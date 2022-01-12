Avantages des signaux MQL5
Signaux de trading service récemment introduit dans MetaTrader 5 permet aux traders de copier les opérations de trading de tout fournisseur de signaux. Les utilisateurs peuvent sélectionner n'importe quel signal, s'y abonner et toutes les offres seront copiées sur leurs comptes. Les fournisseurs de signaux peuvent fixer le prix de leur abonnement et recevoir une redevance mensuelle fixe de leurs abonnés.
Quelle est la particularité des signaux MQL5 ?
- C'est une solution simple et prête à l'emploi. L'abonnement se fait en quelques clics. Toutes les offres sont copiées automatiquement sans intervention du trader. Les fournisseurs de signaux pourront également commencer facilement - il faudra moins d'une minute pour ajouter un signal à la base et définir un prix d'abonnement.
- Haute sécurité pour tous les participants. Une sélection minutieuse est effectuée parmi les fournisseurs de signaux - ils fonctionnent en mode test pendant un mois. Si le test est réussi, ils peuvent proposer leurs sur MQL5.com.
- Tarif d'abonnement et d'achat de signaux. Aucun accord entre les abonnés et les fournisseurs n'est requis. Les Fournisseurs de Signaux mettent leurs produits en vente et les abonnés choisissent ceux qui leur conviennent le mieux. C'est tout. Il n'y a pas de bureaucratie excessive. Il n'y a pas de travail fastidieux avec des liasses de papiers - tous les processus sont effectués strictement à l'intérieur du système, ce qui évite toute forme de paperasserie.
- L'abonnement au signal peut être acheté facilement. Si vous êtes intéressé par un signal disponible pour un abonnement payant, vous pouvez vous y abonner facilement. Les multiples systèmes de paiement pris en charge par MQL5.com simplifient grandement le processus. WebMoney, PayPal, carte bancaire - choisissez le mode de paiement qui vous convient !
- Aucune commission. Le service de signaux ne prélève pas de commission sur le volume tradé par l'abonné.
- Accès au plus grand marché financier. Fournisseurs de Signaux accéder à tous les utilisateurs de MetaTrader 5. Tous les traders utilisant la plateforme de trading dans le cadre de leur activité peuvent choisir et s'abonner rapidement à n'importe quel signal disponible dans leurs terminaux
Tous les comptes démo et réels sont affichés dans l'onglet signaux. Dans les paramètres, vous avez la possibilité d'afficher uniquement les comptes démo, uniquement les comptes réels ou tous les signaux.
Pourquoi ne pas avoir de bonus (prix) pour le meilleur trader de la semaine, du mois... avoir beaucoup de followers de la semaine, du mois... et ne pas se préoccuper du compte démo ou réel, gratuit ou payé....
en tant que fournisseur de signaux, il doit être capable de gérer l' argent desinvestisseurs/suiveurs, pas seulement faire des profits élevés et le jour suivant perdre de l' argent rapidement.
L'un des moyens d' éviter cela est de mettre en place un niveau de "Stop Loss".
Peut-être que le système de rapport devrait ajouter des signaux d' avertissement, par exemple , " Les fournisseurs de signaux courent un risque plus élevé s'ils n' utilisent pas de SL" ou "placement SL déraisonnable" pour un SL trop large.