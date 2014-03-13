Vantagens dos Sinais MQL5

MetaTrader 5 / Negociação
O serviço de Sinais de negociação introduzido recentemente no MetaTrader 5 permite que os negociadores copiem as operações de negociação de qualquer provedor de sinais. Os usuários podem selecionar qualquer sinal, assiná-lo e todos os acordos serão copiados para suas contas. Os provedores de sinais podem estabelecer os seus preços de assinatura e receber uma taxa mensal fixa de seus assinantes.

O que os Sinais MQL5 têm de tão especial?

  • É uma solução simples e pronta para uso. A assinatura é feita com alguns cliques. Todos os acordos são copiados automaticamente sem a intervenção do negociador. Os provedores de sinais também poderão iniciar facilmente - levará menos de um minuto para adicionar um sinal à base e definir um preço de assinatura.

  • Alta segurança para todos os participantes. Uma seleção cuidadosa é realizada entre os provedores de sinais - eles trabalham em modo de teste durante um mês. Caso eles passem no teste, poderão ofertar seus sinais no MQL5.com.

  • Assinatura e taxa de compra de sinais. Não se requer quaisquer acordos entre os assinantes e os provedores. Os provedores de sinais colocam os seus produtos à venda enquanto que os assinantes escolhem aqueles mais adequados. Isso é tudo. Não há burocracia excessiva. Não há trabalho tedioso com montes de papéis – todos os processos são realizados estritamente dentro do sistema, evitando-se qualquer tipo de papelada.

  • Assinatura de sinal pode ser realizada facilmente. Se você está interessado em qualquer sinal disponível para uma assinatura paga, você pode comprá-lo facilmente. Os múltiplos sistemas de pagamento suportados pelo MQL5.com simplificam enormemente o processo. WebMoney, PayPal, cartão bancário – selecione o método de pagamento que você preferir!

  • Sem comissão. O serviço de sinais não cobra comissão do volume negociado pelo assinante.

  • Acesso ao maior mercado financeiro. Os provedores de sinais obtêm acesso a todos os usuários do MetaTrader 5. Todos os usuários que utilizam a plataforma de negociações em suas atividades podem escolher e assinar rapidamente qualquer sinal disponível em seus terminais.

  • Não há necessidade de manter o seu terminal online constantemente. O sistema Trusted Execution Token (TET) deve ser implementado em breve. Neste caso, todos os acordos serão copiados automaticamente, mesmo se o terminal não for iniciado. Portanto, não será necessário executar o MetaTrader 5 continuamente

  • Atraso mínimo na execução dos acordos. Se um provedor e um assinante estiverem localizados no mesmo servidor e o modo TET estiver ligado, a execução de acordos é fixada diretamente no servidor de negociação. Assim, não há atrasos na execução dos acordos - eles são quase completamente evitados no modo TET.

Os investidores que desejam assinar os sinais podem encontrar uma descrição passo a passo no artigo "Como assinar sinais de negociação".

ASSINE SINAIS AGORA MESMO

Alguns artigos referente ao serviço de sinais que podem ser úteis a você:

Últimos Comentários | Ir para discussão (7)
Konstantin Chernov
Konstantin Chernov | 25 nov. 2012 em 08:15

Todas as contas reais e de demonstração são exibidas na guia de sinais. Nas configurações, é possível exibir apenas sinais de demonstração, apenas reais ou todos os sinais.

boonchuai saetang
boonchuai saetang | 5 jan. 2013 em 07:17
Faço com que muitas pessoas me sigam
hongden nguyen
hongden nguyen | 8 jan. 2013 em 12:25

por que não temos bônus (prêmio) para o melhor operador da semana, do mês... temos muitos seguidores da semana, do mês... e não nos importamos com contas demo ou reais, gratuitas ou pagas...

phi nuts
phi nuts | 8 jan. 2013 em 13:38
nguyenhongden:

por que não temos bônus (prêmio) para o melhor operador da semana, do mês... temos muitos seguidores da semana, do mês... e não nos importamos com contas demo ou reais, gratuitas ou pagas...

Porque a MQ é neutra nesse caso e não está comparando um provedor de sinal com outro
Widy Prasetyo
Widy Prasetyo | 22 dez. 2014 em 14:54
Acho que o relatório de análise desinais em MQL5 ainda é inadequado, a falta de informações pode ser enganosa, especialmente para os seguidores iniciantes.

Como provedor de sinais, ele deve ser capaz de gerenciar o dinheirodos investidores/seguidores, não apenas obter altos lucros e , no dia seguinte, perder dinheiro rapidamente.
Uma forma de evitar isso é colocar o nível de "Stop Loss".

Talvez, no sistema de relatórios , devesse ser adicionado um sinal de alerta, por exemplo, " Provedores de Sinais em maior risco por não usarem SL" ou "colocação de SL não razoável" por SL muito amplo.
