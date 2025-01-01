Инициализация переменных

Любая переменная при определении может быть инициализирована. Если не произведена явная инициализация переменной, то значение, хранящееся в данной переменной, может быть каким угодно. Неявная инициализация не производится.

Глобальные и статические переменные могут быть проинициализированы только константой соответствующего типа или константным выражением. Локальные переменные могут быть проинициализированы любым выражением, а не только константой.

Инициализация глобальных и статических переменных производится однократно. Инициализация локальных переменных производится каждый раз при вызове соответствующих функций.

Примеры:

int n = 1;

string s = "hello";

double f[] = { 0.0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 1.0 };

int a[4][4] = { {1, 1, 1, 1}, {2, 2, 2, 2}, {3, 3, 3, 3}, {4, 4, 4, 4 } };

//--- из тетриса

int right[4]={WIDTH_IN_PIXELS+VERT_BORDER,WIDTH_IN_PIXELS+VERT_BORDER,

WIDTH_IN_PIXELS+VERT_BORDER,WIDTH_IN_PIXELS+VERT_BORDER};

//--- инициализация всех полей структуры нулевым значением

MqlTradeRequest request={};

Список значений элементов массива должен быть заключен в фигурные скобки. Пропущенные инициализирующие последовательности считаются равными 0.

Если размер инициализируемого массива не указан, то он определяется компилятором, исходя из размера инициализирующей последовательности.

Примеры:

struct str3

{

int low_part;

int high_part;

};

struct str10

{

str3 s3;

double d1[10];

int i3;

};

void OnStart()

{

str10 s10_1={{1,0},{1.0,2.1,3.2,4.4,5.3,6.1,7.8,8.7,9.2,10.0},100};

str10 s10_2={{1,0},{0},100};

str10 s10_3={{1,0},{1.0}};

//---

Print("1. s10_1.d1[5] = ",s10_1.d1[5]);

Print("2. s10_2.d1[5] = ",s10_2.d1[5]);

Print("3. s10_3.d1[5] = ",s10_3.d1[5]);

Print("4. s10_3.d1[0] = ",s10_3.d1[0]);

}



Для переменных типа структур допускается частичная инициализация, это же относится и к статическим массивам (с явно заданным размером). Можно проинициализировать один или несколько первых элементов структуры или массива, оставшиеся элементы в таком случае будут проинициализированы нулями.

Смотри также

Типы данных, Инкапсуляция и расширяемость типов, Область видимости и время жизни переменных, Создание и уничтожение объектов