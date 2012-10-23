Интервью с Эгидиюсом Бочкусом (ATC 2012)

Интервью на Automated Trading Championship 2012 от 23.10.2012.

"Пришлось проанализировать работу многих индикаторов, чтобы понять, что вообще-то они для зарабатывания на Forex не нужны" - смело заявил нам герой сегодняшнего интервью Эгидиюс Бочкус (Egidijus). И у нас есть повод задуматься о смысле этих слов, ведь на третьей неделе Automated Trading Championship 2012 его советник укрепился на третьем месте с результатом более $32 000 по балансу.



Здравствуйте, Эгидиюс! Расскажите немного о себе, откуда вы, чем занимаетесь?



Здравствуйте! Я живу и работаю в Литве. Имею высшее экономическое образование. 15 лет занимался установкой, программированием, консультациями и обучением системам управления предприятием. Создал и адаптировал специальные финансовые модули для производства.



Четвертый год работаю на Forex. Проанализировал работу более 1000 разных Forex-индикаторов и роботов. Выявил основные принципы прибыльного автотрейдинга и создал свою программу ForexTraderisPro, основанную на нескольких разных стратегиях. Постоянно разрабатываю новые прибыльные стратегии и дополняю свою программу, стараясь повысить доход и уменьшить инвестиционные риски.

Как вы пришли на Forex? Подтолкнуло экономическое образование?



Можно сказать и так. В высшей школе я изучал торговлю акциями и опционами. Некоторое время этим занимался, но потом перешел к более стабильной работе. Ну, а 4 года назад опять этим заинтересовался, но уже захотелось попробовать торговлю на более ликвидном рынке - Forex.

А на каком рынке торговали, какими акциями? Какую использовали систему?



В самом начале я торговал через систему литовского банка литовскими акциями. Это было где-то 10 лет тому назад. А где-то с 2008 года заинтересовался Forex и выбрал систему для торговли MetaTrader 4. Эта система мне понравилась. Язык программирования MQL4 знаю достаточно хорошо. На нем достаточно много программировал. Когда вышел MetaTrader 5, вначале там не было тестера для стратегий. А мне хотелось попробовать создавать Forex-роботы на новых языках. Поэтому я еще освоил Java.

В этом году вы в первый раз участвуете в Чемпионате. Почему раньше не принимали участие?



В прошлом году слишком поздно об этом узнал и не успел. Решил не пропустить ваш конкурс в этом году.

Расскажите подробнее о вашем советнике на Чемпионате. Как указано в его описании, вы используете VSA и не используете индикаторы.



Да. Всё правильно. Пришлось проанализировать работу многих индикаторов, чтобы понять, что вообще-то они для зарабатывания на Forex не нужны. Хотя я сам на своем реальном счете использую стратегии с 2-3 индикаторами. Хотел переписать свою программу с Java на MQL5. Так как хорошо знал MQL4, выделил для этого 1 день. Но через 2 часа осваивания MQL5 понял, что не успею ее переписать, и взял другую свою простую стратегию, которая сейчас и торгует на конкурсе.

Это трендовая стратегия, и при хорошем продолжительном тренде она может достаточно много заработать и в конкурсе занять высокое место. Этот советник использует только информацию открытия, закрытия бара и объемы. Поэтому он очень быстро тестируется и удобен для оптимизации. Время тестирования на проверке была 31 секунда. Так как он очень простой, то проверку прошел с первого раза.

К VSA вы пришли после того, как поработали с акциями? Этот метод анализа как раз был разработан для торговли акциями. Но Forex - это ведь другой рынок. Говорят, что тиковые объемы коррелируют с реальными на старших таймфреймах, а ваш советник работает на часовках. Что можете сказать по этому поводу?



Нет. К VSA (Volume Spread Analysis, прим. автора) я пришел не так давно, когда я уже работал на Forex. Сначала брал объемы опционов EURUSD на маленьких таймфреймах. Сейчас пробую найти зависимость прибыли от Forex-объемов. На часовом таймфрейме что-то получается. Боялся, что когда перейду на другую платформу, там поменяются объемы, и стратегия перестанет работать, но при оптимизации она показала неплохие результаты.

Ваш советник достаточно агрессивно себя ведет - входы по 7-8 лотов, при этом только в покупку. Мани-менеджмент специально адаптирован для Чемпионата?



Да. Используется максимальный риск. В Чемпионате иначе не победить. Насчет входа только длинными позициями - просто пока сигналы были только на покупку.



У вас есть фаворит на Чемпионате, советник, за который болеете?



Мне нравится советник Александра Арашкевича (AAA777). Он похож на моего тем, что тоже использует параметры бара. Думаю, что он займет высокое место.

В последнее время среди участников есть тенденция выставлять своих советников с Чемпионата на продажу в Маркет. Вы не планируете? Обращали внимание на данный сервис?



Да, я обращал внимание на ваши сервисы и новые возможности. Мне они кажутся очень удобными и привлекательными. Надо будет все это освоить. Мой советник находится в фазе разработки. Он может получать большую прибыль в некоторые периоды времени. Поэтому у него есть шансы занять высокое место на конкурсе. Но он не работает достаточно стабильно. Поэтому я не использую его на реальном счете и не могу его продавать. Если из него получится сделать достаточно стабильно работающую стратегию, то может быть и продам. Если не получится, то для конкурсов он вполне подойдет. В таком случае, я выложу его бесплатно на своем сайте.

Успели познакомиться с новым сервисом Сигналы?



Да, я это тоже рассматривал. Очень хорошая и удобная услуга. Думаю, что этот сервис понравится всем.



На что бы вы потратили призовые деньги, если бы победили?



Трудный вопрос. Я люблю распределять деньги, когда они у меня уже есть (смеется, прим. автора). Думаю, что половину инвестировал бы на Forex, а остальные постарался бы разумно потратить.

Хотите что-нибудь пожелать/посоветовать остальным участникам Чемпионата?



В первую очередь хочу поблагодарить организаторов и спонсоров Чемпионата. Все организовано на высоком уровне. Всем участникам Чемпионата желаю Успехов и Удачи, как в этом Чемпионате, так и в жизни!

