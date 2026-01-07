Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения. - страница 53
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У вас правда это работает? И расчёт прибыли?
Base currency должен быть NDX, и Tick size с Tick value не должны быть нулевыми.
Работает, иначе бы не писал.
Tick size, Tick value успешно заполняются во время теста. Base currency выставлен правильно, хотя его можно вообще убрать, все равно выдаст USD. По сути, все настройки просто копировались с оригинального символа брокера.
У брокера в спецификациях тоже стоит всё по нулям.
Кому-то удавалось установить SYMBOL_DIGITS больше 8?
У меня CustomSymbolSetInteger( CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_DIGITS, 9 ) возвращает 5308 (ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_ERROR), и Digits сбрасывается в 4.
Кому-то удавалось установить SYMBOL_DIGITS больше 8?
Не пробовал, но возник практичный вопрос. Где-то есть такие символы? Просто я не встречал даже 8, поэтому максимальный digits позволил себе сделать 7.
Да, в крипте встречал даже больше 16.
Но это дичь, конечно, не воспринимается вообще. Они даже у себя на сайте в гуи сокращают промежуточные нули.
Да, в крипте встречал даже больше 16.
Но это дичь, конечно, не воспринимается вообще. Они даже у себя на сайте в гуи сокращают промежуточные нули.
Могу сказать, что ЦБ РФ предусматривает в Указании (номер не помню) до 20 знаков после запятой для разных ПФИ.
до 20 знаков после запятой для разных ПФИ.
Как это в цифре хранить
Да, в крипте встречал даже больше 16.
На этот случай у них такие тикеры
Как это в цифре хранить
так и хранить. Как йену, её-же тоже считают за 100 штук.
вообще в API крипт, типично точность представления = N знаков от старшего значащего разряда. Довольно прикольно и с особыми приключениями вокруг было 0.0999 стало 0.1 и "пункт" в нотации MQL десятикратно вырос, и все MT-боты встали раком.
было 0.0999 стало 0.1
Еще 1 место для граальных тестеров
Оптимизация на EURUSD от ДЦ работает.
Почему то у перестала запускаться оптимизация на кастомном символе.
Одиночный проход работает.
Оптимизация не запускается ни на своем компе, ни с добавлением агентов из локальной сети.
Кастомный символ создан сегодня на билде 5327. Последний раз оптимизировал в июле, тогда было все хорошо. Эксперт - даже MACD из примеров не запускается.
2025.11.01 16:07:51.002 Core 1 connecting to 127.0.0.1:3000
2025.11.01 16:07:51.004 Core 1 connected
2025.11.01 16:07:51.006 Core 1 authorized (agent build 5327)
2025.11.01 16:07:51.006 Core 1 pass 0 (batch of 21 tasks) started
2025.11.01 16:07:51.007 Core 1 common synchronization completed
2025.11.01 16:07:51.232 Core 1 BTCUSDT.bbt.linear: history for 2024 year synchronized
2025.11.01 16:07:51.341 Core 1 BTCUSDT.bbt.linear: history for 2025 year synchronized
2025.11.01 16:07:51.341 Core 1 BTCUSDT.bbt.linear: history synchronization completed [6659 Kb]
2025.11.01 16:07:51.342 Core 1 BTCUSDT.bbt.linear: 6.50 Mb of history processed in 0:00:00.327
2025.11.01 16:07:51.367 Core 1 connection closed
2025.11.01 16:07:51.376 Core 1 21 optimization passes returned to queue as not processed
2025.11.01 16:08:01.006 Core 1 connecting to 127.0.0.1:3000
2025.11.01 16:08:01.008 Core 1 connected
2025.11.01 16:08:01.011 Core 1 authorized (agent build 5327)
2025.11.01 16:08:01.011 Core 1 pass 0 (batch of 21 tasks) started
2025.11.01 16:08:01.012 Core 1 common synchronization completed
2025.11.01 16:08:01.238 Core 1 BTCUSDT.bbt.linear: history for 2024 year synchronized
2025.11.01 16:08:01.346 Core 1 BTCUSDT.bbt.linear: history for 2025 year synchronized
2025.11.01 16:08:01.346 Core 1 BTCUSDT.bbt.linear: history synchronization completed [6659 Kb]
2025.11.01 16:08:01.347 Core 1 BTCUSDT.bbt.linear: 6.50 Mb of history processed in 0:00:00.327
2025.11.01 16:08:01.371 Core 1 connection closed
2025.11.01 16:08:01.381 Core 1 21 optimization passes returned to queue as not processed
У меня одного перестало работать или у других пользователей тоже?