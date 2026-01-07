Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения. - страница 51
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не могу придумать, как добавить комиссии при "торговле" в тестере на кастомном символе. В голову приходит только сложный путь - пересчёт постфактум всех операций в OnTester. Но хотелось бы проще. Кто-нибудь добился этого? Хотелось бы, чтобы это работало и с режимом "расчёт в пипсах".
Комиссия [на бирже] рассчитывается от объёма операции в валюте прибыли (vol*price). В крайнем случае подойдёт даже фиксированное значение.
Самое простое - добавить нужное число пунктов в спред. Наверное себе буду так делать, но еще не думал, как лучше.
Может тут появится идея получше и поточнее.
В тестере есть вкладка для настройки комиссий, но у меня ничего не получилось
Тут нашел, инструкции появляются при наведении мышки:
Настройки торговли у меня не заработали с режимом расчёта по пипсам. И не заработали никак с кастомными символами. Я проверял только немедленные начисления, другие меня не устраивают.
Но я уже реализовал пересчётом эквити в OnTester().
2025.07.11 18:44:57.229 Ошибок low 101
Пара примеров: свечи слева - с графика, справа - из визуализатора.То есть тестер для каких-то произвольных свеч
вместо open ставит их же close, и свеча схлопывается в ноль.
На "родных" символах тест работает, ошибок нет.
Кто-то с подобным сталкивался, что-то можете подсказать?
Тут пишут, что
Тут нашел, инструкции появляются при наведении мышки:
Сделал способ расчетов инструмента: Форекс - и получилось сделать комиссию в %.
Попробовал несколько других способов расчетов - с ними не работает.
Нужно учесть, что валюта прибыли устанавливается автоматически в USD, даже если вы запишете "ABCD" - это может быть проблемой.
Символ выглядит так:
Настройки комиссии:
Результат - ровно 0.1% от OpenPrice:
Игорь Евдокимов #:
Кто-то с подобным сталкивался, что-то можете подсказать?
Для МТ4 практиковал: файлы с реала "в ручную" переносить в тестер.
Для МТ5 точно не скажу, не пробовал.
Результат - ровно 0.1% от OpenPrice:
На всякий случай - комиссия берётся от price*volume. В вашем случае - price*1.
Кстати, на биржах минимальный лот чаще всего $5.
Нужно учесть, что валюта прибыли устанавливается автоматически в USD
И ещё, как я уже написал в другой ветке, символы с именами не по 3 буквы будут парситься неправильно. DOGEUSDT разделится на DOG и EUS. И устанавливать с помощью
CustomSymbolSetString(sym, SYMBOL_CURRENCY_BASE, "DOGE");
CustomSymbolSetString(sym, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT, "USDT");
CustomSymbolSetString(sym, SYMBOL_CURRENCY_MARGIN, "USDT");
На всякий случай - комиссия берётся от price*volume. В вашем случае - price*1.
Кстати, на биржах минимальный лот чаще всего $5.
И ещё, как я уже написал в другой ветке, символы с именами не по 3 буквы будут парситься неправильно. DOGEUSDT разделится на DOG и EUS. И устанавливать с помощью
CustomSymbolSetString(sym, SYMBOL_CURRENCY_BASE, "DOGE");
CustomSymbolSetString(sym, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT, "USDT");
CustomSymbolSetString(sym, SYMBOL_CURRENCY_MARGIN, "USDT");
"baseCoin":"BTC",
"quoteCoin":"USDT",
"settleCoin":"USDT",
=
На всякий случай - комиссия берётся от price*volume. В вашем случае - price*1.
Кстати, на биржах минимальный лот чаще всего $5.
И ещё, как я уже написал в другой ветке, символы с именами не по 3 буквы будут парситься неправильно. DOGEUSDT разделится на DOG и EUS. И устанавливать с помощью
CustomSymbolSetString(sym, SYMBOL_CURRENCY_BASE, "DOGE");
CustomSymbolSetString(sym, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT, "USDT");
CustomSymbolSetString(sym, SYMBOL_CURRENCY_MARGIN, "USDT");
способ расчета "forex" поменять на "futures"
я не знаю почему и как это влияет на разделение базовый/котировочный инструмент, но это действует.
с маржой и комиссией тогда возможны пляски, но это другое
Не сплитую само имя символа. Все есть в спецификации от байбита:
"baseCoin":"BTC",
"quoteCoin":"USDT",
"settleCoin":"USDT",
=
Я о том, что программная установка этих значений в режиме "Forex" не работает (игнорируется). В спецификацию всё равно устанавливается насильно по 3 буквы. У вас не так? Вы привели пример с частным случаем, BTC.