Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения. - страница 43
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Рано радовался. При вызове CustomTicksReplace с массивом с 1.5 млн тиков возникает ошибка 4000. Массив упорядочен физически по убыванию, но определен как AsSeries.
Ищите ошибку. Так как полтора милиона тиков это не много, меньше пяти дней на сишке.
Я проверил у себя 30 дней на сишке получилось 8075321 тиков , всё работает нормально.
Ищите ошибку. Так как полтора милиона тиков это не много, меньше пяти дней на сишке.
Я проверил у себя 30 дней на сишке получилось 8075321 тиков , всё работает нормально.
Похоже нельзя посылать массив AsSeries. Надо упорядочить физически. Ну ок.
Осталось только узнать, почему в CustomTicksReplace() можно кидать тики сделок, а в CustomTicksAdd() - нет. Полагаю, CustomTicksAdd() работал бы быстрее, т.к. не надо учитывать имеющиеся в истории тики. Разработчики, не поясните причину такой избирательности?
Никого не смущает, что при импорте или просмотре баров свечи слева рисуются не в соответствии с парметрами OHLC (должна быть падающая свеча с двумя хвостами)?
P.S. у меня тут возник ряд прочих проблем с импортом и последующим моделированием свечей в визуальном тестере..
Никого не смущает, что при импорте или просмотре баров свечи слева рисуются не в соответствии с парметрами OHLC (должна быть падающая свеча с двумя хвостами)?
Никогда не смотрел на эти картинки.
Проблема: исчезают бары с графика кастомного символа. Подробности и шаги для воспроизведения здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/347974/page4#comment_47279287
Судя по всему что-то неправильно работает в MQL5 API.
Отвечу сам на свой вопрос.
Оказывается, что функции:
Не работают если символ относится к форексу.
То есть расчёт маржи = SYMBOL_CALC_MODE_FOREX - Forex mode – расчет прибыли и маржи для Форекс
если это равенство верно, то название базовой валюты и валют прибыли, берутся из названия символа,
поэтому при создании пользовательского символа на форексе, нельзя использовать префиксы , можно использовать суффиксы .
Печалька, у меня куча кода в котором многое завязано на суффиксы пользовательского символа :(
P.S. Если в советнике не используются расчёты завязанные на деньги, то в тестере можно поставить галку на "прибыль в пипсах для ускорения расчётов" и в этом случае тестеру уже не важно, правильно указана валюта или нет.
P.P.S. Пробовал библу от fxsaber Symbol , результат один.
Если имя пользовательского символа сделать AUDUSD_TESTER, то всё красиво.
Не работают если символ относится к форексу.
Раньше точно работало.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения.
fxsaber, 2019.09.15 22:30
Решение проблемы автоматического изменения валют кастомного символа после перезагрузки Терминала.
Раньше точно работало.
Это решение не для этого случая.
Проверил. Увы ничего не меняет этот сервис.
В тестере если попробовать поменять валюту прибыли вручную, через окошечко настроек символа, все изменения сразу же пропадают. То есть не работают.
Проверил. Увы ничего не меняет этот сервис.
Значит, сломали.