Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1220
Обновился МТ4 editor
Какой выставить стиль, чтоб при стилизации код написанного в одну строку
int i=1;int m=2;Print(i,m);
система не переносила его на разные строки?
void OnStart() { if (OrderSelect(0, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY)) { OrderPrint(); Print(OrderLots()); } }
#property strict class A { public: void f( int ) {} }; class B : public A { public: void f() {} }; void OnStart() { B b; #ifdef __MQL5__ b.A::f(0); // MT5 #else b.f(0); // MT4 #endif }
void OnStart() { struct A { int i; }; struct B { A a; void Set() { this.a.i = 0; } // 'i' - struct undefined }; }
После обновления регулярно выскакивает вот такое окно:
Какой-либо корреляции между нажатием ДА / НЕТ и дальнейшим поведением терминала не прослеживается. Окно стало появляться после однократного открытия вкладки Маркет в терминале.
По традиции два вопроса:
- Кто виноват?
- Что делать?
Обновить IE до последней версии.
Обновился МТ4 editor
Какой выставить стиль, чтоб при стилизации код написанного в одну строку
система не переносила его на разные строки?
Подтверждаю. Не красиво стало делать
В пятницу 13 сентября 2019 года будет выпущено обновление платформы MetaTrader 4. Оно содержит следующие изменения:
MetaTrader 4 Client Terminal build 1220
Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.