Die Vorteile von MQL5 Signalen
Mit dem unlängst in MetaTrader 5 vorgestellten Handelssignale-Service können Händler die Handelsabläufe jedes beliebigen Signale-Anbieters kopieren. Nutzer können jedes Signal auswählen und es abonnieren, und alle Abschlüsse werden in ihre Konten kopiert. Signale-Anbieter können die Preise für ihre Abonnements festlegen und erhalten von den Abonnenten eine feste Monatsgebühr.
Was ist das Besondere an MQL5 Signalen?
- Sie sind eine einfache und einsatzbereite Lösung. Das Abonnement erfolgt mit nur zwei Klicks. Alle Abschlüsse werden automatisch, ohne Eingriff des Händlers, kopiert. Auch die Signale-Anbieter können problemlos loslegen – in weniger als einer Minute lässt sich ein Signal dem Pool hinzufügen und dafür eine Abonnementgebühr festlegen.
- Hohes Maß an Sicherheit für alle Beteiligten. Signale-Anbieter werden äußerst sorgfältig ausgewählt – einen Monat lang arbeiten sie in einem Test-Modus. Haben sie den Test bestanden, dürfen sie ihre Signale auf MQL5.com anbieten.
- Abonnement und Kaufpreis für Signale. Zwischen Abonnent und Anbieter sind keine Vereinbarungen nötig. Signale-Anbieter bieten ihre Produkte zum Kauf an und die Abonnenten wählen die für sie passenden aus. Das ist alles. Kein übermäßiger Verwaltungsaufwand. Kein mühevoller Papierkram – alle Prozesse laufen strikt innerhalb des Systems ab, sodass keinerlei Bürokratie anfällt.
- Der Kauf eines Signal-Abos geht kinderleicht. Wenn Sie an einem Signal, das kostenpflichtig abonniert werden kann, interessiert sind, können Sie dies leicht abonnieren. Verschiedene Zahlungssysteme, von MQL5.com unterstützt, vereinfachen den Prozess ganz erheblich. WebMoney, PayPal, Bankkarte – Sie wählen die Zahlungsweise, die Ihnen am besten passt!
- Keine Kommission. Der Signale-Service berechnet keine Kommission des vom Abonnenten gehandelten Volumens.
- Zugang zu den größten Finanzmärkten. Signale-Anbieter erhalten Zugang zu allen MetaTrader 5 Nutzern. Alle Händler, die mit dieser Handelsplattform arbeiten, können jedes, in ihren Terminals vorhandene Signal wählen und rasch abonnieren.
Alle Demo- und Echtgeldkonten werden auf der Registerkarte "Signale" angezeigt. In den Einstellungen haben Sie die Möglichkeit, nur Demosignale, nur Realsignale oder alle Signale anzuzeigen.
Warum haben wir keinen Bonus (Preis) für den besten Trader der Woche, des Monats... haben viele Follower der Woche, des Monats... und kümmern sich nicht um Demo oder echte acc, kostenlos oder bezahlt...
als Signal Provider, er muss in der Lage sein, Investoren / Anhänger Geld verwalten, nicht nur hohe Gewinne machen und am nächsten Tag , um Geld schnell zu verlieren.
Eine Möglichkeit, dies zu verhindern , ist die "Stop Loss" -Ebene zu setzen.
Vielleicht sollte im Berichtssystem ein Warnsignal hinzugefügt werden, z.B. "Signal Providers at higher risk for not using SL" oder "placement SL unreasonable" für SL too wide.