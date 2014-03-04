MQL5 信号的优势
MetaTrader 5 最近引入了交易信号服务，允许交易者复制任何信号提供者的交易操作。用户可以于其账户选择任何信号、执行订阅并复制所有交易记录。而信号提供者可以设定其订阅价格，并从其订阅者每月收取固定的费用。
MQL5 信号有何特别之处呢？
- 它是一种简单的即用型解决方案。点击几下即可完成订阅。无需交易者干预，即可自动复制所有交易记录。信号提供者亦可快速上手 – 要向资料库添加一个信号并设定订阅费用，一分钟内即可完成。
- 参与各方的高度安全性。信号提供者要经受仔细的遴选 – 他们要在测试模式下工作一个月。如果测试通过，则可以在 MQL5.com 上提供其信号。
- 订阅与信号购买率。订阅者与提供者之间无需任何协议。信号提供者将其待售产品上架，而订阅者则选择所适合的产品。以上便是全部内容。没有太多的繁文缛节。也没有沉重乏味的文书工作要做 – 所有过程都严格地在系统内完成，从而不再需要任何类型的文书工作。
- 信号订阅可轻松实现购买。如果您对任何可用的付费订阅信号感兴趣，都可以轻松订阅。MQL5.com 支持多种支付系统，从而令支付过程大大简化。WebMoney、PayPal、银行卡 – 任意选择您喜欢的支付方法！
- 免佣金。信号服务不会根据订阅者的交易量收取佣金。
- 进入最大的金融市场。信号提供者能够接触所有到 Meta Trader 5 用户。在其活动中使用此交易平台的所有交易者，都可以在其终端选择并快速订阅任何可用信号。
- 您的终端无需随时上线。“可信执行口令卡” (TET) 系统即将推出。在这种情况下，即便终端未启动，也会自动复制所有交易记录。因此，MetaTrader 5 将无需持续运行。
- 交易执行过程中的延迟最小化。如果提供者与订阅者处于同一个服务器且 TET 模式已开启，则交易的执行会直接固定于该交易服务器中。因此，交易的执行没有延迟 - 而 TET 模式下，更是几乎完全避免了延迟。
有意订阅信号的投资者，可到《如何订阅交易信号》一文中查看详细的分步说明。
所有模拟账户和真实账户都显示在信号选项卡上。可在设置中选择只显示模拟账户、真实账户或所有信号。
为什么我们不为本周、本月的最佳交易员提供奖金（奖品）......本周、本月有很多追随者......而且不在乎模拟账户还是真实账户，免费账户还是付费账户......
为什么我们不为本周、本月的最佳交易员提供奖金（奖品）......本周、本月有很多追随者......而且不在乎模拟账户还是真实账户，免费账户还是付费账户......
作为 信号 提供者， 他必须 能够 管理 投资者/追随者的 资金， 而不是 只 赚取 高额 利润 ， 第二天又 迅速赔钱�
�防止这种情况 的方法之一 就是 设置 "止损" 级别�
�也许，在报告系统 中应 添加 警告 信号 ，例如， "信号 提供者 因不 使用 止损 而面临较高风险" 或因止损过宽而 "设置 止损 不合理"。