 MQL5 信号的优势

如果一个指标使用很多其他指标的值进行计算，则它会消耗很多内存。本文介绍在使用辅助指标时，减少内存消耗的几种方法。保存的内存允许在客户端中增大同时使用的货币对、指标和策略的数量。这样提高了交易投资组合的可靠性。对您的计算机的技术资源进行这样的简单考量就可转换为任您处置的资金资源。