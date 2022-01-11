 Vantaggi dei segnali MQL5

Jeremy Scott, meglio conosciuto con il soprannome di Johnnypasado sulla MQL5.community, è diventato famoso offrendo prodotti nel nostro servizio Market MQL5. Jeremy ha già guadagnato diverse migliaia di dollari nel Market e non finisce qui. Abbiamo deciso di dare un'occhiata più da vicino al futuro milionario e ricevere alcuni consigli per i venditori del Market MQL5.