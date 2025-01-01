Вызов функции

Если некоторое имя, которое не было описано ранее, появляется в выражении и за ним следует левая круглая скобка, то оно по контексту считается именем некоторой функции.

имя_функции (x1, x2,..., xn)

Аргументы (формальные параметры) передаются по значению, т. е. каждое выражение x1, . . . , xn вычисляется и значение передается функции. Порядок вычисления выражений и порядок загрузки значений не гарантируются. Во время выполнения производится проверка числа и типа аргументов, переданных функции. Такой способ обращения к функции называется вызовом по значению.

Вызов функции – это выражение, значением которого является значение, возвращаемое функцией. Описанный тип функции должен соответствовать типу возвращаемого значения. Функция может быть объявлена или описана в любом месте программы на глобальном уровне, то есть, вне других функций. Функция не может быть объявлена или описана внутри другой функции.

Примеры:

int start()

{

double some_array[4]={0.3, 1.4, 2.5, 3.6};

double a=linfunc(some_array, 10.5, 8);

//...

}

double linfunc(double x[], double a, double b)

{

return (a*x[0] + b);

}

При вызове функции, имеющей умолчательные параметры, список передаваемых параметров можно ограничить не ранее первого умолчательного параметра.

Примеры:

void somefunc(double init,

double sec=0.0001, //определены значения по умолчанию

int level=10);

//...

somefunc(); // неправильный вызов. первый обязательный параметр должен быть.

somefunc(3.14); // правильный вызов

somefunc(3.14,0.0002); // правильный вызов

somefunc(3.14,0.0002,10); // правильный вызов

При вызове функции нельзя пропускать параметры, даже имеющие умолчательные значения:

somefunc(3.14, , 10); // неправильный вызов -> второй параметр пропущен.

