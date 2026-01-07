Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения. - страница 47
SymbolInfoTick вернул тик из будущего?
Посмотрел другие unsync. Видимо, это не тормоза логгера, как я предположил, потому что тогда запаздывание было бы системным. А тут некоторые записи помечены явно другим временем, чем тик. А некоторые точно совпадают.
Вопрос остается открытым.
Принтуйте еще TimeTradeServer.
Еще одна странность. Приведу снова фрагмент лога:
Красным подсвечено время 0-го бара. Однако, перед баром 07:56, который должен формироваться по новому тику, находится бар за 19:26 (предыдущего дня), а не от 30-го декабря 17:42. Бар 19:26 как-будто не существует с точки зрения MQL API. Прикладываю скрины базы.
Насколько я знаю, в тестере TimeTradeServer эквивалентен TimeCurrent, но попробую вывести то и то (должно быть самое свежее время из всего обзора рынка тестера).
Кстати говоря, нет такого тика 2023.01.03 07:56:00. Как видно на картинке, все тики в этом баре 2023.01.03 07:56:11 (с копейками).
Я уж подумал, не возвращает ли SymbolInfoTick какую-нть ошибку, сейчас проверил - возвращает true. Но данные кривые.
Еще интереснее. Заменил SymbolInfoTick на вызов CopyTicks(,,0,1). Получил тик предыдущего бара
используется ежетиковая генерация.
Хотел экспортировать тики в csv
Нет, я ж сделал реальные тики на всех барах. В логе нет упоминаний, чтобы включался "ежетик" (так и не знаю, что за слово).
В любом случае SymbolInfoTick и CopyTicks должны возвращать одни и те же тики, вне зависимости от режима генерации тиков.
Приложите FileSave(Ticks).
Да, надо будет написать скрипт. Плохо, что стандартный диалог это не делает.
В каком порядке потом делать импорт баров и тиков из csv - сперва тики, потом бары пойдет?