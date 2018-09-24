950 Webseiten offerieren den Wirtschaftskalender von MetaQuotes

MetaTrader 5 / Handel
Fast tausend Webressourcen auf der ganzen Welt verfügen bereits über einen Wirtschaftskalender. Dazu gehören Webseiten von Brokerfirmen, beliebten Finanzmedien, analytische Portale und Händler-Blogs. Der Service ermöglicht es, makroökonomische Ereignisse nach ihrer Bedeutung, ihren Ländern und ihrem zeitlichen Auftreten zu sortieren, während rechtlich alles sauber ist - Sie müssen sich keine Gedanken über irgendwelche Lizenzrisiken machen.

Die Erfolg dieses Dienstes lässt sich durch mehrere Faktoren erklären:

  1. Der Kalender ist kostenlos.
  2. Es gibt ihn in den 9 gängigsten Sprachen.
  3. Es gibt keine Werbung Dritter.
  4. Er wird sofort aktualisiert, wenn Ereignisse einer Quelle auftreten.
  5. Er wächst - neue Länder und Sprachen werden regelmäßig hinzugefügt.
  6. Schnelle Installation mit nur wenigen Klicks.

Mit dem Kalender bieten Webseiten einen detaillierten Zeitplan der Veröffentlichung von 500 Indikatoren und Indizes der größten Volkswirtschaften der Welt. So erhalten Händler schnell die aktuellen Informationen über alle wichtigen Ereignisse mit Erklärungen und Grafiken, zusätzlich zu den wichtigsten Inhalten der jeweiligen Webseite.

Das Angebot von MetaQuotes gilt für Eigentümer und Webmaster aller Ressourcen. Um den Kalender hinzuzufügen, klicken Sie auf der Service-Webseite auf die Schaltfläche "Zur Webseite hinzufügen". Nach Angabe von Breite und Höhe und eines Anzeigezeitraums wird für Sie ein Code generiert. Kopieren und fügen Sie ihn in eine Webseite Ihrer Ressource ein. Jetzt haben Ihre Besucher ein perfektes Werkzeug zur Überwachung der Finanznachrichten.

Jonatan Santos Da Silva
Jonatan Santos Da Silva | 24 Sept. 2018 in 11:55
MetaQuotes Software Corp.:

Neuer Artikel 950 Websites übertragen den Wirtschaftskalender von MetaQuotes wurde veröffentlicht:

Autor: MetaQuotes Software Corp.

Wir haben Nachrichten für die wichtigsten Währungen, aber wo ist NZD Neuseeland?

Andrei Fandeev
Andrei Fandeev | 24 Sept. 2018 in 14:32
MetaQuotes Software Corp.:

Publizierter Artikel 950 Sites senden Wirtschaftskalender von MetaQuotes:

Autor: MetaQuotes Software Corp.

Wird der Inhalt dieses Widgets von Suchmaschinen indiziert?

Vasiliy Sokolov
Vasiliy Sokolov | 24 Sept. 2018 in 14:39
Andrei Fandeev:

Wird der Inhalt dieses Widgets von Suchmaschinen indiziert?

Lassen Sie mich die Frage anders formulieren: Erhöht die Platzierung von MQ-Widgets das Ranking der Website in den "Augen" der Suchmaschine?

Andrei Fandeev
Andrei Fandeev | 24 Sept. 2018 in 16:41
Vasiliy Sokolov:

Lassen Sie mich die Frage anders formulieren: Erhöht die Platzierung von MQ-Widgets die Bewertung der Website in den "Augen" der Suchmaschine?

Ich habe die Experten befragt.
Nein, es wird nicht indiziert und erhöht daher nicht das Ranking der Website.
ABER - wenn der Besucher auf etwas auf dem Widget klickt, erhöht sich der Verhaltensfaktor, der nicht weniger wichtig ist als der einzigartige Inhalt.

Vladislav Andruschenko
Vladislav Andruschenko | 24 Sept. 2018 in 18:34

Ich habe ehrlich gesagt vergessen, dass ich es überhaupt aufgehängt habe :-)

Früher habe ich auf dieser Seite )))) zugeschaut.

