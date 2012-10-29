 Преимущества MQL5 Сигналов

Недавно появившийся в MetaTrader 5 сервис «Торговые сигналы» позволил трейдерам копировать торговые операции любого поставщика сигналов. Пользователь выбирает понравившийся ему сигнал, подписывается на него, и все сделки теперь повторяются на его счете. Не остается внакладе и поставщик, ведь он может установить свою цену на подписку и получать ежемесячно фиксированную плату со своих клиентов.





Почему MQL5 Сигналы - это выгодно?

Это простое и готовое решение . Подписка на сигнал осуществляется в несколько кликов, а дальнейшее копирование сделок происходит в автоматическом режиме, уже без участия трейдера. Поставщик сигналов тоже не встретит заминок на своем пути – добавить сигнал в общую базу и установить плату за подписку займет меньше минуты.





Высокая безопасность для всех участников процесса . Среди поставщиков сигналов производится жесткий отбор – в течение месяца они работают в тестовом периоде, при успешном прохождении которого получают разрешение полноценно выставляться на витрине сигналов MQL5.com.





Скорость подписки и купли-продажи сигналов . Для подписки на заинтересовавший сигнал, как и для размещения его на сайте, не требуется оформлять никаких договоров между подписчиком и провайдером сигналов. Продавец сигналов выставляет свой продукт на продажу, подписчик решает на него подписаться – и всё, в сервисе «Сигналы» просто нет места ненужной бюрократии. Никакой утомительной работы с кучей бумаг – все процессы происходят строго внутри системы, поэтому бумажная волокита отменена.





Сигнал по платной подписке легко купить . Если вас заинтересовал определенный сигнал, доступный лишь по платной подписке, вы сможете без труда подключиться к нему. Множество платежных систем, поддерживаемых MQL5.com, развязывает вам руки. WebMoney, PayPal, перевод с банковской карты – выбирайте сами!





Отсутствие комиссии . Сервис «Сигналы» не берет комиссию с торгуемого объема подписчика сигналов.





Доступ на крупнейший финансовый рынок. Поставщики сигналов получают доступ сразу ко всему рынку пользователей MetaTrader 5. Любой трейдер, использующий торговую платформу в своей деятельности, видит все доступные сигналы в своем терминале и имеет возможность быстро на них подписаться.





Желающие подписаться на сигналы найдут детальную пошаговую схему подключения к источникам сигналов в статье «Как подписаться на Торговые Сигналы»

