Vantagens dos Sinais MQL5

O serviço de Sinais de negociação introduzido recentemente no MetaTrader 5 permite que os negociadores copiem as operações de negociação de qualquer provedor de sinais. Os usuários podem selecionar qualquer sinal, assiná-lo e todos os acordos serão copiados para suas contas. Os provedores de sinais podem estabelecer os seus preços de assinatura e receber uma taxa mensal fixa de seus assinantes.









O que os Sinais MQL5 têm de tão especial?



É uma solução simples e pronta para uso . A assinatura é feita com alguns cliques. Todos os acordos são copiados automaticamente sem a intervenção do negociador. Os provedores de sinais também poderão iniciar facilmente - levará menos de um minuto para adicionar um sinal à base e definir um preço de assinatura.





Alta segurança para todos os participantes . Uma seleção cuidadosa é realizada entre os provedores de sinais - eles trabalham em modo de teste durante um mês. Caso eles passem no teste, poderão ofertar seus sinais no MQL5.com.





Assinatura e taxa de compra de sinais . Não se requer quaisquer acordos entre os assinantes e os provedores. Os provedores de sinais colocam os seus produtos à venda enquanto que os assinantes escolhem aqueles mais adequados. Isso é tudo. Não há burocracia excessiva. Não há trabalho tedioso com montes de papéis – todos os processos são realizados estritamente dentro do sistema, evitando-se qualquer tipo de papelada.





Assinatura de sinal pode ser realizada facilmente . Se você está interessado em qualquer sinal disponível para uma assinatura paga, você pode comprá-lo facilmente. Os múltiplos sistemas de pagamento suportados pelo MQL5.com simplificam enormemente o processo. WebMoney, PayPal, cartão bancário – selecione o método de pagamento que você preferir!





Sem comissão. O serviço de sinais não cobra comissão do volume negociado pelo assinante.





Acesso ao maior mercado financeiro . Os provedores de sinais obtêm acesso a todos os usuários do MetaTrader 5. Todos os usuários que utilizam a plataforma de negociações em suas atividades podem escolher e assinar rapidamente qualquer sinal disponível em seus terminais.





Não há necessidade de manter o seu terminal online constantemente. O sistema Trusted Execution Token (TET) deve ser implementado em breve. Neste caso, todos os acordos serão copiados automaticamente, mesmo se o terminal não for iniciado. Portanto, não será necessário executar o MetaTrader 5 continuamente





Atraso mínimo na execução dos acordos. Se um provedor e um assinante estiverem localizados no mesmo servidor e o modo TET estiver ligado, a execução de acordos é fixada diretamente no servidor de negociação. Assim, não há atrasos na execução dos acordos - eles são quase completamente evitados no modo TET.





Os investidores que desejam assinar os sinais podem encontrar uma descrição passo a passo no artigo "Como assinar sinais de negociação"

Alguns artigos referente ao serviço de sinais que podem ser úteis a você: