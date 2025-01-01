- Login
FreeMarginCheck
Erhält die Margin-Größe, die nach der Transaktion bleibt.
|
double FreeMarginCheck(
Parameter
symbol
[in] Das Symbol, für das Sie eine Transaktion führen möchten.
trade_operation
[in] Typ der Handelsoperation aus der Enumeration ENUM_ORDER_TYPE.
volume
[in] Volumen der Handelsoperation.
price
[in] Preis der Handelsoperation.
Rückgabewert
Die Margin-Größe, die nach der Transaktion bleibt.