Мультивалютный мониторинг торговых сигналов (Часть 3): Внедряем алгоритмы поиска

Содержание

Введение

В предыдущих частях была разработана структура приложения по мониторингу торговых сигналов и реализован интерфейс приложения с базовыми возможностями взаимодействия с ним. Теперь предстоит наполнить визуальную часть алгоритмом настройки и поиска торговых сигналов. За основу возьмем проект из предыдущей статьи и так же пошагово будем его дополнять для более четкого понимания.

Система сохранения набора символов



На первом шаге настройки приложения в прошлый раз мы создали инструменты для выбора символов из Обзора рынка. При этом выбор можно было осуществлять тремя разными способами:

Ручной. Отметить галочками нужные символы и нажать на кнопку Next (Далее).

Предустановленный набор. По нажатию на кнопки All, Major, Crosses автоматически выбирался определенный, заранее заданный набор символов.

Сохраненный набор. Ранее установленный набор символов с использованием первых двух способов и сохраненный в файл под определенным именем.

Рис.1 Первый шаг настройки приложения и элементы настройки Сохраненного набора.

Если два первых были достаточно просты и реализованы ранее, то третий способ предстоит создать. Определимся с тем, что предстоит сделать. Акцент будет на взаимодействии элементов в красной рамке на рис.1, и состоит он в следующем:

При настроенном галочками наборе используемых символов в поле Template name(Имя шаблона) вводится имя и далее нажимается кнопка Save(Сохранить) или горячая клавиша S. При успешном сохранении выводится сообщение.

При получении доступа к ранее настроенному и сохраненному шаблону в поле вводится имя шаблона и нажимается кнопка Load(Загрузить) или горячая клавиша L.

Откроем наш проект и в файле нашего базового класса CProgram в приватной секции добавим два метода, которые буду отвечать за загрузку и сохранение шаблона символов.

bool SaveSymbolSet( string file_name); bool LoadSymbolSet( string file_name);

Теперь реализуем каждый из добавленных методов.

bool CProgram::SaveSymbolSet( string file_name) { if (file_name== "" ) { MessageBox ( "Выберите имя шаблона для записи" , "Signal Monitor" ); return ( false ); } int h= FileOpen ( "Signal Monitor\\" +file_name+ ".bin" , FILE_WRITE | FILE_BIN ); if (h== INVALID_HANDLE ) { MessageBox ( "Не удалось создать файл конфигурации" , "Signal Monitor" ); return ( false ); } else MessageBox ( "Конфигурация " +file_name+ " успешно сохранена" , "Signal Monitor" ); for ( int i= 0 ; i<m_all_symbols; i++) m_save.tf[i]=m_checkbox[i].IsPressed(); FileWriteStruct (h,m_save); FileClose (h); return ( true ); } bool CProgram::LoadSymbolSet( string file_name) { if (file_name== "" ) { MessageBox ( "Выберите имя шаблона для загрузки" , "Signal Monitor" ); return ( false ); } int h= FileOpen ( "Signal Monitor\\" +file_name+ ".bin" , FILE_READ | FILE_BIN ); if (h== INVALID_HANDLE ) { MessageBox ( "Конфигурация " +file_name+ " не найдена" , "Signal Monitor" ); return ( false ); } ZeroMemory (m_save); FileReadStruct (h,m_save); for ( int i= 0 ; i<m_all_symbols; i++) { m_checkbox[i].IsPressed(m_save.tf[i]); m_checkbox[i].Update( true ); } FileClose (h); return ( true ); }

Однако, если сейчас скомпилировать проект, то будет ошибка, связанная с переменной m_save. Это структура, имеющая один параметр типа bool c именем tf. Она необходима для того, чтобы запомнить выбор пользователя в файл. Поэтому в нашем классе создадим такую структуру и добавим ее экземпляр в наш базовый класс.

struct SAVE { bool tf[ 100 ]; }; class CProgram : public CWndEvents { ... SAVE m_save;

Теперь в методе OnEvent() заходим в секцию События по нажатию кнопки и в условие Шага 1 в конце добавляем код, который позволяет реализовать нашу задачу:

if (lparam==m_save_button.Id()) { SaveSymbolSet(m_text_edit.GetValue()); } if (lparam==m_load_button.Id()) { LoadSymbolSet(m_text_edit.GetValue()); }

А также реализуем использование горячих клавиш, присутствующих на кнопках. Для этого в том же методе добавим проверку на Событие по нажатию кнопок на клавиатуре и в нем допишем код для заданных нами кнопок.

if (id== CHARTEVENT_KEYDOWN ) { if (m_current_step== 1 ) { short sym= TranslateKey (( int )lparam); if (sym> 0 ) { if ( ShortToString (sym)== "l" || ShortToString (sym)== "д" ) LoadSymbolSet(m_text_edit.GetValue()); if ( ShortToString (sym)== "s" || ShortToString (sym)== "ы" ) SaveSymbolSet(m_text_edit.GetValue()); } } }

Скомпилируем проект и, если всё верно сделано, то получится такой результат.

Рис.2 Сохранение и загрузка пользовательского шаблона

Добавление и редактирование торгового сигнала

Теперь перейдем к основной части приложения, которая отвечает за создание и редактирование торговых сигналов и последующее отслеживание их в самом мониторе. Вспомним, как выглядит окно создания и редактирования сигнала.

Рис.3 Окно создания и редактирования сигнала.

На текущем этапе оно представляет собой набор элементов интерфейса, управляющих разными параметрами, однако нигде эти установки не используются. Для начала добавим две кнопки к этому интерфейсу, роль которых в добавлении/сохранении торгового сигнала и кнопка отмены создания/редактирования. Для этого зайдем в файл Program.mqh и в базовом классе добавим метод реализации для этих двух кнопок:

bool CreateButton3(CButton &button, string text, const int x_gap, const int y_gap);

И добавим две переменные экземпляры класса CButton:

CButton m_new_signal; CButton m_cancel_button;

Теперь перейдем в файл SetWindow.mqh и реализуем этот метод.

bool CProgram::CreateButton3(CButton &button, string text, const int x_gap, const int y_gap) { color baseclr= C'70,180,70' ; color pressed= C'70,170,70' ; button.MainPointer(m_set_window); button.XSize( 60 ); button.YSize( 30 ); button.Font(m_base_font); button.FontSize(m_base_font_size); button.BackColor(baseclr); button.BackColorHover(baseclr); button.BackColorPressed(pressed); button.BorderColor(baseclr); button.BorderColorHover(baseclr); button.BorderColorPressed(pressed); button.LabelColor( clrWhite ); button.LabelColorPressed( clrWhite ); button.LabelColorHover( clrWhite ); button.IsCenterText( true ); if (!button.CreateButton(text,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 1 ,button); return ( true ); }

Для того чтобы эти две кнопки появились в интерфейсе окна добавления торгового сигнала, следует в конце тела метода CreateSetWindow() добавить следующие строки:

if (!CreateButton3(m_new_signal, "Add" ,m_set_window.XSize()- 2 *( 60 + 10 ),m_set_window.YSize()-( 30 + 10 ))) return ( false ); if (!CreateButton3(m_cancel_button, "Cancel" ,m_set_window.XSize()-( 60 + 10 ),m_set_window.YSize()-( 30 + 10 ))) return ( false );

После компиляции проекта в нижней части окна создания торгового сигнала появятся две кнопки.

Рис.4 Добавления кнопок создания и отмены создания торгового сигнала.

Теперь необходимо их оживить — добавить события, которые будут происходит по нажатию на них. Если с кнопкой Cancel(Отмена) всё понятно — она не сохраняет никакие действия и настройки из заданного окна и просто его закрывает без добавления сигнала — то на действиях по нажатию кнопки Add(Добавить) следует остановиться подробнее.

Для начала определим тот порядок действий, который будет происходит по нажатию на Add и добавляет сигнал.

Происходит сохранение в файл выбранных параметров с помощью элементов интерфейса в окне создания торгового сигнала. При успешном сохранении происходит закрытие этого окна и в главном окне в списке сигналов появляется первая запись с названием сигнала и возможность по нажатию на нее редактировать ранее созданный. По нажатию на запись из файла будут применятся ранее сохраненный набор к элементам интерфейса настройки сигнала, а кнопка Add будет преобразована в кнопку Save(Сохранить).

Для выполнения задачи сохранения настроек в файл необходимо создать универсальный набор настроек, которые будут использоваться как для визуального отображения в окне редактирования, так и в последующем при поиске сигнала. Поэтому для этого создадим структуру и назовем ее SIGNAL и в нее мы будем записывать всю конфигурацию настроек в окне создания или редактирования.

struct SIGNAL { int ind_type; int ind_period; int app_price; int rule_type; double rule_value; int label_type; uchar label_value[ 10 ]; color label_color; color back_color; color border_color; bool tooltip; uchar tooltip_text[ 100 ]; bool image; int img_index; bool timeframes[ 21 ]; TFNAME tf_name[ 21 ]; };

Рассмотрим каждый из добавленных в нее элементов:

ind_type — содержит в себе тип индикатора, который был выбран за основу поиска сигналов. В интерфейсе это Indicator Type.

— содержит в себе тип индикатора, который был выбран за основу поиска сигналов. В интерфейсе это Indicator Type. ind_period — период выбранного выше индикатора.

— период выбранного выше индикатора. app_price — применяемая цена. Не для всех индикаторов это значение будет доступно и потому будет записываться лишь тогда, когда данный параметр имеет место быть в текущем выбранном индикаторе. Например у RSI он есть, а у WPR такого параметра нет.

— применяемая цена. Не для всех индикаторов это значение будет доступно и потому будет записываться лишь тогда, когда данный параметр имеет место быть в текущем выбранном индикаторе. Например у RSI он есть, а у WPR такого параметра нет. rule_type — тип правила, которое будет использоваться при поиске торгового сигнала. В интерфейсе это выпадающее меню из знаков ==,>=,<= и т.д.

— тип правила, которое будет использоваться при поиске торгового сигнала. В интерфейсе это выпадающее меню из знаков ==,>=,<= и т.д. rule_value — пороговое значение выбранного индикатора, к которому будет применяться правило поиска.

— пороговое значение выбранного индикатора, к которому будет применяться правило поиска. label_type — в этом элементе будет хранится тип отображения текстовой метки. Это либо текущее значение индикатора, либо своя метка до трех символов.

— в этом элементе будет хранится тип отображения текстовой метки. Это либо текущее значение индикатора, либо своя метка до трех символов. label_value — при выборе второго типа отображения текстовой метки здесь будет храниться текст метки, установленный пользователем.

— при выборе второго типа отображения текстовой метки здесь будет храниться текст метки, установленный пользователем. label_color — хранит в себе цвет текстовой метки.

— хранит в себе цвет текстовой метки. back_color — хранит в себе цвет заднего фона блока сигнала в мониторе при условии, что эта опция выбрана.

— хранит в себе цвет заднего фона блока сигнала в мониторе при условии, что эта опция выбрана. border_color — хранит в себе цвет окантовки блока сигнала в мониторе при условии, что эта опция выбрана.

— хранит в себе цвет окантовки блока сигнала в мониторе при условии, что эта опция выбрана. tooltip — содержит в себе признак использования подсказки.

— содержит в себе признак использования подсказки. tooltip_text — при положительном признаке использования подсказки содержит в себе ее текст.

— при положительном признаке использования подсказки содержит в себе ее текст. image — признак использования изображения.

— признак использования изображения. img_index — при использовании изображения сохраняет порядковый номер изображения.

— при использовании изображения сохраняет порядковый номер изображения. timeframes — массив содержащий в себе информацию о выбранных на втором шаге настроек рабочих таймфреймах.

— массив содержащий в себе информацию о выбранных на втором шаге настроек рабочих таймфреймах. tf_name — сохраняет названия таймфреймов, на которых будет искаться торговый сигнал.

Теперь в базовом классе объявим массив структур для сохранения в него наборов настроек создаваемых сигналов.

SIGNAL m_signal_set[ 5 ];

А также создадим два метода в приватной секции класса CProgram для сохранения в файл из структуры и загрузки набора параметров из файла в структуру.

bool SaveSignalSet( int index); bool LoadSignalSet( int index);

И реализуем их:

bool CProgram::SaveSignalSet( int index) { int h= FileOpen ( "Signal Monitor\\signal_" + string (index)+ ".bin" , FILE_WRITE | FILE_BIN ); if (h== INVALID_HANDLE ) { MessageBox ( "Не удалось создать файл конфигурации" , "Signal Monitor" ); return ( false ); } m_signal_set[index].ind_type=m_indicator_type.GetListViewPointer().SelectedItemIndex(); m_signal_set[index].ind_period=( int )m_period_edit.GetValue(); m_signal_set[index].app_price=m_applied_price.GetListViewPointer().SelectedItemIndex(); m_signal_set[index].rule_type=m_rule_type.GetListViewPointer().SelectedItemIndex(); m_signal_set[index].rule_value=( double )m_rule_value.GetValue(); m_signal_set[index].label_type=m_label_button[ 0 ].IsPressed()? 0 : 1 ; if (m_label_button[ 1 ].IsPressed()) StringToCharArray ( StringSubstr (m_text_box.GetValue(), 0 , 3 ),m_signal_set[index].label_value); m_signal_set[index].label_color=m_color_button[ 0 ].CurrentColor(); if (m_set_param[ 0 ].IsPressed()) m_signal_set[index].back_color=m_color_button[ 1 ].CurrentColor(); else m_signal_set[index].back_color= clrNONE ; if (m_set_param[ 1 ].IsPressed()) m_signal_set[index].border_color=m_color_button[ 2 ].CurrentColor(); else m_signal_set[index].border_color= clrNONE ; m_signal_set[index].tooltip=m_set_param[ 2 ].IsPressed(); if (m_signal_set[index].tooltip) StringToCharArray (m_tooltip_text.GetValue(),m_signal_set[index].tooltip_text); m_signal_set[index].image=m_set_param[ 3 ].IsPressed(); if (m_signal_set[index].image) m_signal_set[index].img_index=m_pictures_slider.GetRadioButtonsPointer().SelectedButtonIndex(); int tf= 0 ; for ( int i= 0 ; i< 21 ; i++) { if (!m_tf_button[i].IsLocked() && m_tf_button[i].IsPressed()) { m_signal_set[index].timeframes[i]= true ; StringToCharArray (m_tf_button[i].LabelText(),m_signal_set[index].tf_name[i].tf); tf++; } else m_signal_set[index].timeframes[i]= false ; } if (tf< 1 ) { MessageBox ( "Не выбран ни один таймфрейм" , "Signal Monitor" ); FileClose (h); return ( false ); } FileWriteStruct (h,m_signal_set[index]); FileClose (h); Print ( "Конфигурация signal_" + string (index)+ " успешно сохранена" ); return ( true ); } bool CProgram::LoadSignalSet( int index) { int h= FileOpen ( "Signal Monitor\\signal_" + string (index)+ ".bin" , FILE_READ | FILE_BIN ); if (h== INVALID_HANDLE ) { MessageBox ( "Конфигурация не найдена" , "Signal Monitor" ); return ( false ); } ZeroMemory (m_signal_set[index]); FileReadStruct (h,m_signal_set[index]); m_indicator_type.SelectItem(m_signal_set[index].ind_type); RebuildParameters(m_signal_set[index].ind_type); m_indicator_type.GetButtonPointer().Update( true ); m_period_edit.SetValue(( string )m_signal_set[index].ind_period); m_period_edit.GetTextBoxPointer().Update( true ); if (!m_applied_price.IsLocked()) { m_applied_price.SelectItem(m_signal_set[index].app_price); m_applied_price.GetButtonPointer().Update( true ); } m_rule_type.SelectItem(m_signal_set[index].rule_type); m_rule_type.GetButtonPointer().Update( true ); m_rule_value.SetValue(( string )m_signal_set[index].rule_value); m_rule_value.GetTextBoxPointer().Update( true ); if (m_signal_set[index].label_type== 0 ) { m_label_button[ 0 ].IsPressed( true ); m_label_button[ 0 ].Update( true ); m_label_button[ 1 ].IsPressed( false ); m_label_button[ 1 ].Update( true ); m_text_box.IsLocked( true ); } else { m_label_button[ 0 ].IsPressed( false ); m_label_button[ 0 ].Update( true ); m_label_button[ 1 ].IsPressed( true ); m_label_button[ 1 ].Update( true ); m_text_box.IsLocked( false ); m_text_box.ClearTextBox(); m_text_box.AddText( 0 , CharArrayToString (m_signal_set[index].label_value)); m_text_box.Update( true ); } m_color_button[ 0 ].CurrentColor(m_signal_set[index].label_color); m_color_button[ 0 ].Update( true ); if (m_signal_set[index].back_color== clrNONE ) { m_set_param[ 0 ].IsPressed( false ); m_set_param[ 0 ].Update( true ); m_color_button[ 1 ].IsLocked( true ); m_color_button[ 1 ].GetButtonPointer().Update( true ); } else { m_set_param[ 0 ].IsPressed( true ); m_set_param[ 0 ].Update( true ); m_color_button[ 1 ].IsLocked( false ); m_color_button[ 1 ].CurrentColor(m_signal_set[index].back_color); m_color_button[ 1 ].GetButtonPointer().Update( true ); } if (m_signal_set[index].border_color== clrNONE ) { m_set_param[ 1 ].IsPressed( false ); m_set_param[ 1 ].Update( true ); m_color_button[ 2 ].IsLocked( true ); m_color_button[ 2 ].GetButtonPointer().Update( true ); } else { m_set_param[ 1 ].IsPressed( true ); m_set_param[ 1 ].Update( true ); m_color_button[ 2 ].IsLocked( false ); m_color_button[ 2 ].CurrentColor(m_signal_set[index].border_color); m_color_button[ 2 ].GetButtonPointer().Update( true ); } if (!m_signal_set[index].tooltip) { m_set_param[ 2 ].IsPressed( false ); m_set_param[ 2 ].Update( true ); m_tooltip_text.IsLocked( true ); m_tooltip_text.Update( true ); } else { m_set_param[ 2 ].IsPressed( true ); m_set_param[ 2 ].Update( true ); m_tooltip_text.IsLocked( false ); m_tooltip_text.ClearTextBox(); m_tooltip_text.AddText( 0 , CharArrayToString (m_signal_set[index].tooltip_text)); m_tooltip_text.Update( true ); } if (!m_signal_set[index].image) { m_set_param[ 3 ].IsPressed( false ); m_set_param[ 3 ].Update( true ); m_pictures_slider.IsLocked( true ); m_pictures_slider.GetRadioButtonsPointer().Update( true ); } else { m_set_param[ 3 ].IsPressed( true ); m_set_param[ 3 ].Update( true ); m_pictures_slider.IsLocked( false ); m_pictures_slider.GetRadioButtonsPointer().SelectButton(m_signal_set[index].img_index); m_pictures_slider.GetRadioButtonsPointer().Update( true ); } for ( int i= 0 ; i< 21 ; i++) { if (!m_tf_button[i].IsLocked()) { m_tf_button[i].IsPressed(m_signal_set[index].timeframes[i]); m_tf_button[i].Update( true ); } } FileClose (h); return ( true ); }

Итак, первое действие с алгоритмом сохранения/загрузки выполнено. Теперь необходимо создать объекты, которые будут являться записями о созданных сигналах, по нажатию на которые можно будет редактировать параметры уже созданного торгового сигнала. Поэтому создадим массив экземпляров класса CButton для реализации этих объектов.

CButton m_signal_editor[ 5 ];

А также метод, которых будет их создавать.

bool CreateSignalEditor(CButton &button, string text, const int x_gap, const int y_gap);

Реализуем этот метод в файле StepWindow.mqh, так как эти объекты будут относится к главному окну.

#resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\settings_light.bmp" bool CProgram::CreateSignalEditor(CButton &button, string text, const int x_gap, const int y_gap) { color baseclr= C'70,180,70' ; color pressed= C'70,170,70' ; button.MainPointer(m_step_window); button.XSize( 110 ); button.YSize( 30 ); button.Font(m_base_font); button.FontSize(m_base_font_size); button.IconXGap( 3 ); button.IconYGap( 7 ); button.IconFile( "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\settings_light.bmp" ); button.BackColor(baseclr); button.BackColorHover(baseclr); button.BackColorPressed(pressed); button.BorderColor(baseclr); button.BorderColorHover(baseclr); button.BorderColorPressed(pressed); button.LabelColor( clrWhite ); button.LabelColorPressed( clrWhite ); button.LabelColorHover( clrWhite ); button.IsCenterText( true ); if (!button.CreateButton(text,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,button); return ( true ); }

И добавим с помощью этого метода 5 объектов в тело CreateStepWindow(), которые будут объектами в списке сигналов.

for ( int i= 0 ; i< 5 ; i++) { if (!CreateSignalEditor(m_signal_editor[i], "Signal_" + string (i), 10 , 40 *i+ 90 )) return ( false ); }

И для того, чтобы эти элементы после создания не показывались при запуске приложения, их нужно в методе CreateGUI() скрыть.

bool CProgram::CreateGUI( void ) { if (!CreateStepWindow( "Signal Monitor Step 1: Choose Symbols" )) return ( false ); if (!CreateSetWindow( "Signal Monitor Edit Signal" )) return ( false ); if (!CreateColorWindow( "Color Picker" )) return ( false ); CWndEvents::CompletedGUI(); m_back_button.Hide(); m_add_signal.Hide(); m_signal_header.Hide(); m_label_button[ 1 ].IsPressed( true ); m_label_button[ 1 ].Update( true ); for ( int i= 0 ; i< 5 ; i++) m_signal_editor[i].Hide(); return ( true ); }

Следующее, что нужно сделать перед компиляцией проекта, это создать метод, который при начальной настройке удалял бы все предыдущие сохранения. Для этого создадим метод ClearSaves() и вызовем его в конструкторе класса CProgram.

bool CProgram::ClearSaves( void ) { for ( int i= 0 ; i< 5 ; i++) FileDelete ( "Signal Monitor\\signal_" + string (i)+ ".bin" ); m_total_signals= 0 ; return ( true ); }

Теперь дополним обработку события нажатие на кнопку Add Signal(Добавить сигнал):

if (lparam==m_add_signal.Id()) { m_set_window.OpenWindow(); m_number_signal=- 1 ; RebuildTimeframes(); m_new_signal.LabelText( "Add" ); m_new_signal.Update( true ); }

После компиляции проекта механизм добавления нового торгового сигнала готов. Следующим шагом будет реализация редактирования уже созданного сигнала.

Рис.5 Добавление нового торгового сигнала.

Подытожим. На данный момент, как показано на рис.5, реализована возможность по нажатию на кнопку Add Signal добавлять торговые сигналы. Также видно, что добавляется в список Signal List кнопка с названием нового сигнала. В данный момент это заданное название без возможности редактирования. Однако по нажатию на Signal_0 ничего не происходит, это и нужно исправить. Чтобы заново открывалось окошко с настройкам, при этом загружало в интерфейс именно те настройки, которые были сохранены для выбранного сигнала ранее. И второй момент — можно было изменить загруженные настройки и снова их сохранить.

Для этого зайдем в тело метода OnEvent() в базовом классе CProgram и найдем секцию события по нажатию кнопки и в нем добавим код:

for ( int i= 0 ; i< 5 ; i++) { if (lparam==m_signal_editor[i].Id()) { LoadSignalSet(i); m_new_signal.LabelText( "Save" ); m_new_signal.Update( true ); m_set_window.OpenWindow(); m_number_signal=i; } }

Здесь мы определяем кнопку какого из созданных сигналов мы нажали. Зная это, загружаем в интерфейс окна настроек ранее сохраненные данные методом LoadSignalSet(), меняем название кнопки Add(Добавить) на Save(Сохранить) и открываем окно настроек.





Алгоритмы поиска торговых сигналов



Разработав инструмент для создания и редактирования торговых сигналов, теперь предстоит связать его с той частью приложения, которая отвечает за отображение и поиск сигналов. Ранее мы уже создавали основу для наблюдения за сигналами. Она представляла собой табличный вид с названиями строк(выбранные на первом шаге настройки символами) и столбцов(выбранные на втором шаге настройки рабочими таймфреймами).

Рис.6 Кнопка создания монитора торговых сигналов.

Последовательность действий после создания хотя бы одного торгового сигнала проста. По нажатию на кнопку Create происходит формирование монитора торговых сигналов, исходя из всего массива настроек, которые были заданы до этого. Но перед тем как начать программное построение этой системы, необходимо дополнить метод ToMonitor(), вызываемый после нажатии кнопки Create(Создать).

m_add_signal.Hide(); m_signal_header.Hide(); m_back_button.Hide(); m_next_button.Hide(); for ( int i= 0 ; i< 5 ; i++) m_signal_editor[i].Hide();

Так как у нас появились объекты-кнопки позволяющие отображать и редактировать текущие созданные торговые сигналы, то при переходе на окно самого монитора необходимо их также скрыть, как и все элементы управления Шага 3 до этого.

В первой статье при разработке структуры приложения одним из элементов монитора был блок индикации, изображенный на рис.5 той статьи. Его роль в реальном времени отображать наличие одного из созданных до этого торговых сигналов. Поэтому первым шагом создадим объект, который будет использоваться как блок индикации. Для этого в класс CProgram добавим и реализуем метод CreateSignalButton().

bool CreateSignalButton(CButton &button, const int x_gap, const int y_gap);

А также массив экземпляров класса CButton, необходимых для создания полного набора блоков индикации.

CButton m_signal_button[];

Теперь зайдем в StepWindow.mqh и в конце файла добавим реализацию созданного метода:

bool CProgram::CreateSignalButton(CButton &button, const int x_gap, const int y_gap) { color baseclr= C'220,225,235' ; button.MainPointer(m_step_window); button.TwoState( false ); button.XSize( 40 ); button.YSize( 20 ); button.IconXGap( 2 ); button.IconYGap(button.YSize()/ 2 - 8 ); button.LabelXGap( 19 ); button.LabelYGap( 2 ); button.FontSize(m_base_font_size); button.BackColor(baseclr); button.BackColorHover(baseclr); button.BackColorPressed(baseclr); button.BorderColor(baseclr); button.BorderColorHover(baseclr); button.BorderColorPressed(baseclr); button.LabelColor( clrBlack ); button.LabelColorPressed( clrSlateGray ); button.IconFile( "" ); button.IconFileLocked( "" ); button.IsDoubleBorder( true ); if (!button.CreateButton( "" ,x_gap-button.XSize()/ 2 ,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,button); return ( true ); }

И применим его сразу же в методе построения монитора ToMonitor(). Для этого в теле этого метода находим раздел Таймфреймы и следом за ним дополняем метод кодом. Должно получиться так:

int tf= ArraySize (m_timeframes); ArrayResize (m_timeframe_label,tf); for ( int i= 0 ; i<tf; i++) { if (!CreateTimeframeLabel(m_timeframe_label[i], 110 + 50 *i,m_step_window.CaptionHeight()+ 3 ,m_timeframes[i])) return ; m_timeframe_label[i].Update( true ); } int k= 0 ; ArrayResize (m_signal_button,sy*tf); for ( int j= 0 ; j<sy; j++) { for ( int i= 0 ; i<tf; i++) { if (!CreateSignalButton(m_signal_button[k],m_timeframe_label[i].XGap()+m_timeframe_label[i].XSize()/ 2 ,m_step_window.CaptionHeight()+ 25 +j* 25 )) return ; m_signal_button[k].Update( true ); k++; } } AutoResize(m_timeframe_label[tf- 1 ].XGap()+m_timeframe_label[tf- 1 ].XSize()+ 5 ,m_symbol_label[sy- 1 ].YGap()+m_symbol_label[sy- 1 ].YSize()+ 5 );

Компилируем проект и получаем готовый макет для будущего отображения торговых сигналов.





Рис.7 Готовый макет торговых сигналов.

Теперь необходимо вспомнить, какие элементы блока индикации можно настраивать для отображения в них того или иного сигнала.

Цвет заднего фона.

Наличие и цвет канта блока индикации.

Цвет и значение текстовой метки.

Наличие иконки.

Наличие подсказки.

Для управления этими свойствами создадим в приватной секции нашего базового класса CProgram следующие методы:

void SetBorderColor( int index, color clr); void SetLabel( int index, string text, color clr= clrBlack ); void SetIcon( int index, int number); void SetBackground( int index, color clr); void SetTooltip( int index, string text= "

" );

И там же их реализуем.

void CProgram::SetBorderColor( int index, color clr) { m_signal_button[index].BorderColor(clr); m_signal_button[index].BorderColorHover(clr); m_signal_button[index].BorderColorPressed(clr); m_signal_button[index].Update( true ); } void CProgram::SetLabel( int index, string text, color clr= clrBlack ) { m_signal_button[index].LabelColor(clr); m_signal_button[index].LabelColorHover(clr); m_signal_button[index].LabelColorPressed(clr); m_signal_button[index].LabelText(text); m_signal_button[index].Update( true ); } void CProgram::SetBackground( int index, color clr) { m_signal_button[index].BackColor(clr); m_signal_button[index].BackColorHover(clr); m_signal_button[index].Update( true ); } void CProgram::SetIcon( int index, int number) { string image[]= { "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\arrow_up.bmp" , "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\arrow_down.bmp" }; string path=(number>= 0 )?image[number]: "" ; if (number< 0 ) m_signal_button[index].IsCenterText( true ); else m_signal_button[index].IsCenterText( false ); m_signal_button[index].IconFile(path); m_signal_button[index].IconFilePressed(path); m_signal_button[index].Update( true ); } void CProgram::SetTooltip( int index, string text= "

" ) { m_signal_button[index].Tooltip(text); m_signal_button[index].ShowTooltip( true ); }

Далее необходимо создать несколько вспомогательных методов, необходимых для дальнейших расчетов, корректного отображения и, что главное, соответствие каждого из созданных блоков индикации своему ряду(выбранному символу) и столбцу(таймфрейму). Первыми создадим методы определения ряда и столбца блока индикации по его порядковому номеру(индексу) в таблице.

int GetRow( int index, int row_size); int GetCol( int index, int row_size);

int CProgram::GetRow( int index, int row_size) { return ( int ( MathFloor (index/row_size)+ 1 )); } int CProgram::GetCol( int index, int row_size) { return ( int ( MathMod (index,row_size)+ 1 )); }

Теперь необходимо уметь получать из выстроенного интерфейса нужные данные. А именно текстовое отображение таймфреймов переводить в тип перечисления таймфрейма. И иметь возможность узнавать из индекса блока индикации какому символу и таймфрейму этого символа он принадлежит в таблице.

ENUM_TIMEFRAMES CProgram::StringToTimeframe( const string timeframe) { if (timeframe== "M1" ) return ( PERIOD_M1 ); if (timeframe== "M2" ) return ( PERIOD_M2 ); if (timeframe== "M3" ) return ( PERIOD_M3 ); if (timeframe== "M4" ) return ( PERIOD_M4 ); if (timeframe== "M5" ) return ( PERIOD_M5 ); if (timeframe== "M6" ) return ( PERIOD_M6 ); if (timeframe== "M10" ) return ( PERIOD_M10 ); if (timeframe== "M12" ) return ( PERIOD_M12 ); if (timeframe== "M15" ) return ( PERIOD_M15 ); if (timeframe== "M20" ) return ( PERIOD_M20 ); if (timeframe== "M30" ) return ( PERIOD_M30 ); if (timeframe== "H1" ) return ( PERIOD_H1 ); if (timeframe== "H2" ) return ( PERIOD_H2 ); if (timeframe== "H3" ) return ( PERIOD_H3 ); if (timeframe== "H4" ) return ( PERIOD_H4 ); if (timeframe== "H6" ) return ( PERIOD_H6 ); if (timeframe== "H8" ) return ( PERIOD_H8 ); if (timeframe== "H12" ) return ( PERIOD_H12 ); if (timeframe== "D1" ) return ( PERIOD_D1 ); if (timeframe== "W1" ) return ( PERIOD_W1 ); if (timeframe== "MN" ) return ( PERIOD_MN1 ); return (:: Period ()); } ENUM_TIMEFRAMES CProgram::GetTimeframe( int index) { int tf= ArraySize (m_timeframes); return (StringToTimeframe((m_timeframe_label[GetCol(index,tf)- 1 ].LabelText()))); } string CProgram::GetSymbol( int index) { int tf= ArraySize (m_timeframes); return (m_symbol_label[GetRow(index,tf)- 1 ].LabelText()); }

Следующий метод будет напрямую относится к алгоритму поиска сигнала, так как он на заданном символе и таймфрейме ищет переданный ему набор настроек созданного нами до этого сигнала.

bool GetSignal( string sy, ENUM_TIMEFRAMES tf,SIGNAL &signal_set);

Для передачи настроек служит структура из набора параметров SIGNAL.

bool CProgram::GetSignal( string sy, ENUM_TIMEFRAMES tf,SIGNAL &signal_set) { int h= INVALID_HANDLE ; ENUM_APPLIED_PRICE app_price; switch (signal_set.app_price) { case 0 : app_price= PRICE_CLOSE ; break ; case 1 : app_price= PRICE_OPEN ; break ; case 2 : app_price= PRICE_HIGH ; break ; case 3 : app_price= PRICE_LOW ; break ; case 4 : app_price= PRICE_MEDIAN ; break ; case 5 : app_price= PRICE_TYPICAL ; break ; case 6 : app_price= PRICE_WEIGHTED ; break ; default : app_price= PRICE_CLOSE ; break ; } switch (signal_set.ind_type) { case 0 : h= iATR (sy,tf,signal_set.ind_period); break ; case 1 : h= iCCI (sy,tf,signal_set.ind_period,app_price); break ; case 2 : h= iDeMarker (sy,tf,signal_set.ind_period); break ; case 3 : h= iForce (sy,tf,signal_set.ind_period, MODE_SMA , VOLUME_TICK ); break ; case 4 : h= iWPR (sy,tf,signal_set.ind_period); break ; case 5 : h= iRSI (sy,tf,signal_set.ind_period,app_price); break ; case 6 : h= iMomentum (sy,tf,signal_set.ind_period,app_price); break ; default : break ; } if (h== INVALID_HANDLE ) { Print (sy+ ". Failed to get handle" ); Print ( "Handle = " ,h, " error = " , GetLastError ()); return ( false ); } double arr[ 1 ]; if ( CopyBuffer (h, 0 , 0, 1 ,arr)!= 1 ) { Print ( "sy= " ,sy, "tf= " , EnumToString (tf), " Failed to get handle data " , GetLastError ()); return ( false ); } IndicatorRelease (h); double r_value=signal_set.rule_value; double c_value=arr[ 0 ]; m_ind_value=c_value; int s= 0 ; switch (signal_set.rule_type) { case 0 : if (c_value>r_value) s= 1 ; break ; case 1 : if (c_value>=r_value) s= 1 ; break ; case 2 : if (c_value==r_value) s= 1 ; break ; case 3 : if (c_value<r_value) s= 1 ; break ; case 4 : if (c_value<=r_value) s= 1 ; break ; default : s= 0 ; break ; } if (s> 0 ) return ( true ); return ( false ); }

Метод GetSignal() получает из структуры SIGNAL информацию о том, какой из предложенных индикаторов мы выбрали для поиска торгового сигнала, какие настройки для него выбрали, какое правило поиска задавали. Но не стоит забывать, что фильтрация по таймфреймам для каждого сигнала может происходить дважды. Первая на втором шаге настройки, а вторая из уже отобранных в окне создания торгового сигнала, как это показано на рис.8 чуть ниже.

Рис.8 Выбор таймфреймов для создаваемого сигнала.

Чтобы это учитывал наш алгоритм при поиске торговых сигналов, а точнее не искал сигналы там, где это не нужно делать, нужно это проверять для каждого из созданных торговых сигналов. Поэтому в базовом классе создадим метод CheckTimeframe(), который будет этим фильтром.

bool CProgram::CheckTimeframe( ENUM_TIMEFRAMES tf,SIGNAL &signal_set) { for ( int i= 0 ; i< 21 ; i++) { if (StringToTimeframe( CharArrayToString (signal_set.tf_name[i].tf))==tf) return ( true ); } return ( false ); }

Собственно, осталось создать сам механизм поиска торговых сигналов. Для этого добавим в публичную секцию нашего класса CProgram метод SearchSignal().

bool SearchSignals( void );

А его пошаговую реализацию разберем более подробно, чтобы стало понятно для чего создавались некоторые вспомогательные методы до этого.



bool CProgram::SearchSignals( void ) { SIGNAL signal_set[]; int cnt= 0 ; for ( int i= 0 ; i< 5 ; i++) { if ( FileIsExist ( "Signal Monitor\\signal_" + string (i)+ ".bin" )) cnt++; } ArrayResize (signal_set,cnt); ZeroMemory (signal_set); for ( int i= 0 ; i<cnt; i++) { int h= FileOpen ( "Signal Monitor\\signal_" + string (i)+ ".bin" , FILE_READ | FILE_BIN ); if (h== INVALID_HANDLE ) { MessageBox ( "Конфигурация не найдена" , "Signal Monitor" ); return ( false ); } FileReadStruct (h,signal_set[i]); FileClose(h); for ( int j= 0 ; j< ArraySize (m_signal_button); j++) { string sy=GetSymbol(j); ENUM_TIMEFRAMES tf=GetTimeframe(j); if (!CheckTimeframe(tf,signal_set[i])) continue ; if (GetSignal(sy,tf,signal_set[i])) { if (signal_set[i].label_type== 1 ) SetLabel(j, CharArrayToString (signal_set[i].label_value),signal_set[i].label_color); else SetLabel(j, DoubleToString (m_ind_value, 3 ),signal_set[i].label_color); if (signal_set[i].back_color!= clrNONE ) SetBackground(j,signal_set[i].back_color); if (signal_set[i].border_color!= clrNONE ) SetBorderColor(j,signal_set[i].border_color); else SetBorderColor(j,signal_set[i].back_color); if (signal_set[i].tooltip) SetTooltip(j, CharArrayToString (signal_set[i].tooltip_text)); if (signal_set[i].image) SetIcon(j,signal_set[i].img_index); else SetIcon(j,- 1 ); } } } return ( true ); }

Первым этапом работы метод поиска собирает данные о полном количестве созданных и настроенных торговых сигналах. Потом в цикле по очереди открывает файл содержащий всю информацию о настройках сигнала и считывает это в структуру. Далее для каждого блока индикации определяется символ и таймфрейм, которому он соответствует в табличном виде. Имея эти данные, проверяем, нужно ли на выбранном таймфрейме искать торговый сигнал. Если таймфрейм соответствует, то ищем сигнал. При его наличии раскрашиваем блок индикации так, как настроено для это сигнала. Остается последнее, это применить созданный метод. Его следует вызвать в конце тела метода ToMonitor().

... AutoResize(m_timeframe_label[tf- 1 ].XGap()+m_timeframe_label[tf- 1 ].XSize()+ 5 ,m_symbol_label[sy- 1 ].YGap()+m_symbol_label[sy- 1 ].YSize()+ 5 ); SearchSignals(); }

Осталось придумать алгоритм повторных поисков через интервал времени. Для этого перейдем в файл SignalMonitor.mq5 и создадим в начала файла перечисление:

enum UPDATE { MINUTE, MINUTE_15, MINUTE_30, HOUR, HOUR_4 };

Теперь легко можно добавить во входные параметры новую настройку:

input UPDATE Update = HOUR;

Далее создадим две переменные для расчетов.

int cnts= 0 ; datetime update;

И в инициализации эксперта добавим следующие строчки:

switch (Update) { case MINUTE: cnts= 60 ; break ; case MINUTE_15: cnts= 60 * 15 ; break ; case MINUTE_30: cnts= 60 * 30 ; break ; case HOUR: cnts= 3600 ; break ; case HOUR_4: cnts= 3600 * 4 ; break ; default : cnts= 1 ; break ; } update= TimeLocal ()+cnts;

Тем самым определив интервал обновления и задав следующее время обновления. И теперь в теле функции OnTick() добавляем проверку по времени, если заданный интервал времени пройдет, то заново ищем установленные торговые сигналы.

void OnTick () { if ( TimeLocal ()>update) { program.SearchSignals(); update= TimeLocal ()+cnts; } }

Теперь скомпилируем проект и создадим набор из собственных символов, а также добавим один сигнал в качестве демонстрации работы монитора.

В следующей части этой серии статей приступим к расширению текущего функционала в сторону более гибкой настройки торговых сигналов, а также дополним те возможности, которые уже есть на данным момент.





Заключение

В конце статьи приложен архив со всеми перечисленными файлами, отсортированными по папкам. Поэтому для корректной работы достаточно положить папку MQL5 в корень терминала. Для того чтобы найти корень терминала, в котором находится папка MQL5, нужно в MetaTrader 5 нажать комбинацию клавиш Ctrl+Shift+D или воспользоваться контекстным меню, как показано на рис.9 ниже.





Рис.9 Поиск папки MQL5 в корне терминала MetaTrader 5



