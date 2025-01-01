Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCAccountInfoMargin LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck Margin Erhält die Größe der Margin. double Margin() const Rückgabewert Die Größe der Margin in Deposit-Währung. Equity FreeMargin