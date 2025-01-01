- Вызов функции
Если некоторое имя, которое не было описано ранее, появляется в выражении и за ним следует левая круглая скобка, то оно по контексту считается именем некоторой функции.
|
имя_функции (x1, x2,..., xn)
Аргументы (формальные параметры) передаются по значению, т. е. каждое выражение x1, . . . , xn вычисляется и значение передается функции. Порядок вычисления выражений и порядок загрузки значений не гарантируются. Во время выполнения производится проверка числа и типа аргументов, переданных функции. Такой способ обращения к функции называется вызовом по значению.
Вызов функции – это выражение, значением которого является значение, возвращаемое функцией. Описанный тип функции должен соответствовать типу возвращаемого значения. Функция может быть объявлена или описана в любом месте программы на глобальном уровне, то есть, вне других функций. Функция не может быть объявлена или описана внутри другой функции.
Примеры:
|
int start()
При вызове функции, имеющей умолчательные параметры, список передаваемых параметров можно ограничить не ранее первого умолчательного параметра.
Примеры:
|
void somefunc(double init,
При вызове функции нельзя пропускать параметры, даже имеющие умолчательные значения:
|
somefunc(3.14, , 10); // неправильный вызов -> второй параметр пропущен.
