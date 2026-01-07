Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения. - страница 38
На скрине видно, что EURUSD от текущего торгового сервера и два EURUSD от двух брокеров, сформированных так, как написал выше.
А вы прокручмивали историю например до 2016 года? Вдруг у вас тоже появятся смещения, как у меня...
Как вы корректировали время баров/тиков? Или вы этого не делали совмещая данные разных ДЦ для одновременной работы? А только каждый со своими данными работал?
Где-то на форуме выкладывал алгоритмы, показывающие, какие места сщешает тот или иной брокер, в зависимости от его настроек.
Мои кастомные символы из разных источников синхронизированы полностью по принципу "ролловер всегда в полночь".
Как ролловер определяли? По расширению спреда? У меня спреда нет.
Буду делать через сумму дельт High за сутки.
Я как-то поймал прям глазами момент смещения, как делается это в RF.
Сижу пишу какой то код в индикаторе и тут же его смотрю на истории.
И в какой то момент замечаю, как кусок истории баров просто вырезается на графике, и образуется огромный гэп.
Я мягко говоря был в шоке от этого, что у RF история местами вырезается на сервере.
"Нафига такое делать а? Дим?"
Теперь вопрос.
По какому критерию синхронизировать тики?
Задача из тиков двух, трёх и т.д. инструментов, построить кастомный символ.
Но как синхронизировать тики между инструментами, не соображу по какому критерию.
Если делал такое, укажи путь.
Как ролловер определяли? По расширению спреда? У меня спреда нет.
Как-то по MQL5-календарю. Надо искать на форуме.
Никакого отношения это не имеет к брокеру. Все часовые смещения - в выходные.
В том-то и дело, что это было не часовое смещение в выходные, а вырезка исторических данных на стороне сервера.
Причём это произошло в открытую торговую сессию. И сколько раз я не пытался подгрузить историю, дыра не заполнялась.
История была вырезана не в текущем торговом дне на тот момент, а чуть раньше.
Я просто как раз находился на минутной истории в несколько дней назад, и это увидел глазами как вырезался кусок.
При часовом смещении гэпы не образуются, с разрывом по времени.
Активно торгую. Нет такого. Что там Терминал визуализирует со своими багами - не всегда имеет отношение к торговому серверу.
Вот нашёл этот участок. На тот момент моего лицезрения на этот график, история была корректной.
А потом раз, и появилась дыра. И подгрузка истории не помогает. По этому сделал вывод, что история режется на историческом сервере.
Торговый сервер и исторический вроде бы раздельные в МТ. Поэтому больше вопрос к историческому серверу.
Гэп тут не из-за выходных дней. 23 числа в пятницу сессия ещё не закончена. А 27 число уже вторник, и сессия давно идёт.
Получается 26 число понедельник куда-то мистически исчез. На бары которого я тогда и смотрел ))
Для объективности, проверь у себя эту дату.
Другой брокер.
Вот вам, наверное, не пришло бы в голову какой-нибудь ненужный кастомный символ поредактировать где-то там. Брокер размышляет ровно также.