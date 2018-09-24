950 сайтов транслируют экономический календарь от MetaQuotes

MetaTrader 5 / Трейдинг
Почти тысяча ресурсов по всему миру уже установили виджет с экономическим календарем. Среди них брокерские сайты, известные финансовые СМИ, аналитические порталы и блоги трейдеров. Сервис позволяет фильтровать макроэкономические события по степени важности, странам и временному интервалу. При этом он легально чист — можно не беспокоиться за лицензионные риски.

Широкое распространение сервиса объясняется несколькими факторами:

  1. Календарь предоставляется бесплатно.
  2. Переведен на 9 самых распространенных языков мира.
  3. Не показывает чужую рекламу.
  4. Автоматически обновляется после появления событий в первоисточнике.
  5. Постоянно расширяется — появляются новые страны и языки.
  6. Быстро устанавливается за пару кликов.

Добавление виджета обеспечивает сайты подробным расписанием выхода 500 показателей и индикаторов крупнейших мировых экономик. Таким образом трейдеры, помимо основного контента площадки, оперативно получают актуальную информацию по всем важным событиям с пояснениями и графиками.

Предложение MetaQuotes действительно для владельцев и веб-мастеров любых ресурсов. Для добавления календаря нужно нажать кнопку «Добавить на сайт» на странице сервиса. После указания ширины/высоты и периода показа событий вы получите сгенерированный код. Скопируйте его и вставьте на страницу своего ресурса. Теперь у ваших посетителей есть готовый инструмент для мониторинга финансовых новостей.

Последние комментарии | Перейти к обсуждению на форуме трейдеров (6)
Jonatan Santos Da Silva
Jonatan Santos Da Silva | 24 сент. 2018 в 11:55
У нас есть новости по основным валютам, но где же новозеландец NZD?

Andrei Fandeev
Andrei Fandeev | 24 сент. 2018 в 14:32
Индексируют ли поисковики содержимое этого виджета?

Vasiliy Sokolov
Vasiliy Sokolov | 24 сент. 2018 в 14:39
Переформулирую вопрос иначе: поднимает ли размещение веджетов от MQ рейтинг сайта, в "глазах" поисковой системы? 

Andrei Fandeev
Andrei Fandeev | 24 сент. 2018 в 16:41
Проконсультировался я у спецов.
Нет, не индексируется, а значит и не поднимает рейтинг сайта.
НО - если посетитель будет что-либо кликать на виджете, то это даст прирост Поведенческого фактора, что не менее важно чем уникальный контент.

Vladislav Andruschenko
Vladislav Andruschenko | 24 сент. 2018 в 18:34

я честно даже забыл, что поставил его :-) 

привык смотреть на этом сайте ))))

