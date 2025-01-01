ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCAccountInfoFreeMarginCheck 

FreeMarginCheck

取引操作の実行後に残った余剰証拠金の量を取得します。

double  FreeMarginCheck(
  const string        symbol,              // シンボル
  ENUM_ORDER_TYPE     trade_operation,    // 操作
  double              volume,              // ボリューム
  double              price               // 価格
  ) const

パラメータ

symbol

[in]  取引操作のシンボル

trade_operation

[in]  取引操作の型（ENUM_ORDER_TYPE 列挙）

ボリューム

[in]  取引操作のボリューム

価格

[in]  取引操作の価格

戻り値

取引操作の実行後に残った余剰証拠金の量

 