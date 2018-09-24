950 сайтов транслируют экономический календарь от MetaQuotes

Почти тысяча ресурсов по всему миру уже установили виджет с экономическим календарем. Среди них брокерские сайты, известные финансовые СМИ, аналитические порталы и блоги трейдеров. Сервис позволяет фильтровать макроэкономические события по степени важности, странам и временному интервалу. При этом он легально чист — можно не беспокоиться за лицензионные риски.





Широкое распространение сервиса объясняется несколькими факторами:

Календарь предоставляется бесплатно. Переведен на 9 самых распространенных языков мира. Не показывает чужую рекламу. Автоматически обновляется после появления событий в первоисточнике. Постоянно расширяется — появляются новые страны и языки. Быстро устанавливается за пару кликов.

Добавление виджета обеспечивает сайты подробным расписанием выхода 500 показателей и индикаторов крупнейших мировых экономик. Таким образом трейдеры, помимо основного контента площадки, оперативно получают актуальную информацию по всем важным событиям с пояснениями и графиками.

Предложение MetaQuotes действительно для владельцев и веб-мастеров любых ресурсов. Для добавления календаря нужно нажать кнопку «Добавить на сайт» на странице сервиса. После указания ширины/высоты и периода показа событий вы получите сгенерированный код. Скопируйте его и вставьте на страницу своего ресурса. Теперь у ваших посетителей есть готовый инструмент для мониторинга финансовых новостей.

Получить код для встраивания календаря >>