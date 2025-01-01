MQL5 ReferenceStandard LibraryTrade ClassesCAccountInfoMargin LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck Margin Gets the amount of reserved margin. double Margin() const Return Value Amount of reserved margin (in deposit currency). Equity FreeMargin