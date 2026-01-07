Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения. - страница 53

Edgar Akhmadeev #:

У вас правда это работает? И расчёт прибыли?

Base currency должен быть NDX, и Tick size с Tick value не должны быть нулевыми.

Работает, иначе бы не писал.
Tick size, Tick value успешно заполняются во время теста. Base currency выставлен правильно, хотя его можно вообще убрать, все равно выдаст USD. По сути, все настройки просто копировались с оригинального символа брокера.

У брокера в спецификациях тоже стоит всё по нулям.


 

Кому-то удавалось установить SYMBOL_DIGITS больше 8?

У меня CustomSymbolSetInteger( CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_DIGITS, 9 ) возвращает 5308 (ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_ERROR), и Digits сбрасывается в 4.

 
Andrey Khatimlianskii #:

Кому-то удавалось установить SYMBOL_DIGITS больше 8?

Не пробовал, но возник практичный вопрос. Где-то есть такие символы? Просто я не встречал даже 8, поэтому максимальный digits позволил себе сделать 7.
fxsaber #:
Не пробовал, но возник практичный вопрос. Где-то есть такие символы? Просто я не встречал даже 8, поэтому максимальный digits позволил себе сделать 7.

Да, в крипте встречал даже больше 16.

Но это дичь, конечно, не воспринимается вообще. Они даже у себя на сайте в гуи сокращают промежуточные нули.

 
Andrey Khatimlianskii #:

Да, в крипте встречал даже больше 16.

Но это дичь, конечно, не воспринимается вообще. Они даже у себя на сайте в гуи сокращают промежуточные нули.

Могу сказать, что ЦБ РФ предусматривает в Указании (номер не помню) до 20 знаков после запятой для разных ПФИ.

 
Aleksey Vyazmikin #:

до 20 знаков после запятой для разных ПФИ.

Как это в цифре хранить

 
Andrey Khatimlianskii #:

Да, в крипте встречал даже больше 16.

На этот случай у них такие тикеры


 
Rorschach #:

Как это в цифре хранить

так и хранить. Как йену, её-же тоже считают за 100 штук.

вообще в API крипт, типично точность представления = N знаков от старшего значащего разряда. Довольно прикольно и с особыми приключениями вокруг было 0.0999 стало 0.1 и "пункт" в нотации MQL десятикратно вырос, и все MT-боты встали раком. 

 
Maxim Kuznetsov #:

было 0.0999 стало 0.1

Еще 1 место для граальных тестеров

 

Оптимизация на EURUSD от ДЦ работает.

Почему то у перестала запускаться оптимизация на кастомном символе.
Одиночный проход работает.
Оптимизация не запускается ни на своем компе, ни с добавлением агентов из локальной сети.
Кастомный символ создан сегодня на билде 5327. Последний раз оптимизировал в июле, тогда было все хорошо. Эксперт - даже MACD из примеров не запускается.

2025.11.01 16:07:51.002    Core 1    connecting to 127.0.0.1:3000
2025.11.01 16:07:51.004    Core 1    connected
2025.11.01 16:07:51.006    Core 1    authorized (agent build 5327)
2025.11.01 16:07:51.006    Core 1    pass 0 (batch of 21 tasks) started
2025.11.01 16:07:51.007    Core 1    common synchronization completed
2025.11.01 16:07:51.232    Core 1    BTCUSDT.bbt.linear: history for 2024 year synchronized
2025.11.01 16:07:51.341    Core 1    BTCUSDT.bbt.linear: history for 2025 year synchronized
2025.11.01 16:07:51.341    Core 1    BTCUSDT.bbt.linear: history synchronization completed [6659 Kb]
2025.11.01 16:07:51.342    Core 1    BTCUSDT.bbt.linear: 6.50 Mb of history processed in 0:00:00.327
2025.11.01 16:07:51.367    Core 1    connection closed
2025.11.01 16:07:51.376    Core 1    21 optimization passes returned to queue as not processed
2025.11.01 16:08:01.006    Core 1    connecting to 127.0.0.1:3000
2025.11.01 16:08:01.008    Core 1    connected
2025.11.01 16:08:01.011    Core 1    authorized (agent build 5327)
2025.11.01 16:08:01.011    Core 1    pass 0 (batch of 21 tasks) started
2025.11.01 16:08:01.012    Core 1    common synchronization completed
2025.11.01 16:08:01.238    Core 1    BTCUSDT.bbt.linear: history for 2024 year synchronized
2025.11.01 16:08:01.346    Core 1    BTCUSDT.bbt.linear: history for 2025 year synchronized
2025.11.01 16:08:01.346    Core 1    BTCUSDT.bbt.linear: history synchronization completed [6659 Kb]
2025.11.01 16:08:01.347    Core 1    BTCUSDT.bbt.linear: 6.50 Mb of history processed in 0:00:00.327
2025.11.01 16:08:01.371    Core 1    connection closed
2025.11.01 16:08:01.381    Core 1    21 optimization passes returned to queue as not processed

У меня одного перестало работать или у других пользователей тоже?

