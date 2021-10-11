MQL5 신호의 장점
최근 MetaTrader 5 에 도입된거래 신호 서비스를 통해 거래자는 모든 신호 공급자의 거래 업무를 복사할 수 있습니다. 사용자는 원하는 신호를 선택하고 가입할 수 있으며 모든 거래가 자신의 계정으로 복사됩니다. 신호 제공업체는 구독 가격을 설정하고 구독자로부터 매달 고정 요금을 받을 수 있습니다.
MQL5 신호의 특별한 점은 무엇입니까?
- 이 솔루션은 간단하고 미리 만들어진 솔루션입니다. 몇 번의 클릭으로 구독이 수행됩니다. 모든 거래는 트레이더의 개입 없이 자동으로 복사됩니다. 신호 제공업체도 쉽게 시작할 수 있습니다 - 베이스에 신호를 추가하고 구독료를 설정하는 데 1분도 걸리지 않습니다.
- 모든 참가자의 보안 수준이 높습니다. 신호 공급자는 한 달 이내에 테스트 모드에서 작동하므로 신중하게 선택합니다. 테스트를 통과하면, MQL5.com에 신호를 보낼 수 있습니다.
- 구독 및 신호 구매율. 가입자와 제공자 간의 계약은 필요하지 않습니다. 시그널 제공업체는 제품을 판매하고 가입자는 가장 적합한 제품을 선택합니다. 그게 다입니다. 과도한 관료제도는 없습니다. 서류 묶음을 처리하는 데 지루할 필요가 없습니다. 모든 프로세스는 시스템 내부에서 엄격하게 수행되므로 서류 작업이 필요 없습니다.
- 신호 구독을 쉽게 구입할 수 있습니다. 유료 구독에 사용할 수 있는 신호에 관심이 있는 경우 쉽게 가입할 수 있습니다. MQL5.com에서 지원하는 멀티플 결제 시스템을 통해 프로세스가 크게 간소화됩니다. WebMoney, PayPal, 은행 카드 – 원하는 결제 수단을 선택하십시오!
- 수수료는 없습니다. 신호 서비스는 가입자의 거래량에서 수수료를 청구하지 않습니다.
- 거대한 금융 시장에 액세스 하십시오. 신호 공급자는 모든 MetaTrader 5 사용자에게 액세스할 수 있습니다. 거래 플랫폼을 사용하는 모든 거래자는 단말기에서 사용 가능한 신호를 선택하고 빠르게 가입할 수 있습니다.
신호에 가입하려는 투자자는 기사, «거래 신호에 가입하는 방법»에서 자세한 단계별 설명을 찾을 수 있습니다..
모든 데모 및 실제 계좌가 신호 탭에 표시됩니다. 설정에서 데모만 표시하거나 실제 또는 모든 신호만 표시할 수 있습니다.
왜 우리는 금주, 월의 베스트 트레이더에 대한 보너스 (상금)가 없는지... 금주, 월의 많은 팔로워가 있고 데모 또는 실제 ACC, 무료 또는 유료에 관심이 없습니다.
왜 우리는 금주, 월의 베스트 트레이더에 대한 보너스 (상금)가 없는지... 금주, 월의 많은 팔로워가 있고 데모 또는 실제 ACC, 무료 또는 유료에 관심이 없습니다.
신호 제공자로서 그는 투자자 / 팔로워 돈, 높은 수익을 내고 다음날 빠르게 돈을 잃는 것이 아니라 관리 할 수 있어야합니다.
이를 방지하는 한 가지 방법은 "손절매" 수준을 설정하는 것입니다.
보고서 시스템에 " SL을 사용하지 않아 위험이 높은 신호 제공자 " 또는 SL이 너무 넓은 경우 " 불합리한 SL배치" 와 같은 경고 신호를 추가해야 할 수도 있습니다.