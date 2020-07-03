Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1220

В пятницу 13 сентября 2019 года будет выпущено обновление платформы MetaTrader 4. Оно содержит следующие изменения:

MetaTrader 4 Client Terminal build 1220

  • Исправлена ошибка, приводившая к замедлению при работе с большим количеством графических объектов из MQL4-программ.
  • Исправлена передача неконстантных строковых параметров в DLL-функции из MQL4-программ.
  • Исправления по крешлогам.

Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.

 
Такое ощущение, что теперь терминал испытывает трудности с запоминанием вкладки, на которой он был закрыт. Часть терминалов после перезапуска открывается с активной "Библиотекой", часть - с "Статьями"...
 

Обновился МТ4 editor 


Какой выставить стиль, чтоб при стилизации код написанного в одну строку   

int i=1;int m=2;Print(i,m);

система не переносила его на разные строки?

 
Балансовые ордера имеют ненулевой объем (0.01). 
void OnStart()
{
   if (OrderSelect(0, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY))
   {
      OrderPrint();
      
      Print(OrderLots());
   }
}
 
Этот пост о проблемах в данном билде
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2571#comment_13285021
 
Пожалуйста, приведите язык к одному стандарту. Приходится писать вот так сейчас. 
#property strict

class A
{
public:
  void f( int ) {}
};

class B : public A
{
public:
  void f() {}
};

void OnStart()
{
  B b;
  
#ifdef __MQL5__  
  b.A::f(0); // MT5
#else
  b.f(0);    // MT4
#endif
}
 
Не знал куда именно написать по поводу работы мт4, то излагаю свои взгляды на теперешнюю работу этой программы, почему теперь все открытия мт4 переводят сразу не в графу торговля, а в статьи или библиотеку. В чем причина такого случившегося сейчас. 
 
Следующий код компилируется только под MT5. В MT4 ошибка. 
void OnStart()
{
  struct A
  {    
    int i;
  };
  
  struct B
  {
    A a;    
    void Set() { this.a.i = 0; } // 'i' - struct undefined
  };
}
 

После обновления регулярно выскакивает вот такое окно:


Ошибка MT4 build 1220


Какой-либо корреляции между нажатием ДА / НЕТ и дальнейшим поведением терминала не прослеживается. Окно стало появляться после однократного открытия вкладки Маркет в терминале.

По традиции два вопроса:

  1. Кто виноват?
  2. Что делать?
 
Alexey Gudima:

После обновления регулярно выскакивает вот такое окно:



Какой-либо корреляции между нажатием ДА / НЕТ и дальнейшим поведением терминала не прослеживается. Окно стало появляться после однократного открытия вкладки Маркет в терминале.

По традиции два вопроса:

  1. Кто виноват?
Internet Explorer


  1. Что делать?

Обновить IE до последней версии.

 
Sergey Likho:

Обновился МТ4 editor 


Какой выставить стиль, чтоб при стилизации код написанного в одну строку   

система не переносила его на разные строки?

Подтверждаю. Не красиво стало делать

1234567
