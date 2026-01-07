Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения. - страница 24
Баг 26.
Создал пользовательский символ с тиковой и баровой историей.
Через CTRL+U поменял значение свойства "Цена тика".
Тиковая и баровая история у символа пропала. При этом bases\Custom\ все содержит. Перезагрузка Терминала не помогает.
Примечание
Минутная и тиковая история пользовательского символа полностью удаляется, если в спецификации символа изменить любое из этих свойств:
При использовании пользовательского символа диаграмма не обновляется должным образом. И из-за этого я не могу поймать отметки на графике.
Чтобы обновить график, я должен написать индикатор с помощью OnTimer (), а внутри него - сдвинуть и переместить график.
Но это не очень хороший подход.
Пожалуйста, сделайте то, что обновит график автоматически
Любые обновления, пожалуйста, поделитесь чем-нибудь?
Принимайте и обрабатывайте тики в OnTimer ()
Я попробовал это. Но это что-то связанное с самим OnTimer (). Вы знаете, что есть другие требования, которые я пытаюсь обработать OnTimer (). Даже обычный OnTimer () работает как OnTick (). Вы можете убедиться сами.
OnTimer() не работает как OnTick()
Но проверил, подтверждаю, что есть задержка на несколько миллисекунд.
Это можно увидеть в комменте, как приостанавливается счётчик, вероятно в момент пришедшего тика.
т.е. когда срабатывает обработчик OnTick() иногда блокируется обработчик OnTimer()
Добавлено.
Если закомментировать обработчик OnTick(), задержка OnTimer() не исчезает.
Это не работает на моей стороне.
Это мои подробности версии MT5.