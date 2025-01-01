DokumentationKategorien
FreeMarginCheck

Erhält die Margin-Größe, die nach der Transaktion bleibt.

double  FreeMarginCheck(
   const string        symbol,              // Symbol
   ENUM_ORDER_TYPE     trade_operation,     // Ordertyp (ORDER_TYPE_BUY oder ORDER_TYPE_SELL)
   double              volume,              // Volumen
   double              price                // Preis
   ) const

Parameter

symbol

[in]  Das Symbol, für das Sie eine Transaktion führen möchten.

trade_operation

[in]  Typ der Handelsoperation aus der Enumeration ENUM_ORDER_TYPE.

volume

[in]  Volumen der Handelsoperation.

price

[in]  Preis der Handelsoperation.

Rückgabewert

Die Margin-Größe, die nach der Transaktion bleibt.