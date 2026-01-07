Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения. - страница 29
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нужно поделиться с пользователем архивом кастомных символов. Есть способ это сделать?
Думал tkc-файлы передать, но с ними по месту ничего не сделать.
Нужно поделиться с пользователем архивом кастомных символов. Есть способ это сделать?
Думал tkc-файлы передать, но с ними по месту ничего не сделать.
ПКМ экспорт группы.
Не то ?
ПКМ
Этот мезанизм сохраняет только настройки символов. Без истории.
Этот мезанизм сохраняет только настройки символов. Без истории.
Хистори в догонку файлами.
Хистори в догонку файлами.
Это называется лобовым решением руками. Уж проще MQL-скрипт запилить, чем так. Костыль, конечно.
Synthetics eats up a lot of SSD disk resources when starting the terminal. If the SSD is slow, then the terminal start, if several synthetics are running, it can take 10 minutes.
I'm not talking about using HDD to launch a terminal with synthetics.
When I installed a fast disk (Samsung 970 Pro), all problems with launching the terminal and synthetics were over.
At the same time, about 12 Gb of RAM is used at the start of the terminal. I7-6700K processor.
Hello Alexey,
Доброго времени.
Как в Пользовательские символы можно добавить несколько баров с одинаковым временем?
В справке к терминалу сказано, что это невозможно: https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/trading_advanced/custom_instruments
Однако в Маркете есть Утилита/Советник, который позволяет это делать: https://www.mql5.com/ru/market/product/29215?source=Site+Profile+Seller
Вопрос: как это реализовано? Хочу сделать что-то подобное, только с небольшим фильтром вроде Ренок.
Из наблюдений в работе этого Советника:
- Он очень часто перерисовывает график (график постоянно "моргает" на мониторе);
- Некоторые функции доступа к таймсериям на нем (чаще всего iOpen() и iBars()) иногда возвращают нулевое значение данных;
- В пользовательском профиле терминала он постоянно пишет файлы с историей:
Если кто-то знает, как это реализовано, дайте знать плиз)))
Вопрос: как это реализовано? Хочу сделать что-то подобное, только с небольшим фильтром вроде Ренок.
Возможно, там время баров не кратно минуте.
Возможно, там время баров не кратно минуте.
Интересно, это как? В секундах или миллисекундах? Но опять же в справке к функциям CustomRatesUpdate() и CustomRatesReplace() сказано, что время открытия баров должно соответствовать таймфрейму M1. Надо попробовать запихать туда что нибудь меньше минуты.
И еще вопрос, раз уж вспомнил про CustomRatesUpdate().
Когда пытаюсь отправить в CustomRatesUpdate() массив с данными в 10 000 баров (столько же элементов) - ничего не происходит, пользовательский символ не строится.
Когда заливаю историю в эту функцию через массив всего с 1 баром (1 элементом) - чарт отображается, в окне Символов видно, что бары сохранились в истории терминала.
Это какая то фича? Или я что-то не догоняю. Например массив нужно привести к виду таймсерии через функцию ArraySetAsSeries().