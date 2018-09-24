950 Webseiten offerieren den Wirtschaftskalender von MetaQuotes
Fast tausend Webressourcen auf der ganzen Welt verfügen bereits über einen Wirtschaftskalender. Dazu gehören Webseiten von Brokerfirmen, beliebten Finanzmedien, analytische Portale und Händler-Blogs. Der Service ermöglicht es, makroökonomische Ereignisse nach ihrer Bedeutung, ihren Ländern und ihrem zeitlichen Auftreten zu sortieren, während rechtlich alles sauber ist - Sie müssen sich keine Gedanken über irgendwelche Lizenzrisiken machen.
Die Erfolg dieses Dienstes lässt sich durch mehrere Faktoren erklären:
- Der Kalender ist kostenlos.
- Es gibt ihn in den 9 gängigsten Sprachen.
- Es gibt keine Werbung Dritter.
- Er wird sofort aktualisiert, wenn Ereignisse einer Quelle auftreten.
- Er wächst - neue Länder und Sprachen werden regelmäßig hinzugefügt.
- Schnelle Installation mit nur wenigen Klicks.
Mit dem Kalender bieten Webseiten einen detaillierten Zeitplan der Veröffentlichung von 500 Indikatoren und Indizes der größten Volkswirtschaften der Welt. So erhalten Händler schnell die aktuellen Informationen über alle wichtigen Ereignisse mit Erklärungen und Grafiken, zusätzlich zu den wichtigsten Inhalten der jeweiligen Webseite.
Das Angebot von MetaQuotes gilt für Eigentümer und Webmaster aller Ressourcen. Um den Kalender hinzuzufügen, klicken Sie auf der Service-Webseite auf die Schaltfläche "Zur Webseite hinzufügen". Nach Angabe von Breite und Höhe und eines Anzeigezeitraums wird für Sie ein Code generiert. Kopieren und fügen Sie ihn in eine Webseite Ihrer Ressource ein. Jetzt haben Ihre Besucher ein perfektes Werkzeug zur Überwachung der Finanznachrichten.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/ru/articles/5211
Wir haben Nachrichten für die wichtigsten Währungen, aber wo ist NZD Neuseeland?
Wird der Inhalt dieses Widgets von Suchmaschinen indiziert?
Wird der Inhalt dieses Widgets von Suchmaschinen indiziert?
Lassen Sie mich die Frage anders formulieren: Erhöht die Platzierung von MQ-Widgets das Ranking der Website in den "Augen" der Suchmaschine?
Lassen Sie mich die Frage anders formulieren: Erhöht die Platzierung von MQ-Widgets die Bewertung der Website in den "Augen" der Suchmaschine?
Ich habe die Experten befragt.
Nein, es wird nicht indiziert und erhöht daher nicht das Ranking der Website.
ABER - wenn der Besucher auf etwas auf dem Widget klickt, erhöht sich der Verhaltensfaktor, der nicht weniger wichtig ist als der einzigartige Inhalt.
Ich habe ehrlich gesagt vergessen, dass ich es überhaupt aufgehängt habe :-)
Früher habe ich auf dieser Seite )))) zugeschaut.