El servicio "Señales Comerciales", aparecido hace poco en MetaTrader 5, permite a los traders copiar las operaciones comerciales de cualquier suministrador de señales. El usuario elige una señal que le interese, se suscribe a ella, y todas las operaciones se repetirán entonces en su cuenta. El suministrador no jugará con desventaja, ya que puede establecer el precio que quiera por la suscripción, recibiendo, así, una cantidad fijada por parte de cada cliente. 

 Ventajas de las señales MQL5

¿Por qué las señales MQL5 son rentables?

  • Porque se trata de una solución sencilla y preparada de antemano. La suscripción a una señal se ejecuta con unos cuantos clicks, y la posterior copia de las operaciones se sucede en régimen automático, sin que el trader tenga que tomar parte. El suministrador de señales tampoco encontrará obstáculos en su camino, ya que añadir una señal a la base general y establecer un pago por la suscripción le ocupará menos de un minuto.

  • Alto nivel de seguridad para todos los participantes en el proceso. Entre los suministradores de señales se lleva a cabo un estricto proceso de selección, ya que durante un mes ellos tendrán que trabajar en periodo de prueba. Si lo superan con éxito, entonces recibirán autorización para exponerse en el escaparate de señales MQL5.com.

  • Velocidad de la suscripción y la compraventa de señales. Para suscribirse a la señal que le interese, así como para lanzarla en la página, no es necesario firmar ningún acuerdo entre el suscriptor y el suministrador de señales. El vendedor de señales pone su producto a la venta y el suscriptor decide suscribirse a él, eso es todo, en el servicio "Señales" sencillamente no hay cabida para trámites burocráticos innecesarios. Nada de trabajos fatigosos con montones de papeles, todo los procesos se llevan a cabo estrictamente dentro del sistema, por eso los tejemanejes burocráticos tienen los días contados.  

  • La compra de una señal de pago es muy sencilla. Si le ha interesado una señal concreta, sólo accesible mediante suscripción de pago, podrá conectarse a ella sin esfuerzo. La multitud de sistemas que soporta MQL5.com le deja las manos libres. WebMoney, PayPal, o transacción desde tarjeta bancaria, ¡elija usted mismo!

  • Ausencia de comisiones. El servicio "Señales" no cobra comisiones del volumen de comercio del suscriptor de señales.

  • Acceso al mercado financiero más amplio. Los suministradores de señales obtienen acceso inmediato a todo el mercado de usuarios de MetaTrader 5. Cualquier trader que use la plataforma comercial, en su actividad, puede ver todas las señales accesibles en su terminal y tiene la posibilidad de suscribirse a ellas rápidamente.

  • El terminal comercial no tiene que estar conectado obligatoriamente todo el tiempo. En breve aparecerá en el sistema un mecanismo de ejecución autorizada gracias a la concesión del TET (Trusted Execution Token),un tipo especial de autorización. En este caso, todas las operaciones se copiarán  de manera automática, incluso cuando el terminal comercial no esté en funcionamiento. De esta forma, ya no es imprescindible mantener MetaTrader 5 siempre conectado.

  • Retraso mínimo en la ejecución de operaciones. Si el suministrador de señales y el trader suscrito a él se encuentran en el mismo servidor , y además está conectado el régimen TET, la ejecución de las operaciones queda registrada directamente en el servidor comercial. Como consecuencia de ello, podemos olvidarnos de los retrasos en la ejecución de las operaciones, en el régimen TET, son prácticamente nulos. 

Quien esté interesado en suscribirse a las señales, encontrará un detallado esquema de conexión a las fuentes de las señales, paso a paso, en el artículo «Cómo suscribirse a las Señales Comerciales».

Konstantin Chernov
Konstantin Chernov | 25 nov 2012 en 08:15

Todas las cuentas demo y reales se muestran en la pestaña de señales. Da la oportunidad de mostrar sólo demo o sólo real o todas las señales en la configuración.

boonchuai saetang
boonchuai saetang | 5 ene 2013 en 07:17
Hago que mucha gente me siga
hongden nguyen
hongden nguyen | 8 ene 2013 en 12:25

por que no tenemos bonus (premio) para el mejor trader de la semana, del mes... tenemos muchos seguidores de la semana, del mes.. y no nos importa la cuenta demo o real, gratuita o de pago...

phi nuts
phi nuts | 8 ene 2013 en 13:38
nguyenhongden:

por que no tenemos bonus (premio) para el mejor trader de la semana, del mes... tenemos muchos seguidores de la semana, del mes.. y no nos importa la cuenta demo o real, gratuita o de pago...

Porque MQ es neutral en este caso y no compara un proveedor de señales contra otro.
Widy Prasetyo
Widy Prasetyo | 22 dic 2014 en 14:54
Creo que el informe de análisis deseñales en MQL5 sigue siendo inadecuado, la falta de información puede ser engañosa, especialmente para los seguidores principiantes.

como proveedor de señales, debe ser capaz de gestionar inversores / seguidores dinero, no sólo hacer grandes beneficios y al día siguiente a perder dinero rápidamente.
Una forma de evitar esto es poner el nivel de "Stop Loss".

Tal vez, en el sistema de informe debe añadirse señal de advertencia, por ejemplo, " Proveedores de señales en mayor riesgo por no utilizar SL" o " SLcolocación irrazonable" para SL demasiado amplia.
