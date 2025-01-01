MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCAccountInfoFreeMarginCheck
FreeMarginCheck
取引操作の実行後に残った余剰証拠金の量を取得します。
double FreeMarginCheck(
パラメータ
symbol
[in] 取引操作のシンボル
trade_operation
[in] 取引操作の型（ENUM_ORDER_TYPE 列挙）
ボリューム
[in] 取引操作のボリューム
価格
[in] 取引操作の価格
戻り値
取引操作の実行後に残った余剰証拠金の量