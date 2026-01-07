Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения. - страница 23
На данный момент нельзя формировать бары пользовательских инструментов тиками несегодняшнего (вчерашнего, позавчерашнего, прошлогоднего etc) дня.
Но. Мы сделали поправку.
При использовании CustomTicksReplace (не CustomTicksAdd! не надо использовать CustomTicksAdd для массового добавления тиков) последний день добавленных тиков становится "текущим", если до этого не было тиков за сегодняшний день.
Ждите следующего билда. Потом продолжим эксперименты и обсуждения
Я использую Build 2177. Я думаю, что это последний.
Но я не могу работать с CUSTOMSYMBOL. Можете ли вы сказать мне, когда я могу ожидать сборку, которая мне поможет?
Где я могу увидеть изменения в сборке?
Приложенный индикатор работает в текущем билде 2177
Это - Ваш индикатор. Отредактированный, но алгоритм остался прежний. Файл Symbol.mqh я поместил в MQL5\Include\Includes
Поменяйте строчку
таким образом, чтобы использовался Ваш Symbol.mqh
Бары формируются. Тики правильно применяются к истории, а не только в MarketWatch
Я проверю. Может быть, некоторые проблемы в моем коде. Но код выглядит хорошо.
Баг 25.
При записи тиков в кастомный символ происходит их разнормализация!
Результат
Похоже, внутри Терминала есть какая-то своя NormalizeDouble, отличная от штатной. Этот баг может незаметно сказываться на работе многих алгоритмов.
Просьба починить. Естесственная необходимость записи нормализованных цен не может быть осуществлена.
У тебя перегруженная функция Normalize
Попробуй изменить имя функций.
Может из за этого слетает корректная нормализация.
Оба случая являются результатами нормализации по количеству знаков после запятой.
Вы до сих пор сравниваете вещественные числа на абсолютное равенство?
Какой сервер является источником исходных тиков?
В коде есть тест на корректность нормализации. До записи тиков в кастомный символ, этот тест успешно проходит. Код проверял.
Сервер MQ-Beta. Но в данной ситуации сервер не при чем совсем. Что делаю.
Баг 25.
2280 - починили, Спасибо.