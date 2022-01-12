MetaTrader 5 / Trading
Signaux de trading service récemment introduit dans MetaTrader 5 permet aux traders de copier les opérations de trading de tout fournisseur de signaux. Les utilisateurs peuvent sélectionner n'importe quel signal, s'y abonner et toutes les offres seront copiées sur leurs comptes. Les fournisseurs de signaux peuvent fixer le prix de leur abonnement et recevoir une redevance mensuelle fixe de leurs abonnés. 

 Avantages des signaux MQL5


Quelle est la particularité des signaux MQL5 ?

  • C'est une solution simple et prête à l'emploi. L'abonnement se fait en quelques clics. Toutes les offres sont copiées automatiquement sans intervention du trader. Les fournisseurs de signaux pourront également commencer facilement - il faudra moins d'une minute pour ajouter un signal à la base et définir un prix d'abonnement.

  • Haute sécurité pour tous les participants. Une sélection minutieuse est effectuée parmi les fournisseurs de signaux - ils fonctionnent en mode test pendant un mois. Si le test est réussi, ils peuvent proposer leurs sur MQL5.com.

  • Tarif d'abonnement et d'achat de signaux. Aucun accord entre les abonnés et les fournisseurs n'est requis. Les Fournisseurs de Signaux mettent leurs produits en vente et les abonnés choisissent ceux qui leur conviennent le mieux. C'est tout. Il n'y a pas de bureaucratie excessive. Il n'y a pas de travail fastidieux avec des liasses de papiers - tous les processus sont effectués strictement à l'intérieur du système, ce qui évite toute forme de paperasserie.  

  • L'abonnement au signal peut être acheté facilement. Si vous êtes intéressé par un signal disponible pour un abonnement payant, vous pouvez vous y abonner facilement. Les multiples systèmes de paiement pris en charge par MQL5.com simplifient grandement le processus. WebMoney, PayPal, carte bancaire - choisissez le mode de paiement qui vous convient !

  • Aucune commission. Le service de signaux ne prélève pas de commission sur le volume tradé par l'abonné.

  • Accès au plus grand marché financier. Fournisseurs de Signaux accéder à tous les utilisateurs de MetaTrader 5. Tous les traders utilisant la plateforme de trading dans le cadre de leur activité peuvent choisir et s'abonner rapidement à n'importe quel signal disponible dans leurs terminaux

Les investisseurs souhaitant s'abonner aux signaux peuvent trouver une description détaillée étape par étape dans l'article « Comment s'abonner aux signaux de trading ».

 

S’ABONNER AU SIGNAL


Konstantin Chernov
Konstantin Chernov | 25 nov. 2012 à 08:15

Tous les comptes démo et réels sont affichés dans l'onglet signaux. Dans les paramètres, vous avez la possibilité d'afficher uniquement les comptes démo, uniquement les comptes réels ou tous les signaux.

boonchuai saetang
boonchuai saetang | 5 janv. 2013 à 07:17
Je fais en sorte que beaucoup de gens me suivent
hongden nguyen
hongden nguyen | 8 janv. 2013 à 12:25

Pourquoi ne pas avoir de bonus (prix) pour le meilleur trader de la semaine, du mois... avoir beaucoup de followers de la semaine, du mois... et ne pas se préoccuper du compte démo ou réel, gratuit ou payé....

phi nuts
phi nuts | 8 janv. 2013 à 13:38
nguyenhongden:

Pourquoi n'avons-nous pas de bonus (prix) pour le meilleur trader de la semaine, du mois... avoir beaucoup de followers de la semaine, du mois... et ne pas se soucier du compte démo ou réel, gratuit ou payé....

Parce que MQ est neutre dans ce cas et ne compare pas un fournisseur de signaux à un autre.
Widy Prasetyo
Widy Prasetyo | 22 déc. 2014 à 14:54
Je pense que le rapport d' analyse dessignaux dans MQL5 est encore inadéquat, le manque d' informations peut être trompeur, en particulier pour les suiveurs débutants.

en tant que fournisseur de signaux, il doit être capable de gérer l' argent desinvestisseurs/suiveurs, pas seulement faire des profits élevés et le jour suivant perdre de l' argent rapidement.
L'un des moyens d' éviter cela est de mettre en place un niveau de "Stop Loss".

Peut-être que le système de rapport devrait ajouter des signaux d' avertissement, par exemple , " Les fournisseurs de signaux courent un risque plus élevé s'ils n' utilisent pas de SL" ou "placement SL déraisonnable" pour un SL trop large.
MetaTrader 5 sur Linux MetaTrader 5 sur Linux
Dans cet article, nous montrons un moyen simple d'installer MetaTrader 5 sur les versions Linux populaires - Ubuntu et Debian. Ces systèmes sont largement utilisés sur les serveurs ainsi que sur les ordinateurs personnels des traders.
Est-ce que l'achat de produits sur MQL5 Market est sécurisé ? Est-ce que l'achat de produits sur MQL5 Market est sécurisé ?
Nous avons lancé le service de vente d'applications de trading MetaTrader 5 en accordant une grande attention aux questions de sécurité. Nous avons minimisé tous les risques associés pour vous permettre de vous concentrer sur des questions plus importantes - la recherche du robot de trading le plus approprié !
Jeremy Scott - Vendeur à succès de MQL5 Market Jeremy Scott - Vendeur à succès de MQL5 Market
Jeremy Scott, plus connu sous le pseudonyme de Johnnypasado sur MQL5.community, est devenu célèbre en proposant des produits dans notre service MQL5 Market. Jeremy a déjà gagné plusieurs milliers de dollars sur le marché et ce n'est pas la limite. Nous avons décidé de nous intéresser de plus près au futur millionnaire et de recevoir quelques conseils pour les vendeurs de MQL5 Market.
Comment rédiger une bonne description pour un produit Market Comment rédiger une bonne description pour un produit Market
MQL5 Market propose de nombreux produits à vendre, mais certaines de leurs descriptions laissent vraiment à désirer. De nombreux textes ont manifestement besoin d'être améliorés, car les traders ordinaires ne sont pas en mesure de les comprendre. Cet article vous aidera à mettre votre produit en valeur. Utilisez nos recommandations pour rédiger une description accrocheuse qui montrera facilement à vos clients ce que vous vendez exactement.