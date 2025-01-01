Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCAccountInfoCredit LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck Credit Erhält die Größe des gewährten Kredits. double Credit() const Rückgabewert Wert des gewährten Kredits in Deposit-Währung. Balance Profit