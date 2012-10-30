Интервью с Матушем Германом (ATC 2012)

Интервью на Automated Trading Championship 2012 от 30.10.2012.

Automated Trading Championship 2012 - уже второй Чемпионат для Матуша Германа. К концу четвертой недели его советник укрепился в TOP-10 с результатом около $30 000. Матуш родом из небольшого города Бардейов в Словакии. Как он рассказал нам в предыдущем интервью, он является студентом технического университета г. Кошице, изучает экономику и информатику. С интернет-трейдингом Матуш познакомился 5 лет назад, а разработкой экспертов занимается уже 3 года. "Я познакомился с трейдингом, когда искал возможность работы через Интернет. Я знал, что на фондовом рынке можно зарабатывать деньги, но меня больше заинтересовала возможность торговли только при помощи технического анализа", - рассказал он нам.

Здравствуйте! Рады видеть вас снова на Чемпионате. Расскажите о самых запоминающихся событиях и о вашем торговом опыте за последний год.

За последний год я успел разорить 2 Forex-счета, но я думаю, что наконец нашел свой "Святой Грааль". Конечно, это не та система, которая выставлена на Чемпионат. Ведь здесь она должна быть очень рискованной, чтобы иметь шанс на победу. Я не могу выставить систему на Чемпионат, чтобы оптимизировать ее для текущего рынка.

Вы заняли 183-е место на Automated Trading Championship 2011. Какой опыт вы получили?

Это не было сюрпризом для меня. В таком соревновании система должна быть очень рискованной, чтобы иметь шанс на победу. Но я был рад тому, что система отработала без проблем.

Ситуация с вашим советником очень напоминает прошлый год. Он заработал большую прибыль за первые недели соревнования. В прошлогоднем интервью вы сказали, что у вас есть сомнения в успешности выступления. Каковы ваши ожидания в этот раз?

В этом году у меня точно такие же сомнения. Как я уже говорил, система должна быть очень рискованной. На следующей неделе я могу откатиться на последние места. Моя удача зависит от рынка. Но я очень рад, что уже какое-то время держусь в TOP-10. Для меня это небольшое доказательство того, что у меня хорошо получается то, чем я занимаюсь.

На этот раз у вас мультивалютный советник. Почему вы предпочли мультивалютность? Расскажите о вашем торговом роботе.

Все просто, из-за диверсификации. Я хотел участвовать с мультивалютным экспертом еще в прошлом году, но я не знал, как запрограммировать хорошую мультивалютную систему. В этом году я создал эксперта на основе системы, следующей за трендом. На данный момент она не очень подходит для реальной торговли, но это хорошая основа для наращивания функционала.

Какие индикаторы используются в вашем советнике?

Для торговли система использует каналы, и эти каналы создаются при помощи индикатора Average True Range. Лучшего пути для адаптации ширины канала к рынку мне не удалось найти.

Как вы упомянули в описании, советник всегда держит открытые позиции. Почему?

Это всего лишь основа для системы. При прорыве канала он остается в рынке пока не пересечет его в обратном направлении. Я стараюсь все упрощать. Я понимаю, что такой подход может обернуться катастрофой на выходных, но это всего лишь соревнование.

Судя по всему, ваша система мани-менеджмента основана на текущем размере средств. Это так?

Да, в этом году я использую только простую систему управления капиталом. Да и эта стратегия не работала бы так хорошо с системой мани-менеджмента, которую я использовал в прошлом году.

Какие результаты вы получили при проверке советника в Тестере стратегий? Сколько входных параметров вы используете?

Я тестировал и оптимизировал советника только за последний год, но результаты были неплохими, несмотря на то, что это всего лишь грубая основа стратегии. Когда у советника были большие просадки, он все равно мог выбраться и прийти к прибыли.

В советнике сейчас используется только три входных параметра для каждой валюты, период ATR, константа для лучшей адаптации ширины канала к моим расчетам и базовый размер лота для торговли при размере депозита $10 000. Есть много пространства для улучшений.

В последнее время участники начали продавать своих советников через Маркет на MQL5.community. Вы знаете об этом сервисе?

Да, я знаю о нем. Возможно, я когда-нибудь продам систему, но я хочу продавать только что-то стоящее. Сейчас же мой советник - это не тот продукт, который сделал бы мне хорошую репутацию. У трейдеров, умеющих оптимизировать, все системы являются прибыльными.

Вы успели познакомиться с нашим новым сервисом Сигналы?

Да, я заметил его, но еще не успел изучить детально.

Как бы вы потратили деньги, если бы победили?

На самом деле, я сомневаюсь, что смогу выиграть. Но деньги помогли бы мне купить квартиру.

Хотите что-нибудь пожелать или посоветовать другим Участникам Чемпионата?

Наверно, не больше и не меньше того, что я пожелал в прошлом году. Конечно же, удачи. Пусть победит самый лучший советник с самой стабильной стратегией и кривой эквити.

Спасибо вам за интервью, Матуш. Желаем удачи!