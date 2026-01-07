Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения. - страница 47

Новый комментарий
 
fxsaber #:

SymbolInfoTick вернул тик из будущего?

Посмотрел другие unsync. Видимо, это не тормоза логгера, как я предположил, потому что тогда запаздывание было бы системным. А тут некоторые записи помечены явно другим временем, чем тик. А некоторые точно совпадают.

Вопрос остается открытым.

 
Stanislav Korotky #:

Посмотрел другие unsync. Видимо, это не тормоза логгера, как я предположил, потому что тогда запаздывание было бы системным. А тут некоторые записи помечены явно другим временем, чем тик. А некоторые точно совпадают.

Вопрос остается открытым.

Принтуйте еще TimeTradeServer.

 

Еще одна странность. Приведу снова фрагмент лога:

GS      0       18:46:34.995    Core 01 2023.01.02 06:55:45   unsync: EURUSD_T_r200 2023.01.02 06:55:45 2022.12.30 17:01:00 1.066000
ER      0       18:46:41.099    Core 01 2023.01.03 07:48:29   unsync: EURUSD_T_r300 2023.01.03 07:56:00 2022.12.30 17:42:00 1.065000
GE      0       18:46:41.099    Core 01 2023.01.03 07:56:12   2023.01.03 07:56:00, 11

Красным подсвечено время 0-го бара. Однако, перед баром 07:56, который должен формироваться по новому тику, находится бар за 19:26 (предыдущего дня), а не от 30-го декабря 17:42. Бар 19:26 как-будто не существует с точки зрения MQL API. Прикладываю скрины базы.

тики ренко

бары ренко


Насколько я знаю, в тестере TimeTradeServer эквивалентен TimeCurrent, но попробую вывести то и то (должно быть самое свежее время из всего обзора рынка тестера).

 

Кстати говоря, нет такого тика 2023.01.03 07:56:00. Как видно на картинке, все тики в этом баре 2023.01.03 07:56:11 (с копейками).

Я уж подумал, не возвращает ли SymbolInfoTick какую-нть ошибку, сейчас проверил - возвращает true. Но данные кривые.

 

Еще интереснее. Заменил SymbolInfoTick на вызов CopyTicks(,,0,1). Получил тик предыдущего бара

2023.01.03 07:48:29   unsync: EURUSD_T_r300 2023.01.02 19:26:04 2022.12.30 17:42:00 1.065000
По крайней мере тики с таким времени есть в базе. И теперь нет "будущего" времени. Но unsync остался.
 
Последнее наблюдение: при тестировании в визуальном режиме те бары, на которых у меня в логе пишется unsync, не отображаются (то есть пропускаются целиком).
 
Stanislav Korotky #:
Хотел экспортировать тики в csv
Приложите FileSave(Ticks).
 
fxsaber #:

Нет, я ж сделал реальные тики на всех барах. В логе нет упоминаний, чтобы включался "ежетик" (так и не знаю, что за слово).

В любом случае SymbolInfoTick и CopyTicks должны возвращать одни и те же тики, вне зависимости от режима генерации тиков.

 
fxsaber #:
Приложите FileSave(Ticks).

Да, надо будет написать скрипт. Плохо, что стандартный диалог это не делает.

В каком порядке потом делать импорт баров и тиков из csv - сперва тики, потом бары пойдет?

1...404142434445464748495051525354...56
Новый комментарий