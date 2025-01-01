Создание и уничтожение объектов

После загрузки на исполнение mql5-программы каждой переменной выделяется память в соответствие с типом переменной. Переменные делятся на два типа по уровню доступа - глобальные переменные и локальные переменные, и по классам памяти: входные параметры mql5-программы, статические и автоматические. Каждая переменная при необходимости инициализируется соответствующим значением. После использования переменная деинициализируется и память, использованная ею, возвращается исполняемой системе MQL5.

Инициализация и деинициализация глобальных переменных

Инициализация глобальных переменных производится автоматически сразу после загрузки mql5-программы и до вызова любой функции. При инициализации производится присвоение начальных значений переменным простых типов и вызывается конструктор для объектов, если он есть. Входные переменные всегда объявляются на глобальном уровне, инициализируются значениями, задаваемыми пользователями в диалоге при запуске mql5-программы.

Несмотря на то, что статические переменные обычно объявляются на локальном уровне, память под эти переменные распределяется заранее, и инициализация производится сразу после загрузки программы, точно так же как и для глобальных переменных.

Порядок инициализации соответствует порядку объявления переменной в программе, а деинициализация производится в обратном порядке перед выгрузкой mql5-программы. Это правило только для тех переменных, которые не были созданы оператором new. Такие переменные создаются и инициализируются автоматически сразу после загрузки, а деинициализируются непосредственно перед выгрузкой программы.

Инициализация и деинициализация локальных переменных

Если переменная, объявленная на локальном уровне, не является статической, то распределение памяти под такую переменную производится автоматически. Локальные переменные, также как и глобальные, инициализируются автоматически в тот момент, когда выполнение программы встречает объявление локальной переменной. Таким образом, порядок инициализации соответствует порядку объявления.

Локальные переменные деинициализируются в конце блока программы, в котором они объявлены, и в порядке, обратном их объявлению. Блок программы – это составной оператор, который может являться частью оператора выбора switch, цикла(for, while, do-while), телом функции или частью оператора if-else.

Инициализация локальных переменных происходит только в тот момент, когда выполнение программы доходит до объявления переменной. Если в процессе выполнения программы блок, в котором объявлена переменная, не был выполнен, то такая переменная не инициализируется.

Инициализация и деинициализация динамически размещаемых объектов

Особый случай представляют из себя указатели объектов, так как объявление указателя не влечет за собой инициализации соответствующего объекта. Динамически размещаемые объекты инициализируются только в момент создания экземпляра класса оператором new. Инициализация объекта предполагает вызов конструктора соответствующего класса. Если соответствующего конструктора в классе нет, то его члены, имеющие простой тип, не будут автоматически проинициализированы; члены типов строка, динамический массив и сложный объект будут автоматически проинициализированы.

Указатели могут быть объявлены на локальном или глобальном уровне и при этом могут быть проинициализированы пустым значением NULL или значением указателя такого же или порожденного типа. Если для указателя, объявленного на локальном уровне, был вызван оператор new, то и оператор delete для этого указателя должен быть выполнен до выхода из этого уровня. В противном случае указатель будет потерян, и объект не сможет быть удален явно.

Все объекты, созданные выражением указатель_объекта=new Имя_Класса, обязательно должны быть впоследствии уничтожены оператором delete(указатель_объекта). Если по каким то причинам такая переменная по окончании работы программы не была уничтожена оператором delete, то об этом будет выведено сообщение в журнал "Эксперты". Можно объявить несколько переменных и всем им присвоить указатель одного объекта.

Если динамически создаваемый объект имеет конструктор, то этот конструктор будет вызван в момент выполнения оператора new. Если объект имеет деструктор, то деструктор будет вызван в момент выполнения оператора delete.

Таким образом, динамически размещаемые объекты создаются только в момент создания оператором new и гарантированно уничтожаются либо оператором delete, либо автоматически исполняющей системой MQL5 в момент выгрузки программы. Порядок объявления указателей динамически создаваемых объектов не влияет на порядок их инициализации. Порядок инициализации и деинициализации полностью контролируется программистом.

Особенности работы с динамической памятью

При работе с динамическими массивами освобожденная память сразу же возвращается в систему.

При создании динамического объекта класса через new, память сначала ищется в пуле памяти классов, с которым работает менеджер памяти, и если в пуле недостаточно памяти, то память запрашивается в системе. При удалении динамического объекта через delete, память, занимаемая объектом, возвращается в пул памяти классов.

Менеджер памяти возвращает память в систему сразу после выхода из функций-обработчиков событий: OnInit(), OnDeinit(), OnStart(), OnTick(), OnCalculate(), OnTimer(), OnTrade(), OnTester(), OnTesterInit(), OnTesterPass(), OnTesterDeinit(), OnChartEvent(), OnBookEvent().

Краткая характеристика переменных

Основные сведения о порядке создания, уничтожении, вызове конструкторов и деструкторов приведены в краткой таблице.



Глобальная автоматическая переменная Локальная автоматическая переменная Динамически создаваемый объект Инициализация сразу после загрузки mql5-программы при достижении в ходе выполнения строки кода, где она объявлена при выполнении оператора new Порядок инициализации в порядке объявления в порядке объявления не зависит от порядка объявления Деинициализация перед выгрузкой mql5-программы при выходе выполнения из блока объявления при выполнении оператора delete или перед выгрузкой mql5-программы Порядок деинициализации в порядке, обратном инициализации в порядке, обратном инициализации не зависит от порядка инициализации Вызов конструктора при загрузке mql5-программы при инициализации при выполнении оператора new Вызов деструктора при выгрузке mql5-программы при выходе из блока, в котором переменная была инициализирована при выполнении оператора delete Сообщения об ошибках сообщение в журнал "Эксперты" о попытке удаления автоматически созданного объекта сообщение в журнал "Эксперты" о попытке удаления автоматически созданного объекта сообщение в журнал "Эксперты" о неудаленных динамически созданных объектах при выгрузке mql5-программы

