 MQL5 Sinyallerinin Avantajları

MetaTrader 5'te kısa süre önce tanıtılan Alım Satım Sinyalleri hizmeti,yatırımcıların herhangi bir sinyal sağlayıcısının alım satım işlemlerini kopyalamasına olanak tanır. Kullanıcılar herhangi bir sinyali seçebilir ve ona abone olabilir; tüm yatırımlar hesaplarına kopyalanacaktır. Sinyaller sağlayıcılar, abonelik fiyatlarını belirleyebilir ve abonelerinden sabit bir aylık ücret alabilir.









MQL5 Sinyallerini Bu Kadar Özel Kılan Şey Ne?



Basit ve kullanışlı bir çözümdür . Abonelik işlemi, birkaç tıklamayla gerçekleştirilir. Tüm yatırımlar, yatırımcıların müdahalesi olmadan otomatik olarak kopyalanır. Sinyal sağlayıcılar da kolaylıkla başlayabilir – Tabana bir sinyal eklemek ve bir abonelik ücreti belirlemek bir dakikadan az sürer.





Tüm katılımcılar için yüksek güvenlik . Sinyal sağlayıcılar arasında dikkatli bir şekilde seçim yapılır – Bir ay içinde test modunda çalıştırılırlar. Testten geçmeleri halinde, sinyallerini MQL5.com'da sunabilirler.





Abonelik ve sinyal satın alma oranı . Aboneler ve sağlayıcılar arasında herhangi bir sözleşme yapılmasına gerek yoktur. Sinyal sağlayıcılar ürünlerini satışa sunarken, aboneler kendileri için en uygun olanı seçerler. Hepsi bu kadar. Aşırı bürokrasi yoktur. Kağıt yığınları arasında boğulacağınız sıkıcı işler yoktur – Tüm işlemler, her tür evrak işinden kaçınılarak kesinlikle sistem içinde gerçekleştirilir.





Signal aboneliği kolay bir şekilde satın alınabilir . Ücretli bir abonelik için mevcut herhangi bir sinyalle ilgileniyorsanız, buna kolayca abone olabilirsiniz. MQL5.com tarafından desteklenen Çoklu ödeme sistemleri, süreci büyük ölçüde basitleştirir. WebMoney, PayPal, banka kartı – İstediğiniz ödeme yöntemini seçin!





Komisyon yok . Sinyaller hizmeti, abonenin işlem hacminden komisyon almaz.





En büyük finans piyasasına erişin. Sinyal sağlayıcılar, tüm MetaTrader 5 kullanıcılarına erişim sağlar. Faaliyetlerinde alım satım platformunu kullanan tüm yatırımcılar, terminallerinde mevcut olan herhangi bir sinyali seçebilir ve buna hızlı bir şekilde abone olabilir.









