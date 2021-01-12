MetaTrader 5 / Трейдинг
English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
preview
Поиск сезонных закономерностей на валютном рынке с помощью алгоритма CatBoost

Поиск сезонных закономерностей на валютном рынке с помощью алгоритма CatBoost

MetaTrader 5Трейдинг |
4 787 21
dmitrievsky
[Удален]

Введение

Поиску сезонных закономерностей уже были посвящены две статьи (1, 2). Мне было интересно посмотреть, насколько хорошо алгоритм машинного обучения может справиться с задачей обнаружения таких закономерностей. Если вспомнить подход из упомянутых статей, то торговые системы строились на основе статистического анализа. Теперь можно исключить человеческий фактор, просто сказав модели: "Хочу, чтобы ты торговала в определенный час определенного дня недели". А поиск закономерностей возложить на плечи алгоритма.


Функция фильтрации по времени

Библиотеку легко расширить, добавив дополнительную функцию-фильтр.

def time_filter(data, count):
    # filter by hour
    hours=[15]
    if data.index[count].hour not in hours:
        return False

    # filter by day of week
    days = [1]
    if data.index[count].dayofweek not in days:
        return False

    return True

Функция проверяет условия, заданные внутри неё. Можно добавлять дополнительные условия (необязательно только фильтры по времени). Но поскольку статья именно про сезонные закономерности, то я буду использовать только временные фильтры. Если все условия выполняются, то функция возвращает True и соответствующий семпл добавляется в обучающую выборку. Например, в данном конкретном случае мы говорим модели, что открывать сделки можно только в 15-м часу во вторник. Списки hours и days могут быть дополнены другими часами и днями. Если закомментировать все условия, то алгоритм будет работать без условий, как это было в предыдущей статье. 

Функция add_labels теперь принимает на вход это условие. В языке Python функции являются объектами первого уровня, поэтому их смело можно передавать в качестве аргументов в другие функции.

def add_labels(dataset, min, max, filter=time_filter):
    labels = []
    for i in range(dataset.shape[0]-max):
        rand = random.randint(min, max)
        curr_pr = dataset['close'][i]
        future_pr = dataset['close'][i + rand]
        if filter(dataset, i):
            if future_pr + MARKUP < curr_pr:
                labels.append(1.0)
            elif future_pr - MARKUP > curr_pr:
                labels.append(0.0)
            else:
                labels.append(2.0)
        else:
            labels.append(2.0)
    dataset = dataset.iloc[:len(labels)].copy()
    dataset['labels'] = labels
    dataset = dataset.dropna()
    dataset = dataset.drop(
        dataset[dataset.labels == 2].index)

    return dataset

После того, как фильтр передан в функцию, его можно использовать для маркировки сделок на покупку или продажу. Фильтр, в свою очередь, принимает исходный датасет и индекс текущего бара. Индексы в датасете представлены в виде datetime index, которые содержат время. Фильтр ищет час и день в datetime index'e датафрейма по i-тому порядковому номеру и возвращает False, если ничего не нашел. Если условие выполнено, то сделка помечается как 1 или 0, в противном случае как 2. В конце все двойки удаляются из обучающего датасета,  таким образом остаются только примеры для конкретных дней и часов, определенных фильтром.

В кастомный тестер тоже необходимо добавить фильтр, чтобы сделки открывались в определенное время (или по любому другому условию, заложенному в фильтр).

def tester(dataset, markup=0.0, plot=False, filter=time_filter):
    last_deal = int(2)
    last_price = 0.0
    report = [0.0]
    for i in range(dataset.shape[0]):
        pred = dataset['labels'][i]
        ind = dataset.index[i].hour
        if last_deal == 2 and filter(dataset, i):
            last_price = dataset['close'][i]
            last_deal = 0 if pred <= 0.5 else 1
            continue
        if last_deal == 0 and pred > 0.5:
            last_deal = 2
            report.append(report[-1] - markup +
                          (dataset['close'][i] - last_price))
            continue
        if last_deal == 1 and pred < 0.5:
            last_deal = 2
            report.append(report[-1] - markup +
                          (last_price - dataset['close'][i]))

    y = np.array(report).reshape(-1, 1)
    X = np.arange(len(report)).reshape(-1, 1)
    lr = LinearRegression()
    lr.fit(X, y)

    l = lr.coef_
    if l >= 0:
        l = 1
    else:
        l = -1

    if(plot):
        plt.plot(report)
        plt.plot(lr.predict(X))
        plt.title("Strategy performance")
        plt.xlabel("the number of trades")
        plt.ylabel("cumulative profit in pips")
        plt.show()

    return lr.score(X, y) * l

Реализовано это следующим образом. Отсутствие открытой позиции обозначается цифрой 2, то есть last_deal = 2. Перед началом тестирования нет никаких открытых позиций, поэтому ставим 2.  Итеративно проходим по всему датасету и проверяем, выполнено ли условия фильтра. Если да, то открываем сделку на покупку или продажу. На закрытие сделок условия фильтра уже не действуют, поскольку они могут быть закрыты уже в другой час и даже день недели. Собственно, это все изменения, достаточные для корректного обучения и тестирования. 


Разведочный анализ по каждому торговому часу

Тестировать модель вручную по каждому отдельному условию (будь то комбинация часов или дней) не очень удобно. Для этого была написана специальная функция, которая позволяет получить сводную статистику по каждому условию отдельно. Её работа может занять продолжительное время, зато на выходе сразу можно увидеть временные диапазоны, на которых модель работает наилучшим образом.

def exploratory_analysis():
    h = [x for x in range(24)]
    result = pd.DataFrame()
    for _h in h:
        global hours 
        hours = [_h]
        pr = get_prices(START_DATE, STOP_DATE)
        pr = add_labels(pr, min=15, max=15, filter=time_filter)
        gmm = mixture.GaussianMixture(
            n_components=n_compnents, covariance_type='full', n_init=1).fit(pr[pr.columns[1:]])

        # iterative learning
        res = []
        iterations = 10
        for i in range(iterations):
            res.append(brute_force(10000, gmm))
            print('Iteration: ', i, 'R^2: ', res[-1][0], ' hour= ', _h)
        
        r = pd.DataFrame(np.array(res)[:, 0], np.full(iterations,_h))
        result = result.append(r)

    plt.scatter(result.index, result, c = result.index)
    plt.show()
    return result

В функции можно задать список часов, которые необходимо проанализировать. Здесь заданы все 24 часа. Для чистоты эксперимента я выключил случайный семплинг, поставив min и max (минимальный и максимальный горизонт открытой позиции) равными 15. Переменная iterations отвечает за количество переобучений для каждого часа. Увеличив этот параметр, можно получить более достоверную статистику. После завершения работы, функция отобразит следующий график:


По оси X расположен порядковый номер часа. По оси Y представлены оценки R^2 для каждой итерации (было выбрано 10 итераций, то есть переобучений модели для каждого часа). Хорошо видно, что для 4,5,6 часов все проходы расположены кучнее, что придает больше уверенности в качестве найденной закономерности. Здесь принцип выбора достаточно простой — чем выше и кучнее точки, тем лучше модель. Например, на интервале 9-15 график показывает большой разброс, а среднее качество моделей опускается до уровня 0.6. Выбрав интересующие часы, можно заново переобучить модель и посмотреть её результаты в кастомном тестере.


Тестирование отобранных моделей

Разведочный анализ проводился на валютной паре GBPUSD со следующими параметрами:

SYMBOL = 'GBPUSD'
MARKUP = 0.00010
TIMEFRAME = mt5.TIMEFRAME_H1
START_DATE = datetime(2017, 1, 1)
TSTART_DATE = datetime(2015, 1, 1)
FULL_DATE = datetime(2015, 1, 1)
STOP_DATE = datetime(2021, 1, 1)

Соответственно, при тестировании буду использоваться они же. Для уверенности, можно изменить FULL_DATE, чтобы посмотреть как модель работала на более ранних исторических данных.

Хорошо вырисовывается кластер 3,4,5,6 часов. Можно предположить, что рядом идущие часы имеют схожие закономерности и обучить сразу на всех этих часах.

hours = [3,4,5,6]
# make dataset
pr = get_prices(START_DATE, STOP_DATE)
pr = add_labels(pr, min=15, max=15, filter=time_filter)
tester(pr, MARKUP, plot=True, filter=time_filter)

# perform GMM clasterizatin over dataset
# gmm = mixture.BayesianGaussianMixture(n_components=n_compnents, covariance_type='full').fit(X)
gmm = mixture.GaussianMixture(
    n_components=n_compnents, covariance_type='full', n_init=1).fit(pr[pr.columns[1:]])

# iterative learning
res = []

for i in range(10):
    res.append(brute_force(10000, gmm))
    print('Iteration: ', i, 'R^2: ', res[-1][0])

# test best model
res.sort()
test_model(res[-1])

Остальной код не нуждается в пояснениях, поскольку был хорошо разобран в предыдущих статьях. За тем исключением, что вместо простой GMM можно использовать закомментированную байесовскую, но это пока без комментариев и является экспериментальным. 

Идеальная модель после семплинга сделок будет выглядеть следующим образом:

Обученная модель (включая тестовые данные) показывает такую производительность:

Можно обучить отдельные модели для самых "кучных" часов. Так выглядят график балансов уже обученных моделей для 5 и 20-го часов:

Теперь для сравнения можно посмотреть на модели, обученные на часах с большим разбросом. Возьмем, например, 9 и 11 часы.

Графики балансов здесь будут многословнее любых комментариев к ним. Очевидно, что при обучении моделей особое внимание следует уделять их таймингу. 


Разведочный анализ по каждому торговому дню

Можно легко модифицировать фильтр для других временных интервалов, например, для дней недели. Достаточно заменить проверку часа на день недели.

def time_filter(data, count):
    # filter by day of week
    global hours
    if data.index[count].dayofweek not in hours:
        return False
    return True

В таком случае, перебор следует делать в диапазоне от нуля до 5 (исключая 5-й порядковый номер, который является субботой).

def exploratory_analysis():
    h = [x for x in range(5)]

Теперь можно провести разведочный анализ для валютной пары GBPUSD. Частота сделок, вернее, их горизонт, остался прежним (15 баров).

pr = add_labels(pr, min=15, max=15, filter=time_filter)

Процесс обучения отображается в консоли, где можно сразу посмотреть оценки R^2 для текущего периода. Здесь переменная hour теперь содержит не порядковый номер часа, но порядковый номер дня.

Iteration:  0 R^2:  0.5297625368835237  hour=  0
Iteration:  1 R^2:  0.8166096906047893  hour=  0
Iteration:  2 R^2:  0.9357674260125702  hour=  0
Iteration:  3 R^2:  0.8913802241811986  hour=  0
Iteration:  4 R^2:  0.8079720208707672  hour=  0
Iteration:  5 R^2:  0.8505663844866759  hour=  0
Iteration:  6 R^2:  0.2736870273207084  hour=  0
Iteration:  7 R^2:  0.9282442121644887  hour=  0
Iteration:  8 R^2:  0.8769775718602929  hour=  0
Iteration:  9 R^2:  0.7046666925774866  hour=  0
Iteration:  0 R^2:  0.7492883761480897  hour=  1
Iteration:  1 R^2:  0.6101962958733655  hour=  1
Iteration:  2 R^2:  0.6877652983219245  hour=  1
Iteration:  3 R^2:  0.8579669286548137  hour=  1
Iteration:  4 R^2:  0.3822441930760343  hour=  1
Iteration:  5 R^2:  0.5207801806491617  hour=  1
Iteration:  6 R^2:  0.6893157850263495  hour=  1
Iteration:  7 R^2:  0.5799059801202937  hour=  1
Iteration:  8 R^2:  0.8228326786957887  hour=  1
Iteration:  9 R^2:  0.8742262956151615  hour=  1
Iteration:  0 R^2:  0.9257707800422799  hour=  2
Iteration:  1 R^2:  0.9413981795880517  hour=  2
Iteration:  2 R^2:  0.9354221623113591  hour=  2
Iteration:  3 R^2:  0.8370429185837882  hour=  2
Iteration:  4 R^2:  0.9142875737195697  hour=  2
Iteration:  5 R^2:  0.9586871067966855  hour=  2
Iteration:  6 R^2:  0.8209392060391961  hour=  2
Iteration:  7 R^2:  0.9457287035542066  hour=  2
Iteration:  8 R^2:  0.9587372191281025  hour=  2
Iteration:  9 R^2:  0.9269140213952402  hour=  2
Iteration:  0 R^2:  0.9001009579436263  hour=  3
Iteration:  1 R^2:  0.8735623527502183  hour=  3
Iteration:  2 R^2:  0.9460714774572146  hour=  3
Iteration:  3 R^2:  0.7221720163838841  hour=  3
Iteration:  4 R^2:  0.9063579778744433  hour=  3
Iteration:  5 R^2:  0.9695391076372475  hour=  3
Iteration:  6 R^2:  0.9297881558889788  hour=  3
Iteration:  7 R^2:  0.9271590681844957  hour=  3
Iteration:  8 R^2:  0.8817985496711311  hour=  3
Iteration:  9 R^2:  0.915205007218742   hour=  3
Iteration:  0 R^2:  0.9378516360378022  hour=  4
Iteration:  1 R^2:  0.9210968481902528  hour=  4
Iteration:  2 R^2:  0.9072205941748894  hour=  4
Iteration:  3 R^2:  0.9408826184927528  hour=  4
Iteration:  4 R^2:  0.9671981453714584  hour=  4
Iteration:  5 R^2:  0.9625144032389237  hour=  4
Iteration:  6 R^2:  0.9759244293257822  hour=  4
Iteration:  7 R^2:  0.9461473783201281  hour=  4
Iteration:  8 R^2:  0.9190627222826241  hour=  4
Iteration:  9 R^2:  0.9130350931314233  hour=  4

Напомню, что все модели обучались с начала 2017 года, тогда как оценка R^2 делалась с учетом тестового участка (дополнительные данные, начиная с 2015 года). Дополнительную уверенность придает последовательность высоких оценок для каждого дня. Отобразим итоговый результат.

Разведочный анализ показал, что среда и пятница являются наиболее благоприятными днями для торговли, особенно пятница. Самым плохим днем оказался вторник, он имеет большой разброс ошибок и низкое их среднее значение. Давайте обучим модель торговать только в пятницу и посмотрим на результат.

Таким же образом можно получить модель, торгующую только во вторник.

Фиксированная продолжительность сделок не всегда может быть оправданной, поэтому имеет смысл расширить окно поиска и увеличить количество итераций разведочного анализа до 20.

pr = add_labels(pr, min=5, max=25, filter=time_filter)
        gmm = mixture.GaussianMixture(
            n_components=n_compnents, covariance_type='full', n_init=1).fit(pr[pr.columns[1:]])

        # iterative learning
        res = []
        iterations = 20

Разброс значений закономерно увеличился, наилучшими днями для торговли являются четверг и пятница.

Давайте обучим контрольную модель для четверга, чтобы посмотреть на результат. Так выглядит цикл обучения (для тех, кто не читал предыдущие статьи).

hours = [3]
# make dataset
pr = get_prices(START_DATE, STOP_DATE)
pr = add_labels(pr, min=5, max=25, filter=time_filter)
tester(pr, MARKUP, plot=True, filter=time_filter)

# perform GMM clasterizatin over dataset
# gmm = mixture.BayesianGaussianMixture(n_components=n_compnents, covariance_type='full').fit(X)
gmm = mixture.GaussianMixture(
    n_components=n_compnents, covariance_type='full', n_init=1).fit(pr[pr.columns[1:]])


# iterative learning
res = []
for i in range(10):
    res.append(brute_force(10000, gmm))
    print('Iteration: ', i, 'R^2: ', res[-1][0])

# test best model
res.sort()
test_model(res[-1])

Результат получается несколько хуже, чем при фиксированной продолжительности сделок. 

Очевидно, параметр частоты (горизонта) сделок при торговле в конкретные периоды имеет большое значение. Интересно было бы перебрать эти значения и посмотреть, как они влияют на результат.


Оценка влияния продолжительности сделок на качество моделей

По аналогии с функцией разведочного анализа по выбранному критерию (фильтру), можно написать вспомогательную функцию, которая будет оценивать производительность модели в зависимости от продолжительности сделок. Предположим, что можно сделать продолжительность сделок фиксированной на интервале от 1 до 50 баров (или любом другом интервале), тогда функция будет выглядеть следующим образом.

def deals_frequency_analyzer():
    freq = [x for x in range(1, 50)]
    result = pd.DataFrame()
    for _h in freq:
        pr = get_prices(START_DATE, STOP_DATE)
        pr = add_labels(pr, min=_h, max=_h, filter=time_filter)
        gmm = mixture.GaussianMixture(
            n_components=n_compnents, covariance_type='full', n_init=1).fit(pr[pr.columns[1:]])

        # iterative learning
        res = []
        iterations = 5
        for i in range(iterations):
            res.append(brute_force(10000, gmm))
            print('Iteration: ', i, 'R^2: ', res[-1][0], ' deal lifetime = ', _h)
        
        r = pd.DataFrame(np.array(res)[:, 0], np.full(iterations,_h))
        result = result.append(r)

    plt.scatter(result.index, result, c = result.index)
    plt.xticks(np.arange(0, len(freq)+1, 1))
    plt.title("Performance by deals lifetime")
    plt.xlabel("deals frequency")
    plt.ylabel("R^2 estimation")
    plt.show()
    return result

Список freq содержит продолжительности сделок, которые перебираются. Я сделал такой перебор для 5-го часа валютной пары GBPUSD. Посмотрим на результат.


По оси X отображена частота сделок, вернее, их продолжительность, в барах. По оси Y оценка R^2 для каждого из проходов. Хорошо видно, что слишком короткие сделки в 0-5 баров плохо влияют на производительность модели, тогда как диапазон 15-23 является оптимальным. Увеличение продолжительности сделок свыше 30 баров начинает ухудшать результат. Есть небольшой кластер с продолжительностями сделок 6-9 баров, для которого оценки максимальны. Давайте попробуем обучить модели с такими продолжительностями и сравним результаты с другими кластерами.

Я выбрал продолжительность 8 баров, для которой модель прошла тест аж с 2013 года, но кривая баланса не такая ровная, как хотелось бы.

Для продолжительности из наиболее "кучного" кластера график выглядит очень хорошо с 2015 года, однако модель показывает плохой результат на более раннем участке истории.

В завершение был выбран диапазон лучших кластеров 15-23 и модель была переобучена несколько раз (поскольку семплинг продолжительности сделок случайный). 

pr = add_labels(pr, min=15, max=23, filter=time_filter)

Модель на таких закономерностях в среднем отказывается жить на данных раньше 2015 года, что обусловлено какими-то кардинальными изменениями в структуре рынка. Для анализа этой ситуации требуется отдельное объемное исследование. После того, как модель отобрана и доказана ее устойчивость на определенном временном интервале, можно сделать обучение на всем этом интервале, включая тестовую выборку и отправить такую модель в продакшн.


Проверка на более длинной истории

Может возникнуть интерес проверить модель на более длинной истории. Модель была обучена на данных с 2000 года и протестирована на периоде с 1990г. На таком продолжительном участке истории закономерности улавливаются слабо, что отражено в неровной кривой баланса, но итог все равно положителен.



Заключение

В статье предложен мощный инструмент для поиска сезонных закономерностей и создания торговых систем. Вы можете проводить анализ для разных инструментов (не обязательно FOREX), разных таймфреймов и с различными фильтрами (не обязательно временными). Спектр применения такого подхода настолько широк, что для полного раскрытия его возможностей требуются множественные тесты с различными фильтрами. После проведенного анализа можно скомпоновать готового робота при помощи функции экспорта моделей, предложенной в предыдущих статьях.

Прикрепленные файлы |
Загрузить ZIP
CatBoost_conditional.py (8.88 KB)

Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.

Данная статья написана пользователем сайта и отражает его личную точку зрения. Компания MetaQuotes Ltd не несет ответственности за достоверность представленной информации, а также за возможные последствия использования описанных решений, стратегий или рекомендаций.

Другие статьи автора

Последние комментарии | Перейти к обсуждению на форуме трейдеров (21)
[Удален] | 12 янв. 2021 в 16:00
Evgeni Gavrilovi:

а можете опубликовать советника для этой самой модели с таймингом?

Ответная часть такая же как во 2-й статье, но в терминал нужно добавить ограничение открытия сделок по времени, и все

то же самое для дней недели и разных комбинаций. Еще в МТ5 отсчет часов со сдвигом на 1 вправо, т.е. если в питоне 4-й час, то в МТ 5-й

MqlDateTime hours;

void OnTick() {
//---
   if(!isNewBar()) return;
   TimeToStruct(TimeCurrent(), hours);
}

if(hours.hour == 5 && countOrders() == 0 && CheckMoneyForTrade(_Symbol,LotsOptimized(),ORDER_TYPE_BUY)) {
      if(sig < 0.5)
         OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(), Ask, 0, Bid-stoploss*_Point, Ask+takeprofit*_Point, NULL, OrderMagic);
      else if(sig > 0.5)
         OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(), Bid, 0, Ask+stoploss*_Point, Bid-takeprofit*_Point, NULL, OrderMagic);
      return;
   }
Evgeni Gavrilovi
Evgeni Gavrilovi | 12 янв. 2021 в 16:26
Maxim Dmitrievsky:

Ответная часть такая же как во 2-й статье, но в терминал нужно добавить ограничение открытия сделок по времени, и все

то же самое для дней недели и разных комбинаций. Еще в МТ5 отсчет часов со сдвигом на 1 вправо, т.е. если в питоне 4-й час, то в МТ 5-й

спасибо.

[Удален] | 20 февр. 2021 в 19:22
Браво! Потрясающая идея. Я снимаю перед вами шляпу, вы так невероятно оригинальны и креативны!!!!
Dmi3
Dmi3 | 22 мар. 2021 в 09:10

Интересная и близкая тема.

Было бы очень любопытно посмотреть итоговую эквити стандартного тестера MT5 по любому из инструментов FORTS на выбор, полученную при применении данного метода.

В качестве обратной связи готов выложить эквити своего сезонного алгоритма по выбранному инструменту :)

Eric Ruvalcaba
Eric Ruvalcaba | 20 мая 2021 в 21:32
Одним словом: блестяще! Спасибо, что поделились.
Работа с ценами в библиотеке DoEasy (Часть 60): Список-серия тиковых данных символа Работа с ценами в библиотеке DoEasy (Часть 60): Список-серия тиковых данных символа
В статье создадим список для хранения тиковых данных одного символа и проверим его создание и получение из него требуемых данных в советнике. Такие списки тиковых данных — свой для каждого используемого символа — далее будут составлять собою коллекцию тиковых данных.
Самоадаптирующийся алгоритм (Часть III): Отказываемся от оптимизации Самоадаптирующийся алгоритм (Часть III): Отказываемся от оптимизации
Получить по-настоящему стабильный алгоритм невозможно, если для подбора параметров используется оптимизация по историческим данным. Стабильный алгоритм сам должен знать, какие параметры нужны для работы по любому торговому инструменту в любой момент времени. Он не должен предполагать или угадывать, он должен точно знать.
Нейросети — это просто (Часть 10): Multi-Head Attention (многоголовое внимание) Нейросети — это просто (Часть 10): Multi-Head Attention (многоголовое внимание)
Ранее мы уже рассмотрели механизм само-внимания (self-attention) в нейронных сетях. В практике современных архитектур нейронных сетей используется несколько параллельных потоков self-attention для поиска различных зависимостей между элементами последовательности. Давайте рассмотрим реализацию такого подхода и оценим его влияние на общий результат работы сети.
Рынок и физика его глобальных закономерностей Рынок и физика его глобальных закономерностей
В данной статье я постараюсь проверить предположение о том, что любая система, имеющая под собой даже небольшое понимание рынка, способна работать в глобальном масштабе. Я не буду придумывать какие-то теории или законы, а буду размышлять только исходя из известных всех фактов, постепенно переводя известные нам факты на язык математического анализа.