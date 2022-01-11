Vantaggi dei segnali MQL5
Segnali di trading il servizio recentemente introdotto su MetaTrader 5 consente ai trader di copiare le operazioni di trading di qualsiasi fornitore di segnali. Gli utenti possono selezionare qualsiasi segnale, abbonarsi e tutte le operazioni verranno copiate sui loro account. I fornitori di segnali possono impostare i loro prezzi di abbonamento e ricevere una quota fissa mensile dai loro abbonati.
Cosa c'è di così speciale nei segnali MQL5?
- È una soluzione semplice e già pronta. L’abbonamento avviene in pochi clic. Tutte le operazioni vengono copiate automaticamente senza l'intervento del trader. Anche i fornitori di segnali potranno iniziare facilmente: ci vorrà meno di un minuto per aggiungere un segnale alla base e impostare una quota di abbonamento.
- Elevata sicurezza per tutti i partecipanti. L’attenta selezione viene eseguita tra i fornitori di segnali: lavorano in modalità di prova nell’arco di un mese. Se il test viene superato, possono offrire i propri segnali su MQL5.com.
- Abbonamento e tasso di acquisto dei segnali. Nessun accordo tra abbonati e fornitori è obbligatorio. I fornitori di segnali mettono i loro prodotti in vendita, mentre gli abbonati scelgono quelli più adatti . È tutto. Non c'è burocrazia eccessiva. Non c'è del lavoro noioso tra pile di carte: tutti i processi vengono eseguiti rigorosamente all'interno del sistema evitando qualsiasi tipo di documentazione.
- L'abbonamento al segnale può essere sottoscritto facilmente. Se sei interessato a qualsiasi segnale disponibile per un abbonamento a pagamento, puoi abbonarti facilmente. I sistemi di pagamento multipli supportati da MQL5.com semplificano notevolmente il processo. WebMoney, PayPal, carta di credito: seleziona il metodo di pagamento che preferisci!
- Non ci sono commissioni. Il servizio Segnali non addebita commissioni sul volume di trading dell'abbonato.
- Accesso al più grande mercato finanziario. Il fornitore di segnali ottiene l'accesso a tutti gli utenti di MetaTrader 5. Tutti i trader che utilizzano la piattaforma di trading nella loro attività possono scegliere e iscriversi rapidamente a qualsiasi segnale disponibile nei loro terminali
Tutti i conti demo e reali sono visualizzati nella scheda dei segnali. Nelle impostazioni è possibile visualizzare solo i conti demo, solo quelli reali o tutti i segnali.
perché non abbiamo un bonus (premio) per il miglior trader della settimana, del mese... abbiamo molti follower della settimana, del mese... e non ci interessa l'account demo o reale, gratuito o a pagamento...
come fornitore di segnali, deve essere in grado di gestire investitori/follower denaro, non solo fare profitti elevati e il giorno dopo perdere denaro rapidamente.
Un modo per evitare che ciò accada è quello di inserire il livello di "Stop Loss".
Forse, nel sistema di reportistica dovrebbe essere aggiunto un segnale di avvertimento, ad esempio " Fornitori di segnale a maggior rischio per non aver usato lo SL" o "posizionamento SL irragionevole" per SL troppo ampio.