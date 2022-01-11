 Vantaggi dei segnali MQL5

MetaTrader 5 / Trading
Segnali di trading il servizio recentemente introdotto su MetaTrader 5 consente ai trader di copiare le operazioni di trading di qualsiasi fornitore di segnali. Gli utenti possono selezionare qualsiasi segnale, abbonarsi e tutte le operazioni verranno copiate sui loro account. I fornitori di segnali possono impostare i loro prezzi di abbonamento e ricevere una quota fissa mensile dai loro abbonati. 

Cosa c'è di così speciale nei segnali MQL5?

  • È una soluzione semplice e già pronta. L’abbonamento avviene in pochi clic. Tutte le operazioni vengono copiate automaticamente senza l'intervento del trader. Anche i fornitori di segnali potranno iniziare facilmente: ci vorrà meno di un minuto per aggiungere un segnale alla base e impostare una quota di abbonamento.

  • Elevata sicurezza per tutti i partecipanti. L’attenta selezione viene eseguita tra i fornitori di segnali: lavorano in modalità di prova nell’arco di un mese. Se il test viene superato, possono offrire i propri segnali su MQL5.com.

  • Abbonamento e tasso di acquisto dei segnali. Nessun accordo tra abbonati e fornitori è obbligatorio. I fornitori di segnali mettono i loro prodotti in vendita, mentre gli abbonati scelgono quelli più adatti . È tutto. Non c'è burocrazia eccessiva. Non c'è del lavoro noioso tra pile di carte: tutti i processi vengono eseguiti rigorosamente all'interno del sistema evitando qualsiasi tipo di documentazione.  

  • L'abbonamento al segnale può essere sottoscritto facilmente. Se sei interessato a qualsiasi segnale disponibile per un abbonamento a pagamento, puoi abbonarti facilmente. I sistemi di pagamento multipli supportati da MQL5.com semplificano notevolmente il processo. WebMoney, PayPal, carta di credito: seleziona il metodo di pagamento che preferisci!

  • Non ci sono commissioni. Il servizio Segnali non addebita commissioni sul volume di trading dell'abbonato.

  • Accesso al più grande mercato finanziario. Il fornitore di segnali ottiene l'accesso a tutti gli utenti di MetaTrader 5. Tutti i trader che utilizzano la piattaforma di trading nella loro attività possono scegliere e iscriversi rapidamente a qualsiasi segnale disponibile nei loro terminali

Gli investitori che desiderano abbonarsi ai segnali possono trovare una descrizione dettagliata passo dopo passo nell'articolo «How to Subscribe to Trading Signals».

 

ABBONATI AL SEGNALE


Alcuni articoli dedicati ai segnali che possono esserti utili:

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Articolo originale: https://www.mql5.com/ru/articles/577

Avvertimento: Tutti i diritti su questi materiali sono riservati a MetaQuotes Ltd. La copia o la ristampa di questi materiali in tutto o in parte sono proibite.

Ultimi commenti | Vai alla discussione (7)
Konstantin Chernov
Konstantin Chernov | 25 nov 2012 a 08:15

Tutti i conti demo e reali sono visualizzati nella scheda dei segnali. Nelle impostazioni è possibile visualizzare solo i conti demo, solo quelli reali o tutti i segnali.

boonchuai saetang
boonchuai saetang | 5 gen 2013 a 07:17
Faccio in modo che molte persone mi seguano
hongden nguyen
hongden nguyen | 8 gen 2013 a 12:25

perché non abbiamo un bonus (premio) per il miglior trader della settimana, del mese... abbiamo molti follower della settimana, del mese... e non ci interessa l'account demo o reale, gratuito o a pagamento...

phi nuts
phi nuts | 8 gen 2013 a 13:38
nguyenhongden:

perché non abbiamo un bonus (premio) per il miglior trader della settimana, del mese... abbiamo molti follower della settimana, del mese... e non ci interessa l'account demo o reale, gratuito o a pagamento...

Perché MQ è neutrale in questo caso e non confronta un fornitore di segnali con un altro .
Widy Prasetyo
Widy Prasetyo | 22 dic 2014 a 14:54
Penso che il rapporto di analisidel segnale in MQL5 sia ancora inadeguato, la mancanza di informazioni può essere fuorviante, soprattutto per i follower principianti.

come fornitore di segnali, deve essere in grado di gestire investitori/follower denaro, non solo fare profitti elevati e il giorno dopo perdere denaro rapidamente.
Un modo per evitare che ciò accada è quello di inserire il livello di "Stop Loss".

Forse, nel sistema di reportistica dovrebbe essere aggiunto un segnale di avvertimento, ad esempio " Fornitori di segnale a maggior rischio per non aver usato lo SL" o "posizionamento SL irragionevole" per SL troppo ampio.
