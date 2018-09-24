950 сайтов транслируют экономический календарь от MetaQuotes
Почти тысяча ресурсов по всему миру уже установили виджет с экономическим календарем. Среди них брокерские сайты, известные финансовые СМИ, аналитические порталы и блоги трейдеров. Сервис позволяет фильтровать макроэкономические события по степени важности, странам и временному интервалу. При этом он легально чист — можно не беспокоиться за лицензионные риски.
Широкое распространение сервиса объясняется несколькими факторами:
- Календарь предоставляется бесплатно.
- Переведен на 9 самых распространенных языков мира.
- Не показывает чужую рекламу.
- Автоматически обновляется после появления событий в первоисточнике.
- Постоянно расширяется — появляются новые страны и языки.
- Быстро устанавливается за пару кликов.
Добавление виджета обеспечивает сайты подробным расписанием выхода 500 показателей и индикаторов крупнейших мировых экономик. Таким образом трейдеры, помимо основного контента площадки, оперативно получают актуальную информацию по всем важным событиям с пояснениями и графиками.
Предложение MetaQuotes действительно для владельцев и веб-мастеров любых ресурсов. Для добавления календаря нужно нажать кнопку «Добавить на сайт» на странице сервиса. После указания ширины/высоты и периода показа событий вы получите сгенерированный код. Скопируйте его и вставьте на страницу своего ресурса. Теперь у ваших посетителей есть готовый инструмент для мониторинга финансовых новостей.
У нас есть новости по основным валютам, но где же новозеландец NZD?
Индексируют ли поисковики содержимое этого виджета?
Переформулирую вопрос иначе: поднимает ли размещение веджетов от MQ рейтинг сайта, в "глазах" поисковой системы?
Проконсультировался я у спецов.
Нет, не индексируется, а значит и не поднимает рейтинг сайта.
НО - если посетитель будет что-либо кликать на виджете, то это даст прирост Поведенческого фактора, что не менее важно чем уникальный контент.
я честно даже забыл, что поставил его :-)
привык смотреть на этом сайте ))))