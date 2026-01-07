Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения. - страница 37
А куда смотреть?
.
Спасибо. Я туда нажимал, но подумал, что редактировать некастом-символ система не даст.
.
Здравствуйте,
тиковый объем иногда получается = 0. МТ подчеркивает это красным. В реальной работе с кастомным символом это как то мешает? Или просто предупреждение о том что это нелогично не иметь тиков? В терминале бары вроде выводятся и показывает тиковый объем=0.
Мне надо 0, т.к. пишу туда Bid объем, а он иногда бывает =0. Хотел писать Bid в спред, но на старшихТФ объем там не просуммируется, поэтому в тиковый надо писать.
МТ подчеркивает это красным. В реальной работе с кастомным символом это как то мешает?
Использую кастомные, как базу данных.
Никаких проблем не заметил.
Cпасибо.
Вы много чего делали с кастомными символами. Наверняка сталкивались с ситуацией несовпадения катомного и обчного символа по времени из за разных правил перевода на летнее/зимнее время в разных странах.
Вот проверил свой, в какие то годы кастомный на 1 час вперед смещен, в какие-то совпадает, а в какие-то на 1 час назад смещен. Вот пример смещения вперед и назад. Наверху ДЦ внизу кастомный.
Вот думаю как лучше синхронизировать...
Можно посуточно делать проверку - брать М1 за сутки с кастомного и сравнивать с М1 ДЦшного смещенного на -24...+24 часа. Брать смещение, где графики максимально совпадают.
Только вот по чему сравнивать? На графиках в глаза бросается разная высота отдельных баров.
1) Можно сравнивать высоты всех баров и если 1 сильно отличается(раза в 2 по высоте), то отклонять и проверять следущее смещение.
2) Можно сумму высот всех баров в сутках.
3) Можно сумму дельт от High первого бара в сутках ко всем остальным High (думаю это самое точное будет). Для точности можно и дельту Low добавить.
Возможно вы это уже делали и знаете как лучше найти смещение...
Еще вот думаю лучше подбирать смещение уже созданному символу и переписывать бары с тиками?
Или на лету(при создании) и добавлении новых баров в реал тайм режиме (когда новые бары будут добавляться по 1)?
Уважаемые форумчане. на форуме только зарегился. Не знаю, возможно, пишу не в этой ветке, не обессудьте. Буквально пару дней назад появилась проблема с терминалом МТ4 при включении выдает ошибку "ошибка при запуске приложения (0*0000102). Что делать? В гугле нет инфы по этой ошибке вообще. Я потом удалил этот терминал с пк с помощью специальной программы удаления (иначе нельзя было, потому что выдавал ту же ошибку). Скачал новый терминал, но при попытке запуска exe файла выдает все ту же ошибку. Что делать не знаю, посоветуйте, пожалуйста
Stop-ошибка Windows 0xC0000102 файл состояния поврежден
Ошибка 0xC0000102 — это STATUS_FILE_CORRUPT_ERROR, что означает, что поврежденный файл препятствует правильному запуску виртуальной машины. Существует две возможные причины этого кода ошибки:
Кстати, ветка, куда вы запостили свой вопрос и где я сейчас отвечаю - это про пользовательские символы.
У вас, как я понял, вопрос не о кастомных символах, поэтому в следующие раз выбирайте правильную ветку для своего поста,
или создавайте отдельный пост.
Вы же не делаете кастомные ради самого процесса. Наверное, есть какая-то задача, для решения которой понадобились кастомные.
Например, мне нужны были "правильные" котировки для Тестера. Поэтому сделал кастомные. При этом источником котировок мог быть, как MT5-брокер, так и файловый архив (web/local - не важно).
Для этого сначала бралась соответствующая тиковая история, корректировалась (включая нужные часовые пояса) и помещалась в кастомный символ. При этом бары, которые MT5 автоматически генерировал, удалялись и замещались мною сгенерированными барами из тиков, но по отличному алгоритму, который считаю верным.
Итого получал полный набор синхронизированных по времени "одинаковых" символов из разных источников. И только с этими символами далее шла работа в Тестере.
На скрине видно, что EURUSD от текущего торгового сервера и два EURUSD от двух брокеров, сформированных так, как написал выше. Кастомные символы даже пути свои сохраняют, как у брокеров-источников. По названию видно, что и откуда. Никакой путаницы.
Можно переключаться на любой другой торговый сервер, кастомные остаются такими, какими сделал, и всегда доступны в Тестере ровно с теми данными, которые были в них изначально прописаны.
Вот это одна из решенных задач через кастомные. Также на скрине видно, что есть Spread-база данных (только бары) и Backup-данные для всяких нужд.
Все кастомные символы элементарно копируются одним нажатием в новый терминал, чтобы можно было работать параллельно. Можно творить все, что угодно, без привязки к торговым серверам, изменениям задним числом истории, багов и т.д. Полная свобода действий для различного рода автоматизаций.
Да - прицепить объемы СМЕ и протестировать с ними. Но хотелось бы тестировать на родных котировках ДЦ. И чтобы объемы попали в нужный бар, нужно сдвигать их к соответствующему времени ДЦ. Если использовать как есть, то они не будут попадать, а будут смещены иногда на час вперед или назад. С 2013 года около 10 периодов несовпадения по полгода.Надо их как то синхронизировать именно по форме графика, времени верить нельзя.
Для этого сначала бралась соответствующая тиковая история, корректировалась (включая нужные часовые пояса) и помещалась в кастомный символ.