MetaTrader 5 / Handel
English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Die Vorteile von MQL5 Signalen

Die Vorteile von MQL5 Signalen

MetaTrader 5Handel |
765 7
MetaQuotes
MetaQuotes

Mit dem unlängst in MetaTrader 5 vorgestellten Handelssignale-Service können Händler die Handelsabläufe jedes beliebigen Signale-Anbieters kopieren. Nutzer können jedes Signal auswählen und es abonnieren, und alle Abschlüsse werden in ihre Konten kopiert. Signale-Anbieter können die Preise für ihre Abonnements festlegen und erhalten von den Abonnenten eine feste Monatsgebühr. 

 Die Vorteile von MQL5 Signalen


Was ist das Besondere an MQL5 Signalen?

  • Sie sind eine einfache und einsatzbereite Lösung. Das Abonnement erfolgt mit nur zwei Klicks. Alle Abschlüsse werden automatisch, ohne Eingriff des Händlers, kopiert. Auch die Signale-Anbieter können problemlos loslegen – in weniger als einer Minute lässt sich ein Signal dem Pool hinzufügen und dafür eine Abonnementgebühr festlegen.

  • Hohes Maß an Sicherheit für alle Beteiligten. Signale-Anbieter werden äußerst sorgfältig ausgewählt – einen Monat lang arbeiten sie in einem Test-Modus. Haben sie den Test bestanden, dürfen sie ihre Signale auf MQL5.com anbieten.

  • Abonnement und Kaufpreis für Signale. Zwischen Abonnent und Anbieter sind keine Vereinbarungen nötig. Signale-Anbieter bieten ihre Produkte zum Kauf an und die Abonnenten wählen die für sie passenden aus. Das ist alles. Kein übermäßiger Verwaltungsaufwand. Kein mühevoller Papierkram – alle Prozesse laufen strikt innerhalb des Systems ab, sodass keinerlei Bürokratie anfällt.  

  • Der Kauf eines Signal-Abos geht kinderleicht. Wenn Sie an einem Signal, das kostenpflichtig abonniert werden kann, interessiert sind, können Sie dies leicht abonnieren. Verschiedene Zahlungssysteme, von MQL5.com unterstützt, vereinfachen den Prozess ganz erheblich. WebMoney, PayPal, Bankkarte – Sie wählen die Zahlungsweise, die Ihnen am besten passt!

  • Keine Kommission. Der Signale-Service berechnet keine Kommission des vom Abonnenten gehandelten Volumens.

  • Zugang zu den größten Finanzmärkten. Signale-Anbieter erhalten Zugang zu allen MetaTrader 5 Nutzern. Alle Händler, die mit dieser Handelsplattform arbeiten, können jedes, in ihren Terminals vorhandene Signal wählen und rasch abonnieren.

Investoren, die Signale abonnieren wollen, finden im Beitrag «Wie man Handelssignale abonniert» eine entsprechende Beschreibung, die alles Schritt für Schritt erklärt.

 

SIGNALE JETZT ABONNIEREN


Einige Beiträge, speziell zu Signalen, die für Sie vielleicht hilfreich sein könnten:

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/ru/articles/577

Warnung: Alle Rechte sind von MetaQuotes Ltd. vorbehalten. Kopieren oder Vervielfältigen untersagt.

Andere Artikel von diesem Autor

Letzte Kommentare | Zur Diskussion im Händlerforum (7)
Konstantin Chernov
Konstantin Chernov | 25 Nov. 2012 in 08:15

Alle Demo- und Echtgeldkonten werden auf der Registerkarte "Signale" angezeigt. In den Einstellungen haben Sie die Möglichkeit, nur Demosignale, nur Realsignale oder alle Signale anzuzeigen.

boonchuai saetang
boonchuai saetang | 5 Jan. 2013 in 07:17
Ich bringe eine Menge Leute dazu, mir zu folgen
hongden nguyen
hongden nguyen | 8 Jan. 2013 in 12:25

Warum haben wir keinen Bonus (Preis) für den besten Trader der Woche, des Monats... haben viele Follower der Woche, des Monats... und kümmern sich nicht um Demo oder echte acc, kostenlos oder bezahlt...

phi nuts
phi nuts | 8 Jan. 2013 in 13:38
nguyenhongden:

Warum haben wir keinen Bonus (Preis) für den besten Trader der Woche, des Monats... haben viele Follower der Woche, des Monats... und kümmern sich nicht um Demo oder echte acc, kostenlos oder bezahlt...

Weil MQ in diesem Fall neutral ist und nicht einen Signalanbieter mit einem anderen vergleicht
Widy Prasetyo
Widy Prasetyo | 22 Dez. 2014 in 14:54
Ich denke, Signalanalyse Bericht in MQL5 noch unzureichend, Mangel an Informationen kann irreführend sein, vor allem für Anfänger Follower.

als Signal Provider, er muss in der Lage sein, Investoren / Anhänger Geld verwalten, nicht nur hohe Gewinne machen und am nächsten Tag , um Geld schnell zu verlieren.
Eine Möglichkeit, dies zu verhindern , ist die "Stop Loss" -Ebene zu setzen.

Vielleicht sollte im Berichtssystem ein Warnsignal hinzugefügt werden, z.B. "Signal Providers at higher risk for not using SL" oder "placement SL unreasonable" für SL too wide.
MetaTrader 5 unter Linux MetaTrader 5 unter Linux
In diesem Artikel demonstrieren wir eine einfache Möglichkeit, MetaTrader 5 auf gängigen Linux-Versionen zu installieren – Ubuntu und Debian. Diese Systeme werden häufig auf Serverhardware sowie auf den Personalcomputern von Händlern verwendet.
Die Verwendung von MetaTrader5 als Signalgeber für MetaTrader4 Die Verwendung von MetaTrader5 als Signalgeber für MetaTrader4
Analyse und Beispiele, wie eine Handelsanalyse auf der Plattform MetaTrader5 gemacht, aber von MetaTrader4 ausgeführt wird. In diesem Artikel wird besprochen, wie man einen einfachen Signalgeber in MetaTrader5 entwirft und mehrere Clients verbindet, auch wenn man MetaTrader4 laufen lässt. Sie werden auch herausfinden, wie Sie den Teilnehmern der Automated Trading Championship mit Ihrem realen MetaTrader4-Account folgen können.
Jeremy Scott - Erfolgreicher Verkäufer auf MQL5 Market Jeremy Scott - Erfolgreicher Verkäufer auf MQL5 Market
Jeremy Scott, in der MQL5.community besser bekannt unter seinem Pseudonym 'Johnnypasado', hat sich in unserem MQL5 Market einen Namen für sein Produktangebot gemacht. Jeremy hat im Market bereits mehrere Tausend Dollar verdient - und ist weiterhin erfolgreich. Daher haben wir uns diesen zukünftigen Millionär genauer angesehen und von ihm einige Tipps für andere Anbieter im MQL5 Market bekommen.
MQL5-RPC. Remote Procedure Calls von MQL5, mit Web Service Access und XML-RPC-ATC-Analysator MQL5-RPC. Remote Procedure Calls von MQL5, mit Web Service Access und XML-RPC-ATC-Analysator
In diesem Artikel wird das MQL5-RPC-System beschrieben, das Remote Procedure Calls von MQL5 ermöglicht. Zuerst wird auf die Grundlagen XML-RPC eingegangen, dann folgt die MQL5 Implementierung und zwei Bespiele aus dem echten Leben. Beim ersten Beispiel wird ein externer Webdienst verwendet, beim zweiten ein Client für den einfachen Analysator Dienst XML-RPC ATC 2011. Wenn Sie sich für Implementierungen und Analysen von verschiedenen Statistiken des ATC 2011 in Echtzeit interessieren, dann ist dieser Artikel das Richtige für Sie.