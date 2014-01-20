 Ventajas de las señales MQL5

El servicio "Señales Comerciales", aparecido hace poco en MetaTrader 5, permite a los traders copiar las operaciones comerciales de cualquier suministrador de señales. El usuario elige una señal que le interese, se suscribe a ella, y todas las operaciones se repetirán entonces en su cuenta. El suministrador no jugará con desventaja, ya que puede establecer el precio que quiera por la suscripción, recibiendo, así, una cantidad fijada por parte de cada cliente.





¿Por qué las señales MQL5 son rentables?

Porque se trata de una solución sencilla y preparada de antemano . La suscripción a una señal se ejecuta con unos cuantos clicks, y la posterior copia de las operaciones se sucede en régimen automático, sin que el trader tenga que tomar parte. El suministrador de señales tampoco encontrará obstáculos en su camino, ya que añadir una señal a la base general y establecer un pago por la suscripción le ocupará menos de un minuto.





. En breve aparecerá en el sistema un mecanismo de ejecución autorizada gracias a la concesión del TET (Trusted Execution Token),un tipo especial de autorización. En este caso, todas las operaciones se copiarán de manera automática, incluso cuando el terminal comercial no esté en funcionamiento. De esta forma, ya no es imprescindible mantener MetaTrader 5 siempre conectado. Retraso mínimo en la ejecución de operaciones. Si el suministrador de señales y el trader suscrito a él se encuentran en el mismo servidor , y además está conectado el régimen TET, la ejecución de las operaciones queda registrada directamente en el servidor comercial. Como consecuencia de ello, podemos olvidarnos de los retrasos en la ejecución de las operaciones, en el régimen TET, son prácticamente nulos.





Quien esté interesado en suscribirse a las señales, encontrará un detallado esquema de conexión a las fuentes de las señales, paso a paso, en el artículo «Cómo suscribirse a las Señales Comerciales»





Varios artículos sobre señales que podrían resultarle útiles: