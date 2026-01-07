Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения. - страница 52
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
способ расчета "forex" поменять на "futures"
я не знаю почему и как это влияет на разделение базовый/котировочный инструмент, но это действует.
с маржой и комиссией тогда возможны пляски, но это другое
Сейчас задача - получить комиссию в %.
Я о том, что программная установка этих значений в режиме "Forex" не работает (игнорируется). В спецификацию всё равно устанавливается насильно по 3 буквы. У вас не так?
Сегодня только игнор валюты профита заметил.
Сделал способ расчетов инструмента: Форекс
К слову, на CFD тоже работает.
способ расчета "forex" поменять на "futures"
я не знаю почему и как это влияет на разделение базовый/котировочный инструмент, но это действует.
Так я и не использую Forex как раз по этой причине. Во всех остальных режимах имена валют устанавливаешь сам, программно. В режиме Forex только по-другому, жёсткий формат символа. Традиция? Может всё-таки позволить имена устанавливать самому, как в остальных режимах? А по дефолту - так, по 3 буквы.
К слову, на CFD тоже работает.
Поменял на CFD - у меня в % не рассчитывает. В пунктах - да. Но нужен именно %.
Выставил в процентах, комиссия снимается. Все символы CFD
Выставил в процентах, комиссия снимается. Все символы CFD
Может что-то в спецификации влияет... еще одна скрытая особенность. Можно один скрин для сравнения?
Добавил, возможно проблема в валютах, у вас в спецификациях USDT и BTC. Я бы поигрался с этими параметрами, наверное бы заменил все на USD.
Добавил, возможно проблема в валютах, у вас в спецификациях USDT и BTC. Я бы поигрался с этими параметрами, наверное бы заменил все на USD.
У вас правда это работает? И расчёт прибыли?
Base currency должен быть NDX, и Tick size с Tick value не должны быть нулевыми.
Эксперимент с CFD.
Если Валюту маржи поменять на USD, то ее станет не хватать и лог заполнит ошибками:
failed exchange sell 1 BTCUSDT.bbt.linear at 82949.9 sl: 83032.9 [No money]
current account state: Balance: 999869109.21, Credit: 0.00, Commission: 0.00, Accumulated: 0.00, Assets: 0.00, Liabilities: 0.00, Equity 999869120.71, Margin: 82938.40, FreeMargin: 999786182.31
calculated account state: Assets: 0.00, Liabilities: 0.00, Equity 999869120.71, Margin: 8294415000.00, FreeMargin: -7294545879.29
not enough money [exchange sell 1 BTCUSDT.bbt.linear at 82949.9 sl: 83032.9]
failed exchange sell 1 BTCUSDT.bbt.linear at 82949.9 sl: 83032.9 [No money]
Поменял базовую валюту на USD и комиссия в % начала браться.
Работает, но этот вариант хуже, чем просто поставить форекс и базовая валюта обрежется до 3х символов.
Попробовал в форекс способе расчета
Ждем нормального решения проблемы от MetaQuotes.