные мной пользовательские символы.
Посмотрите на изображения, которые я приложил.
Пожалуйста, удалите эту ошибку.
Сообщить об ошибке в тестере стратегий:
Смотрите изображение. Я получаю разные ставки в истории и тестере стратегий.