50 000 выполненных работ на фриланс-бирже MQL5.com

Участники официального фриланс-сервиса для платформ MetaTrader к октябрю 2018 года выполнили уже более 50 000 заказов. Это самая большая в мире биржа удаленной работы для MQL-программистов — более тысячи исполнителей, десятки новых заявок от трейдеров ежедневно и локализация на 7 языков.
На Фрилансе любой трейдер может заказать реализацию своей стратегии у профессионалов, просто выставив заявку с техническим заданием, сроками выполнения и бюджетом. Заинтересованные разработчики сами предложат свои услуги, останется только выбрать исполнителя из числа откликнувшихся. Заказ происходит безопасно: пока заказчик не примет результат работы, оплата остается замороженной и не передается исполнителю. При возникновении спорных ситуаций можно обратиться в арбитраж.
Фриланс-биржа — не единственное место, где можно получить торговых роботов. Алготрейдинговая экосистема MetaTrader предлагает еще два способа решения этой задачи:
- Бесплатная библиотека исходных кодов Code Base — можно скачать любое из 5 600 торговых и аналитических приложений
- Магазин готовых роботов и индикаторов — для покупки или аренды доступно более 14 000 программ
Фриланс — зачастую последний форпост на пути трейдера в поисках заветного робота. Если не находится ничего подходящего в Code Base и Маркете, самое время обратиться на биржу. Сформируйте заказ, внимательно сравните полученные от фрилансеров заявки и выберите подходящую. В результате вы получите автоматическую систему, торгующую по заданной вами стратегии.
Автор: MetaQuotes Software Corp.
