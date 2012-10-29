Преимущества MQL5 Сигналов
Недавно появившийся в MetaTrader 5 сервис «Торговые сигналы» позволил трейдерам копировать торговые операции любого поставщика сигналов. Пользователь выбирает понравившийся ему сигнал, подписывается на него, и все сделки теперь повторяются на его счете. Не остается внакладе и поставщик, ведь он может установить свою цену на подписку и получать ежемесячно фиксированную плату со своих клиентов.
Почему MQL5 Сигналы - это выгодно?
- Это простое и готовое решение. Подписка на сигнал осуществляется в
несколько кликов, а дальнейшее копирование сделок происходит в
автоматическом режиме, уже без участия трейдера. Поставщик сигналов тоже
не встретит заминок на своем пути – добавить сигнал в общую базу и
установить плату за подписку займет меньше минуты.
- Высокая безопасность для всех
участников процесса. Среди
поставщиков сигналов производится жесткий отбор – в течение месяца они
работают в тестовом периоде, при успешном прохождении которого получают
разрешение полноценно выставляться на витрине сигналов
MQL5.com.
- Скорость подписки и купли-продажи
сигналов. Для
подписки на заинтересовавший сигнал, как и для размещения его на сайте, не
требуется оформлять никаких договоров между подписчиком и провайдером
сигналов. Продавец сигналов выставляет свой продукт на продажу, подписчик
решает на него подписаться – и всё, в сервисе «Сигналы» просто нет места
ненужной бюрократии. Никакой утомительной работы с кучей бумаг – все
процессы происходят строго внутри системы, поэтому бумажная волокита
отменена.
- Сигнал по платной подписке легко купить. Если вас заинтересовал определенный
сигнал, доступный лишь по платной подписке, вы сможете без труда
подключиться к нему. Множество платежных систем, поддерживаемых MQL5.com,
развязывает вам руки. WebMoney, PayPal, перевод с банковской карты –
выбирайте сами!
- Отсутствие комиссии. Сервис «Сигналы» не берет комиссию с
торгуемого объема подписчика сигналов.
- Доступ на крупнейший финансовый рынок. Поставщики сигналов получают доступ
сразу ко всему рынку пользователей MetaTrader 5. Любой трейдер,
использующий торговую платформу в своей деятельности, видит все доступные
сигналы в своем терминале и имеет возможность быстро на них подписаться.
Желающие подписаться на сигналы найдут детальную пошаговую схему подключения к источникам сигналов в статье «Как подписаться на Торговые Сигналы».
На вкладке сигналы отображаются все счета и демо и реальные. Дайте возможность в настройках отображать сигналы только демо или только реальные или все.
Почему у нас нет бонуса (приза) для лучшего трейдера недели, месяца... есть много последователей недели, месяца... и неважно демо или реальный акк, бесплатный или платный...
Почему у нас нет бонуса (приза) для лучшего трейдера недели, месяца... есть много последователей недели, месяца... и неважно демо или реальный акк, бесплатный или платный...
как поставщик сигналов, он должен уметь управлять деньгамиинвесторов/последователей, а не просто получать высокую прибыль и на следующий день быстро терять деньги.
Один из способов предотвратить это - выставить уровень "Stop Loss".
Возможно, в систему отчетов следует добавить предупреждающий сигнал, например, " Провайдеры сигналов подвергаются повышенному риску за неиспользование SL" или "размещение SL неразумно" за слишком широкий SL.