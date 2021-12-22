MetaTrader 5 / Alım-satım
English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
MQL5 Sinyallerinin Avantajları

MQL5 Sinyallerinin Avantajları

MetaTrader 5Alım-satım |
206 7
MetaQuotes
MetaQuotes

MetaTrader 5'te kısa süre önce tanıtılan Alım Satım Sinyalleri hizmeti,yatırımcıların herhangi bir sinyal sağlayıcısının alım satım işlemlerini kopyalamasına olanak tanır. Kullanıcılar herhangi bir sinyali seçebilir ve ona abone olabilir; tüm yatırımlar hesaplarına kopyalanacaktır. Sinyaller sağlayıcılar, abonelik fiyatlarını belirleyebilir ve abonelerinden sabit bir aylık ücret alabilir. 

 MQL5 Sinyallerinin Avantajları


MQL5 Sinyallerini Bu Kadar Özel Kılan Şey Ne?

  • Basit ve kullanışlı bir çözümdür. Abonelik işlemi, birkaç tıklamayla gerçekleştirilir. Tüm yatırımlar, yatırımcıların müdahalesi olmadan otomatik olarak kopyalanır. Sinyal sağlayıcılar da kolaylıkla başlayabilir – Tabana bir sinyal eklemek ve bir abonelik ücreti belirlemek bir dakikadan az sürer.

  • Tüm katılımcılar için yüksek güvenlik. Sinyal sağlayıcılar arasında dikkatli bir şekilde seçim yapılır – Bir ay içinde test modunda çalıştırılırlar. Testten geçmeleri halinde, sinyallerini MQL5.com'da sunabilirler.

  • Abonelik ve sinyal satın alma oranı. Aboneler ve sağlayıcılar arasında herhangi bir sözleşme yapılmasına gerek yoktur. Sinyal sağlayıcılar ürünlerini satışa sunarken, aboneler kendileri için en uygun olanı seçerler. Hepsi bu kadar. Aşırı bürokrasi yoktur. Kağıt yığınları arasında boğulacağınız sıkıcı işler yoktur – Tüm işlemler, her tür evrak işinden kaçınılarak kesinlikle sistem içinde gerçekleştirilir.  

  • Signal aboneliği kolay bir şekilde satın alınabilir. Ücretli bir abonelik için mevcut herhangi bir sinyalle ilgileniyorsanız, buna kolayca abone olabilirsiniz. MQL5.com tarafından desteklenen Çoklu ödeme sistemleri, süreci büyük ölçüde basitleştirir. WebMoney, PayPal, banka kartı – İstediğiniz ödeme yöntemini seçin!

  • Komisyon yok. Sinyaller hizmeti, abonenin işlem hacminden komisyon almaz.

  • En büyük finans piyasasına erişin. Sinyal sağlayıcılar, tüm MetaTrader 5 kullanıcılarına erişim sağlar. Faaliyetlerinde alım satım platformunu kullanan tüm yatırımcılar, terminallerinde mevcut olan herhangi bir sinyali seçebilir ve buna hızlı bir şekilde abone olabilir.

Sinyallere abone olmak isteyen yatırımcılar, «Alım Satım Sinyallerine Nasıl Abone Olunur?» adlı makalede ayrıntılı bir adım adım açıklama bulabilir.

 

ŞİMDİ SİNYALLERE ABONE OLUN


Sinyalleri içeren ve sizin için yararlı olabilecek bazı makaleler şu şekildedir:

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal makale: https://www.mql5.com/ru/articles/577

Uyarı: Bu materyallerin tüm hakları MetaQuotes Ltd.'a aittir. Bu materyallerin tamamen veya kısmen kopyalanması veya yeniden yazdırılması yasaktır.

Bu yazarın diğer makaleleri

Son yorumlar | Tartışmaya git (7)
Konstantin Chernov
Konstantin Chernov | 25 Kas 2012 saat 08:15

Tüm demo ve gerçek hesaplar sinyaller sekmesinde görüntülenir. Ayarlarda yalnızca demo veya yalnızca gerçek veya tüm sinyalleri görüntüleme fırsatı verin.

boonchuai saetang
boonchuai saetang | 5 Oca 2013 saat 07:17
Bir sürü insanın beni takip etmesini sağlıyorum.
hongden nguyen
hongden nguyen | 8 Oca 2013 saat 12:25

neden haftanın, ayın en iyi tüccarı için bonusumuz (ödülümüz) yok ... haftanın, ayın birçok takipçisi var ... ve demo veya gerçek acc, ücretsiz veya ücretli umurumda değil ...

phi nuts
phi nuts | 8 Oca 2013 saat 13:38
nguyenhongden:

neden haftanın, ayın en iyi tüccarı için bonusumuz (ödülümüz) yok ... haftanın, ayın birçok takipçisi var ... ve demo veya gerçek acc, ücretsiz veya ücretli umurumda değil ...

Çünkü MQ bu durumda tarafsızdır ve bir sinyal sağlayıcıyı diğeriyle karşılaştırmaz
Widy Prasetyo
Widy Prasetyo | 22 Ara 2014 saat 14:54
MQL5 'tekisinyal analiz raporunun hala yetersiz olduğunudüşünüyorum , bilgi eksikliği özellikle yeni başlayantakipçiler için yanıltıcı olabilir.

Sinyal Sağlayıcı olarak, yatırımcıların / takipçilerin parasını yönetebilmeli, sadece yüksek karlar elde etmemeli ve ertesi gün hızlı bir şekilde para kaybetmemelidir.
Bunu önlemenin bir yolu "Zararı Durdur" seviyesini koymaktır.

Belki de rapor sistemine uyarı sinyali eklenmelidir, örneğin, "SL kullanmadığı için daha yüksek risk altındaki Sinyal Sağlayıcılar " veya SL çok geniş olduğu için "SLyerleştirme mantıksız".
Linux'ta MetaTrader 5 Linux'ta MetaTrader 5
Bu makalede, MetaTrader 5'i popüler Linux sürümleri olan Ubuntu ve Debian'a kolay bir şekilde nasıl kurabileceğinizi göstereceğiz. Bu sistemler yalnızca sunucularda değil, aynı zamanda yatırımcılar tarafından kişisel bilgisayarlarda da yaygın olarak kullanılmaktadır.
MQL5 Market Ürünlerini Satın Almak Ne Kadar Güvenli? MQL5 Market Ürünlerini Satın Almak Ne Kadar Güvenli?
Güvenlik sorunlarına fazlasıyla dikkat ederek MetaTrader 5 alım satım uygulamalarının satışına yönelik hizmeti başlattık. Daha önemli konulara konsantre olmanızı sağlamak için ilgili tüm riskleri en aza indirdik - En uygun alım satım robotunu aramak!
Jeremy Scott - Başarılı MQL5 Market Satıcısı Jeremy Scott - Başarılı MQL5 Market Satıcısı
MQL5.community'de Johnnypasado takma adıyla daha iyi tanınan Jeremy Scott, MQL5 Market hizmetimizde ürün sunarak ün kazandı. Jeremy, Market'ta şimdiden birkaç bin dolar kazandı, ancak sınır bu değil. Gelecekteki milyonere daha yakından bakmaya ve MQL5 Market satıcıları için bazı tavsiyeler almaya karar verdik.
Market Ürünü İçin İyi Bir Açıklama Nasıl Yazılır? Market Ürünü İçin İyi Bir Açıklama Nasıl Yazılır?
MQL5 Market'ta birçok satılık ürün mevcut, ancak bazılarına ilişkin açıklamalar çok yetersiz olabiliyor. Sıradan yatırımcılar bunları anlayamadığı için, pek çok metin açıkça geliştirilmeye ihtiyaç duyuyor. Bu makale, ürününüzü olumlu bir ışık altında tutmanıza yardımcı olacaktır. Müşterilerinize tam olarak ne sattığınızı kolayca gösterebilecek dikkat çekici bir açıklama yazmak için önerilerimizden yararlanın.