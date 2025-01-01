MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCAccountInfoMarginCall
- Login
- TradeMode
- TradeModeDescription
- Leverage
- StopoutMode
- StopoutModeDescription
- MarginMode
- MarginModeDescription
- TradeAllowed
- TradeExpert
- LimitOrders
- Balance
- Credit
- Profit
- Equity
- Margin
- FreeMargin
- MarginLevel
- MarginCall
- MarginStopOut
- Name
- Server
- Currency
- Company
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- OrderProfitCheck
- MarginCheck
- FreeMarginCheck
- MaxLotCheck
MarginCall
예금의 마진 수준 가져오기.
|
double MarginCall() const
값 반환
예금의 마진 수준.