MetaTrader 5 / Трейдинг
English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Преимущества MQL5 Сигналов

Преимущества MQL5 Сигналов

MetaTrader 5Трейдинг |
5 006 7
MetaQuotes
MetaQuotes

Недавно появившийся в MetaTrader 5 сервис «Торговые сигналы» позволил трейдерам копировать торговые операции любого поставщика сигналов. Пользователь выбирает понравившийся ему сигнал, подписывается на него, и все сделки теперь повторяются на его счете. Не остается внакладе и поставщик, ведь он может установить свою цену на подписку и получать ежемесячно фиксированную плату со своих клиентов. 

 Преимущества MQL5 Сигналов

Почему MQL5 Сигналы - это выгодно?

  • Это простое и готовое решение. Подписка на сигнал осуществляется в несколько кликов, а дальнейшее копирование сделок происходит в автоматическом режиме, уже без участия трейдера. Поставщик сигналов тоже не встретит заминок на своем пути – добавить сигнал в общую базу и установить плату за подписку займет меньше минуты.

  • Высокая безопасность для всех участников процесса. Среди поставщиков сигналов производится жесткий отбор – в течение месяца они работают в тестовом периоде, при успешном прохождении которого получают разрешение полноценно выставляться на витрине сигналов MQL5.com.

  • Скорость подписки и купли-продажи сигналов. Для подписки на заинтересовавший сигнал, как и для размещения его на сайте, не требуется оформлять никаких договоров между подписчиком и провайдером сигналов. Продавец сигналов выставляет свой продукт на продажу, подписчик решает на него подписаться – и всё, в сервисе «Сигналы» просто нет места ненужной бюрократии. Никакой утомительной работы с кучей бумаг – все процессы происходят строго внутри системы, поэтому бумажная волокита отменена.  

  • Сигнал по платной подписке легко купить. Если вас заинтересовал определенный сигнал, доступный лишь по платной подписке, вы сможете без труда подключиться к нему. Множество платежных систем, поддерживаемых MQL5.com, развязывает вам руки. WebMoney, PayPal, перевод с банковской карты – выбирайте сами!

  • Отсутствие комиссии. Сервис «Сигналы» не берет комиссию с торгуемого объема подписчика сигналов.

  • Доступ на крупнейший финансовый рынок. Поставщики сигналов получают доступ сразу ко всему рынку пользователей MetaTrader 5. Любой трейдер, использующий торговую платформу в своей деятельности, видит все доступные сигналы в своем терминале и имеет возможность быстро на них подписаться.

Желающие подписаться на сигналы найдут детальную пошаговую схему подключения к источникам сигналов в статье «Как подписаться на Торговые Сигналы».

ПОДПИШИТЕСЬ НА СИГНАЛЫ

Несколько статей  по сигналам, которые могут быть полезны:

Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.

Другие статьи автора

Последние комментарии | Перейти к обсуждению на форуме трейдеров (7)
Konstantin Chernov
Konstantin Chernov | 25 нояб. 2012 в 08:15

На вкладке сигналы отображаются все счета и демо и реальные. Дайте возможность в настройках отображать сигналы только демо или только реальные или все.

boonchuai saetang
boonchuai saetang | 5 янв. 2013 в 07:17
Я заставляю многих людей следовать за мной
hongden nguyen
hongden nguyen | 8 янв. 2013 в 12:25

Почему у нас нет бонуса (приза) для лучшего трейдера недели, месяца... есть много последователей недели, месяца... и неважно демо или реальный акк, бесплатный или платный...

phi nuts
phi nuts | 8 янв. 2013 в 13:38
nguyenhongden:

Почему у нас нет бонуса (приза) для лучшего трейдера недели, месяца... есть много последователей недели, месяца... и неважно демо или реальный акк, бесплатный или платный...

Потому что MQ нейтрален в этом случае и не сравнивает одного поставщика сигналов с другим .
Widy Prasetyo
Widy Prasetyo | 22 дек. 2014 в 14:54
Я думаю, что отчет об анализесигналов в MQL5 все еще недостаточен, отсутствие информации может ввести в заблуждение, особенно начинающих последователей.

как поставщик сигналов, он должен уметь управлять деньгамиинвесторов/последователей, а не просто получать высокую прибыль и на следующий день быстро терять деньги.
Один из способов предотвратить это - выставить уровень "Stop Loss".

Возможно, в систему отчетов следует добавить предупреждающий сигнал, например, " Провайдеры сигналов подвергаются повышенному риску за неиспользование SL" или "размещение SL неразумно" за слишком широкий SL.
Насколько безопасно покупать продукты в MQL5 Маркете? Насколько безопасно покупать продукты в MQL5 Маркете?
Мы запустили сервис по продаже торговых программ для MetaTrader 5 и сделали его безопасным. Мы постарались минимизировать все связанные с этим риски, чтобы вы смогли сконцентрироваться на самом главном - на поиске нужного вам робота!
Интервью с Эгидиюсом Бочкусом (ATC 2012) Интервью с Эгидиюсом Бочкусом (ATC 2012)
"Пришлось проанализировать работу многих индикаторов, чтобы понять, что вообще-то они для зарабатывания на Forex не нужны" - смело заявил нам герой сегодняшнего интервью Эгидиюс Бочкус (Egidijus). И у нас есть повод задуматься о смысле этих слов, ведь на третьей неделе Automated Trading Championship 2012 его советник укрепился на третьем месте с результатом более $32 000 по балансу.
Интервью с Матушем Германом (ATC 2012) Интервью с Матушем Германом (ATC 2012)
Automated Trading Championship 2012 - уже второй Чемпионат для Матуша Германа. К концу четвертой недели его советник укрепился в TOP-10 с результатом около $30 000. Матуш родом из небольшого города Бардейов в Словакии. С интернет-трейдингом Матуш познакомился 5 лет назад, а разработкой экспертов занимается уже 3 года.
Быстрое тестирование торговых идей на графике Быстрое тестирование торговых идей на графике
В этой статье описана методика быстрого визуального тестирования торговых идей, основанная на совмещении графика цен, сигнального индикатора и индикатора расчета баланса. Я хотел бы поделиться своим методом поиска идей для торговли, а также способом, который я использую для быстрой проверки этих идей.